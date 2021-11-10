إم جي GT 2022 الجديدة كلياً – إطلاق السيارة السيدان المتمردة في المملكة

الوكيل الإخباري - أطلقت ’إم جي موتور‘ الأردن سيارتها الجديدة كلّياً ’إم جي GT‘ التي تعكس التزام العلامة التجارية بريطانية المنشأ بتنويع مجموعة مركباتها عبر الكشف عن طراز رياضي جديد. وتقدّم ’إم جي GT‘ الجديدة كلّياً للعملاء في المملكة بديلاً جديداً بالكامل ضمن فئة سيارات السيدان، خصوصاً وإنها تتمتّع بمظهر رياضي جريء وخيارات لأنظمة توليد الحركة تشمل محرّك سعة 1.5 ليتر وآخر سعة 1.5 ليتر مع شاحن توربيني، وذلك لتوفير مستويات القوّة والأداء القصوى.



تستمد ’إم جي GT‘ الجديدة كلّياً الإلهام من سيارة MGB الرياضية الكلاسيكية من بابين، وهي تُعتبَر ثالث سيدان تنضم إلى مجموعة ’إم جي‘ المتنامية من السيارات الفعّالة من ناحية الكلفة وذات القيمة العالية للمال. ومع تركيز العلامة التجارية على العملاء الشباب، كما يظهر وفق فلسفة ’إلى أقصى حدّ‘، فمن المتوقَّع أن يحظى الطراز الجديد بكثير من التفاعل بين أوساط السكان في المنطقة، كونه يعكس استقلالية العملاء وتطلّعاتهم وشغفهم وروحهم المغامِرة، وكل هذا نتيجة لطريقة تفكيرهم النشطة والجريئة.



تأتي ’إم جي GT‘ طراز 1.5T الجديدة كلّياً مع محرّك رباعي الأسطوانات عالي الكفاءة سعة 1.5 ليتر بشاحن توربيني، وهو يتصل مع علبة تروس DCT، مما يولّد قوّة قصوى تبلغ 173 حصاناً وعزماً أقصى مقداره 250 نيوتن-متر، مما يتيح التسارع من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 8 ثواني.



أما سيارة 1.5L فتأتي مزوَّدة بمحرّك سعة 1.5 ليتر من الجيل الرابع يتميّز بفعاليته في استهلاك الوقود وقوّته البالغة 118 حصاناً، وهو يتصل بعلبة تروس iCVT. ويتم تزويد الطرازين بنظام التحكّم الديناميكي بالانحراف XDS، مما يعزّز تجربة القيادة أكثر. وتتوفر للأداء الديناميكي المزيد من المساعدة عبر الشاسيه الرياضي المصنوع من الألومنيوم من فئة الصناعات الفضائية والمتميّز ببنيته المدمَجة، مما يولّد مستويات عالية من راحة القيادة وثباتاً أكثر تماسكاً.





تُعدّ ’إم جي GT‘ الجديدة كلّياً أول سيارة سيدان رياضية من العلامة التجارية تتألّق عبر الجيل الثالث من لغة تصميم عائلة السيارات. وينفصل الشبك الأمامي الكبير بنمط شكل اللهب الرقمي عن الأضواء الأمامية النحيفة من نوع LED، مما يعزّز الحضور القوي والديناميكي للسيارة. ولتكملة الشكل الجريء المضغوط للأسفل لغطاء المحرّك، تضم ’إم جي GT‘ الجديدة كلّياً خلفية بنمط مقلوب الأطراف قليلاً، الأمر الذي يعزّز المظهر الرياضي أكثر. وهذا ليس كل شيء، إذ هناك أيضاً الخط الكرومي من الطرف للطرف بالإضافة إلى الكتف العريض للسيارة، وكذلك العجلات السبيكية الاختيارية بنمط فأس التوماهوك (من أنواع فؤوس الهنود الحمر)) إطارات ميشلان( ، مما يُضفي المزيد من المظهر والإحساس الراقيَين.



ويبرز المظهر والإحساس الديناميكيان في المقصورة الداخلية أيضاً، والتي تتوفر باللون الأحمر المعاكس أو الأسود. وتتبنّى المقاعد تصميماً يأخذ بعين الاعتبار أسس الاستخدام السلِس المتناغم مع طريقة عمل الجسم، مما يمنح الراحة المثلى للسائق ومزيداً من الدعم للجسم. وتوجد شاشة كبيرة تعمل باللمس حجم 10 بوصات كتجهيز قياسي، مع تقنيتَي Android Auto وApple CarPlay، مما يمكّن السائقين من استخدام أجهزتهم الذكية بسهولة في السيارة.



تتوافق ’إم جي GT‘ الجديدة كلّياً مع سمعة ’إم جي‘ بتوفير القيمة العالية، وهي بالتالي تأتي جيدة التجهيز مع باقة من التقنيات التي تعكس التوجّه ذات التفكير المتقدِّم للعلامة التجارية. ويضم الطراز نظام التحكّم الإلكتروني بثبات الهيكل، ورادار PDC للرجوع للخلف، بالإضافة إلى نظام MG Pilot الذكي للمساعدة بالقيادة، ونظام المراقبة المحيطية بنطاق 360 درجة، ونظام التحكّم بسرعة الملاحة، ونظام التحذير من التصادم الأمامي وغيره من الأنظمة الأخرى.



حول هذا الموضوع، قال توم لي، المدير التنفيذي لعمليات ’إم جي موتور‘ في الشرق الأوسط: "تشكّل ’إم جي GT‘ الجديدة كلّياً شهادة على روح التحدّي التي تتميّز بها علامتنا التجارية مع سعينا المستمر لتخطّي التوقّعات، وفي الوقت ذاته طرح توجّه جديد فيما يتعلّق بلغتنا التصميمية. وتتميّز هذه السيارة بكونها جيدة التجهيز وسوف تعزّز أكثر الطبيعة المتنوّعة لمجموعتنا الاستثنائية في الشرق الأوسط. كما أنها الطراز المثالي للعملاء الشباب الذين يبحثون عن سيارة رياضية عالية الفعالية من ناحية الكلفة، وتقدّم أداءً قوياً، وتمنح السائقين تجربة قيادة مشوّقة وممتعة، بينما تعكس أيضاً روح المغامرة لديهم."

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●لغة تصميم عائلة ’إم جي‘ للجيل الثالث تتجسّد بالكامل في ’إم جي GT‘ الرياضية الجديدة كلّياً للعام 2022



●الطراز الجديد كلّياً يُضفي المزيد من التنوّع إلى المجموعة المعزَّزة من مركبات العلامة التجارية بريطانية المنشأ



●محرّكات 1.5 ليتر بشاحن توربيني و1.5 ليتر توفر القوّة والأداء والراحة والاقتصاد باستهلاك الوقود



