إنجاز المهام اليوم أسهل من أي وقتٍ مضى مع Galaxy AI

01:12 م

الوكيل الإخباري- قد تتراكم المهام اليومية البسيطة وتستنزف الكثير من الوقت؛ فعند التخطيط للقيام برحلة مع الأصدقاء، على سبيل المثال، يتعين على المستخدمين في معظم الأحيان التنقل بين عدة تطبيقات على أجهزتهم المحمولة للتحقق من مواعيدهم لتجنب تعارضها، وحجز سيارة للوصول إلى المطار، وفتح تطبيق الملاحظات مراراً وتكراراً لمراجعة الوجهات، وتتبع إيصالات الدفع، بالإضافة إلى قضاء وقتٍ طويل في تحرير الصور الملتقطة خلال الرحلة قبل نشرها.





ولتسهيل هذه المهام، صُمم نظام Galaxy AI في سلسلة Galaxy S26 لتبسيط تجربة المستخدمين، حيث يعمل بشكل استباقي على اختصار الخطوات اللازمة، ومساعدتهم على إنجاز أنشطتهم بكفاءة عالية.



ويوفر هذا النظام المبتكر الدعم في الوقت المناسب، مما يتيح التركيز على إنجاز المهام الرئيسية دون الحاجة للتنقل بين التطبيقات المختلفة لإدارة جميع التفاصيل.



أهم مزايا نظام Galaxy AI في سلسلة Galaxy S26



يعمل نظام Galaxy AI على أجهزة Galaxy S26 أثناء إنجاز المستخدمين لمهامهم اليومية المختلفة، حيث يقوم بتبسيط عمليات التخطيط والإنشاء والتنظيم ومشاركة المحتوى وغيرها. كما يتيح لهم مواصلة المهام بشكل سلس ودون انقطاع، بما يشمل تقديم الاقتراحات المتوافقة مع سياق المحادثات، وتوفير الأدوات المبسطة لتحسين المحتوى البصري وتنظيمه.



وتبرز من بين ميزات النظام تقنية Now Nudge، التي تتكيف مع المعلومات الظاهرة على الشاشة وكذلك تلك المخزنة في الجهاز لتقديم اقتراحات ذكية استباقية وفي الوقت المناسب. فعلى سبيل المثال، عندما يناقش المستخدمون خطة للسهر خارج المنزل أثناء المحادثة على تطبيق المراسلة، يقوم جهاز Galaxy S26 بتمييز التاريخ الوارد في المحادثة وإظهار الأنشطة المسجلة لذلك اليوم ضمن التقويم، واقتراح إضافة خطة للاجتماع بالأصدقاء دون الحاجة للتبديل بين التطبيقين.



وعندما يُطلب من المستخدمين مشاركة صور من رحلتهم إلى مدينة نيويورك، على سبيل المثال، يمكن لتقنية Now Nudge اقتراح تلك الصور تلقائياً من المعرض، مما يتيح مشاركتها خلال ثوانٍ معدودة بدلاً من عناء البحث عنها ضمن الألبومات. كما توفر هذه التقنية إمكانية استخراج المعلومات المخزنة في الجهاز حول موضوع محدد، مثل قائمة بأفضل المقاهي المسجلة في تطبيق Samsung Notes، دون الحاجة للتنقل بين التطبيقات ذات الصلة.



وتمتاز أجهزة Galaxy S26 بقدرتها على تنفيذ المهام متعددة الخطوات في الخلفية، مما يساعد على إنجاز الأنشطة اليومية بطريقة أكثر سهولة وانسيابية. يمكن لتطبيق Google Gemini البحث وتنفيذ عمليات معقدة بسلاسة في مختلف التطبيقات، وهو يعمل من خلال التفاعلات الطبيعية للمستخدمين مع أجهزتهم. فعلى سبيل المثال، إذا تأخر المستخدم عن موعد له مع أصدقائه، يمكنه الضغط مطولاً على الزر الجانبي لجهازه وطلب من تطبيق Gemini حجز سيارة أجرة إلى الوجهة المطلوبة، حيث يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي بفتح التطبيق اللازم وتجهيز الرحلة بانتظار تأكيد المستخدم. وتقدم هذه التجربة لمحة حول إمكانات الذكاء الاصطناعي الوكيل، وقدرته على إنجاز المهام الاعتيادية في الخلفية، بما يخفف أعباء الأنشطة اليومية.



ولطالما اشتهرت كاميرات أجهزة Galaxy بقدرتها المتميزة على التقاط صور مذهلة بسهولة بالغة، واليوم تساعد التحسينات على تقنيتي Photo Assist وCreative Studio في أجهزة Galaxy S26 على تبسيط عمليات تحرير المحتوى البصري وتخصيصه.



فقد أصبح بمقدور تقنية Photo Assist دعم عمليات التحرير باستخدام الأوامر باللغة الطبيعية، مما يتيح للمستخدم إجراء التعديلات المنشودة من خلال وصف التغيير المطلوب دون الحاجة إلى استخدام مصطلحات تقنية أو أدوات متخصصة أو امتلاك خبرة في مجال التحرير. فعند التقاط صورة مثالية لطبق طعام شهي، قد يقوم أحد الأصدقاء بتناول جزء منه قبل التقاط الصورة؛ وهنا يمكن الاستعانة بتقنية Photo Assist لإعادة تكوين الجزء المفقود تلقائياً. كما تتيح هذه التقنية تحويل مشهد طبيعي نهاري إلى مشهد ليلي. ويمكن للمستخدمين مراجعة مختلف مراحل تعديل الصور، مع إمكانية الرجوع إلى أي مرحلة سابقة في أي وقت، مما يعزز سهولة عمليات التحرير.



أما تقنية Creative Studio الموجودة في لوحة التحكم الجانبية، فتوفر مساحة موحدة وسهلة الاستخدام لتنفيذ الأفكار الإبداعية، من خلال تحويل الرسومات الأولية أو الصور أو الخطط البسيطة إلى تصاميم بصرية جاهزة، مثل الملصقات الطريفة المستخدمة في المحادثات الجماعية، أو خلفيات الشاشة التي تعكس أسلوب المستخدم. كما يمكن مواصلة تحرير المحتوى بعد إنشائه، أو مشاركته مباشرة دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات المختلفة، وبما يحافظ على استمرارية العملية الإبداعية.



ويساعد نظام Galaxy AI أيضاً على تنظيم المهام اليومية وتسهيل التعامل مع المستندات؛ إذ يمكن الاستعانة بميزة المسح الضوئي للمستندات (Document Scan) المدمجة في تطبيق الكاميرا لتسريع إنجاز المعاملات الورقية. فمثلاً، عندما يُطلب من المستخدمين في إحدى العيادات الطبية أن يملأ أحد أفراد عائلتهم نموذجاً معيناً، يمكنهم إجراء مسح ضوئي للنموذج، وإرسال نسخة رقمية واضحة عنه فوراً. وتمتاز أجهزة Galaxy S26 بقدرتها على التعرف على المستندات، وإزالة جميع التشوهات والعناصر المشتتة، مثل طيات الورق أو ظهور الأصابع في الزوايا. وفي حال وجود صفحات متعددة، يمكن للمستخدمين دمجها تلقائياً وبكل سهولة ضمن ملف PDF واحد.



وتم تصميم نظام Galaxy AI في سلسلة Galaxy S26 لتنفيذ المهام البسيطة التي تتطلب الكثير من الوقت، لتزويد المستخدمين بتجارب أسهل من خلال تقليص الجهد اللازم لأداء الأنشطة اليومية. وبذلك أصبحت هذه الأجهزة قادرةً على التكيف مع متطلبات المستخدمين ومواكبة أساليب الاستخدام، مما يتيح لهم قضاء وقت أكبر للتركيز على أنشطتهم اليومية.



يمكن للمستخدمين حالياً استكشاف منصة Try Galaxy لتجربة أحدث المزايا المتاحة من سامسونج باستخدام أجهزتهم الحالية.


