إنجوت تُوقّع اتفاقية جديدة مع نجم المنتخب الأردني علي عزايزة

الوكيل الإخباري- في إطار التزامها المستمر بدعم الشباب الأردني وتمكين الطموحات التي تصل إلى العالمية، أعلنت شركة انغوت للوساطة المالية ذ.م.م. (إنجوت) عن توقيع اتفاقية شراكة مع نجم المنتخب الوطني الأردني علي عزايزة، ليكون سفيراً لعلامتها التجارية خلال مشاركة المنتخب في كأس العالم 2026، في إنجازٍ غير مسبوق يُسجَّل لأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية.

وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع رؤية إنجوت في دعم قصص النجاح الأردنية، والإيمان بقدرة الشباب المحلي على الوصول إلى المحافل الدولية، تحت رسالة تُعبّر عن الانتقال "من المحلية إلى العالمية"، سواء في الرياضة أو في مختلف المجالات الأخرى.



وأكّدت إنجوت أن دعمها لا يقتصر على قطاع التداول والاستثمار فقط، بل يمتد إلى تشجيع الشباب الأردني وتحفيزهم على تحقيق طموحاتهم في مختلف القطاعات والأنشطة، وعلى رأسها كرة القدم، الرياضة الأكثر شعبية وتأثيراً حول العالم، والتي تجمع الشعوب والثقافات تحت لغة واحدة عنوانها "الشغف والطموح".



وتُعد هذه الخطوة امتداداً لحضور إنجوت المتنامي في عالم كرة القدم، بعد شراكات رياضية بارزة كانت أبرزها شراكتها الإقليمية مع الدوري الإسباني العالمي، لاليغا "LALIGA"، في تأكيد جديد على حرص الشركة على دعم الرياضة وربط العلامة التجارية بالأحداث والمنصات العالمية المؤثرة، وإيصال رسالة مفادُها أن التداول في الأسواق المالية العالمية ليس مجرّد أرقام وصفقات، بل هو أيضاً "أسلوب حياة" قائم على الشغف والطموح والسعي المستمر نحو تحقيق الأهداف.



وقد جاءت هذه الشراكة من خلال وكالة "Entertainment & Sports iDMS" المتخصّصة في التسويق الرياضي، والرياضات الإلكترونية، وإدارة المواهب، والتي تتولى إدارة وتمثيل اللاعب علي عزايزة، ضمن رؤيتها في بناء شراكات استراتيجية تجمع بين الرياضيين والعلامات التجارية العالمية بطريقة تعكس قيمة الطرفين وتخلق أثراً حقيقياً في السوق.



ومن خلال هذه الشراكة، تسعى إنجوت إلى الاحتفاء بالإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني الأردني، ودعم اللاعبين الذين يُمثّلون مصدرَ إلهام لجيل كامل من الشباب الطموح الذي يسعى إلى تحقيق أحلامه والوصول إلى العالمية.