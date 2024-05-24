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إنطلاق الفائقة الدولية (GKS Auto) - الوكيل الجديد و الحصري لعلامة MG Motor في الأردن

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الجمعة، 24-05-2024 01:58 م

إنطلاق الفائقة الدولية (GKS Auto) - الوكيل الجديد و الحصري لعلامة MG Motor في الأردن

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الوكيل الإخباري- تعلن الشركة الفائقة الدولية لتجارة السيارات (GKS Auto) عن انطلاقها وبدء نشاطها كالوكيل الجديد و الحصري لشركة MG  Motor في المملكة الأردنية الهاشمية، العلامة التجارية البريطانية الرائدة في صناعة السيارات, و تعتبر الفائقة الدولية (GKS Auto) جزءًا من مجموعة (جي بي كورب) المصرية، إحدى أكبر الشركات لصناعة و تجارة السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تمتلك خبرة تزيد عن 80 عامًا في الأسواق الاقليمية و بفريق عمل يزيد عن 30،000 موظف حيث يمثل دخول (جي بي كورب) إلى سوق السيارات الأردنية دورا هامًا و استثمارا رئيسيًا في قطاع السيارات في المملكة.

تأسست MG Motor كعلامة تجارية بريطانية تاريخية في عام 1924، وتم إعادة ابتكارها تحت ملكية شركة SAIC كعلامة تجارية قوية تتبنى أحدث التقنيات مع الحفاظ على تراثها في صناعة السيارات الرياضية. منذ إطلاقها في الأردن في عام 2019، حققت MG Motor حصة سوقية مهمة، لتصبح واحدة من أفضل السيارات مبيعًا في قطاعي التجزئة والأساطيل.

علق السيد فواز الهنيدي، الرئيس التنفيذي للفائقة الدولية (GKS Auto)، قائلاً: "نحن متحمسون لتمثيل علامة MG Motor في السوق الأردني و يعكس وجود شركة من طراز (جي بي كورب) في الأردن ثقة كبيرة في اقتصاد البلاد وفرص النمو في قطاع السيارات و يأتي ترسيخا للعلاقات الاقتصادية المتينة بين الأردن و مصر. نحن ملتزمون بتقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة لعملائنا في الأردن، مستفيدين من الخبرة الواسعة التي اكتسبتها مجموعة (جي بي كورب) على مر السنين في صناعة و تجارة السيارات. نحن واثقون من أن MG Motor ستواصل الازدهار في الأردن، ونتطلع إلى تقديم خدمات ومنتجات استثنائية لعملائنا الأعزاء في جميع أنحاء المملكة."

تعمل الفائقة الدولية (GKS Auto) كشركة أردنية بكوادر شابة و مبدعة مع الاستفادة من الخبرة والقوة التي حققتها (جي بي كورب) على مدى الثمانين عامًا الماضية في قطاع السيارات و يمثل استمرارية وكالة MG Motor في الأردن تعهدًا كبيرًا للسوق، حيث حققت MG نجاحًا في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط والآن هي على استعداد لتحقيق المزيد من النمو وزيادة حصتها في السوق تحت قيادة الفائقة الدولية (GKS Auto). 

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة معرض الشركة الكائنة في 139 شارع مكة أو الاتصال على الرقم 065850058.

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www.mg-jo.com 


 




 

 


 

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