 
الخميس 2024-09-26 10:53 ص
 
 

إنهاء المحادثات المتعلقة بمقترح الإندماج بين بنك الاتحاد والبنك الأردني الكويتي

هح
بنك الاتحاد والبنك الأردني الكويتي
الخميس، 26-09-2024 09:25 ص

الوكيل الإخباري-   بالاشارة الى افصاح شركة بنك الاتحاد المساهمه العامه بتاريخ 22/2/2024 والذي تضمن الدخول في مباحثات مبدئية مع البنك الأردني الكويتي لتقييم فكرة الاندماج.

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فإن مجلس إدارة بنك الاتحاد  يحيطكم علما بموجب قراره بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٥ بانتهاء المباحثات ما بين بنك الاتحاد والبنك الاردني الكويتي بشكل ودي ودون التوصل إلى اتفاق بين البنكين حيث سيركز  كلا البنكين على تنفيذ استراتيجيتهما الخاصة للنمو ومواصلة الخطة المستقبلية المستقلة لكل منهما.            

 
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