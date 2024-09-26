إنهاء المحادثات المتعلقة بمقترح الإندماج بين بنك الاتحاد والبنك الأردني الكويتي

فإن مجلس إدارة بنك الاتحاد يحيطكم علما بموجب قراره بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٥ بانتهاء المباحثات ما بين بنك الاتحاد والبنك الاردني الكويتي بشكل ودي ودون التوصل إلى اتفاق بين البنكين حيث سيركز كلا البنكين على تنفيذ استراتيجيتهما الخاصة للنمو ومواصلة الخطة المستقبلية المستقلة لكل منهما.
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