إنهاء المحادثات المتعلقة بمقترح الإندماج بين بنك الاتحاد والبنك الأردني الكويتي

الوكيل الإخباري- بالاشارة الى افصاح شركة بنك الاتحاد المساهمه العامه بتاريخ 22/2/2024 والذي تضمن الدخول في مباحثات مبدئية مع البنك الأردني الكويتي لتقييم فكرة الاندماج.

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