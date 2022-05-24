إيجل هيلز الأردن تشارك الأردنيين احتفالاتهم بعيد الاستقلال السادس والسبعين

الوكيل الإخباري - يوم غدٍ الأربعاء، يجتمعُ الأردنيون من أقصى الشمال وحتى الجنوب على قلبٍ واحدٍ في احتفالهم بمُناسبةٍ عزيزةٍ عليهم ومحفورةٍ في قلب ووجدانِ كل أردني. هذه المُناسبةُ هي عيدُ استقلالِ المملكةِ الأردنية الهاشمية، والتي تتجلى فيها مظاهرُ الفرح والاعتزاز والانتماء بأبهى صورها في كل شبرٍ على أرض هذا الوطن المعطاء.

اضافة اعلان



تُشاركُ إيجل هيلز الأردن الوطن باحتفالاته بتزيين مبناها في منطقة العبدلي والذي يضم مكاتبها وفندق الدبليو وسكاي لاين رزيدنسز، وبإضاءة سماء المدينة من مهبط الطائرات الموجودِ فوق المبنى. وكجزء من مشاركتها بالاحتفالات، ستقومُ بتوزيع الأعلامِ على المُتواجدين في احتفالات منطقة العبدلي. كما وتنتقلُ روحُ البهجةِ إلى مكانٍ آخر في العاصمة؛ الدوار الخامس؛ لتتجسد بإضاءة فندق سانت ريجيس عمان لتعكس مشاعر الفرحة والفخر. تمتدُ مشاركة إيجل هيلز الأردن لتصل إلى ثغر الأردن الباسم؛ مدينة العقبة؛ لتبتهج سرايا العقبةِ وقرية الراحة وتتزين بالأعلامِ احتفالاً بهذه المُناسبة الوطنية العزيزة.



من جهته، علق الرئيس التنفيذي لشركةِ إيجل هيلز الأردن؛ السيد عبدالله الفريحات؛ على المُناسبةِ والاحتفال بقوله "احتفالُ الأردنيين جميعاً بهذه المُناسبةِ يعكسُ روح الانتماء والولاء والاعتزازِ بالوطنِ و قائده، وبما تحقق فيه من إنجازاتٍ طوال هذه السنوات منذ استقلاله. مُشاركتنا في هذا الاحتفال، وغيره من المُناسبات والأعراس الوطنية، تأتي تجسيداً منا لهذه القيم والمشاعرِ التي نُكنها لأردننا الحبيب. كلُ عامٍ والأردن؛ وطناً وقائداً وشعباً؛ بألف خير."

