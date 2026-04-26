إيسوزو الأردن تختتم مسابقة المهارات الفنية 2026 لقطاع خدمات ما بعد البيع في أجواء تنافسية مميزة

الوكيل الإخباري- نظّمت شركة القدرة لتجارة السيارات – إيسوزو الأردن مسابقة المهارات الفنية 2026 الخاصة بمراكز الخدمة، في فعالية استثنائية هدفت إلى رفع كفاءة الكوادر الفنية وتعزيز مستوى الأداء في خدمات ما بعد البيع، وسط أجواء تنافسية عالية عكست روح الاحتراف والالتزام لدى المشاركين، وذلك ضمن استراتيجية الشركة المستمرة لتطوير القدرات الفنية وتعزيز معايير الجودة والسلامة، بما ينعكس إيجاباً على تجربة العملاء وكفاءة الخدمات المقدمة. اضافة اعلان





تنافس المشاركون ضمن ثلاث مجموعات رئيسية، ضمّت كل مجموعة ثلاثة فنيين، وذلك عبر جولتين شملتا اختبارين: عملي ونظري صُمما لقياس مستوى المعرفة التقنية، وسرعة الإنجاز، والدقة في التشخيص والتنفيذ، إضافة إلى الالتزام بمعايير السلامة والجودة. وقد أظهرت المنافسات مستوىً متقدماً من التركيز والانضباط، حيث برزت قدرات فنية متميزة لدى المشاركين عكست خبراتهم العملية وفهمهم العميق لأنظمة المركبات وإجراءات الصيانة الحديثة.



وحرصت اللجنة المنظمة على توفير بيئة عمل احترافية وآمنة، مع التأكيد على الالتزام الكامل بإرشادات السلامة وعدم التدخل في سير التقييم، بما يضمن عدالة المنافسة وشفافية النتائج. كما تم التشديد على أهمية الانضباط والهدوء خلال أداء المهام، وعدم التواصل مع المتسابقين أثناء التنفيذ، لضمان أعلى درجات التركيز والدقة في الأداء.



وفي كلمته خلال الحفل، أكد المهندس وسيم الأقرع المدير التنفيذي لشركة إيسوزو الأردن أن ما شهدته مسابقة المهارات الفنية 2026 يمثل محطة فارقة تعكس عمق التحول النوعي في مستوى الكفاءات الفنية داخل إيسوزو الأردن، مشيدًا بالأداء الاستثنائي الذي قدّمه المشاركون والذي جاء ليترجم بوضوح ثقافة التميز والانضباط والاحتراف التي تتبناها الشركة على جميع المستويات.



وأوضح أن هذا المستوى المتقدم من الأداء لا يُعد مجرد إنجاز تنافسي، بل هو دليل حي على نجاح استراتيجية إيسوزو الأردن في بناء منظومة فنية متكاملة تقوم على التطوير المستمر، ورفع الجاهزية، وصقل المهارات وفق أعلى المعايير العالمية في قطاع المركبات التجارية.



وأضاف أن الشركة ماضية في ترسيخ مكانتها الريادية عبر الاستثمار النوعي في رأس المال البشري، وإطلاق مبادرات تطويرية متقدمة تُحدث فرقًا حقيقيًا في جودة الخدمات وتجربة العملاء، مؤكدًا أن التميز بالنسبة لإيسوزو الأردن ليس خيارًا، بل هو معيار عمل وثقافة مؤسسية راسخة.



من جهته وصف المهندس خليل القريني، مدير إدارة خدمات ما بعد البيع، المسابقة بأنها منصة استراتيجية متقدمة لإبراز القدرات الفنية الفعلية وقياس مستويات الأداء في بيئة تحاكي الواقع التشغيلي بأعلى درجات الدقة والاحتراف، مؤكدًا أن ما تم رصده من أداء يعكس نقلة نوعية في جاهزية الكوادر الفنية وقدرتها على التعامل مع أعلى معايير الجودة.



وأشار إلى أن الانضباط العالي والدقة الاستثنائية التي أظهرها المشاركون تعكس نجاح منظومة التدريب والتطوير المستمرة داخل الشركة، والتي باتت تشكل ركيزة أساسية في تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الخدمات.



وأضاف أن هذه الفعالية تجسد رؤية إيسوزو الأردن في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التميز المستدام، والارتقاء بمعايير الأداء الفني إلى مستويات عالمية، بما ينعكس مباشرة على تعزيز ثقة العملاء وترسيخ مكانة الشركة كمرجعية في قطاع خدمات ما بعد البيع.



وأكدت إيسوزو الأردن أن تنظيم هذه المسابقة يأتي في إطار دعمها المستمر لثقافة التطوير المهني والاستثمار في الكوادر البشرية، وخلق بيئة تنافسية محفّزة تواكب المعايير العالمية في قطاع خدمات السيارات، بما يسهم في تعزيز جودة خدمات ما بعد البيع ورفع مستوى رضا العملاء.



واختُتمت الفعالية بحفل تكريمي مميز بحضور الإدارة التنفيذية وإدارة خدمات ما بعد البيع، حيث تم الإعلان عن الفائزين وتكريم جميع المشاركين تقديراً لجهودهم وأدائهم المتميز خلال المنافسات، وجاءت النتائج بحصول وائل أبو انعيم على المركز الأول، فيما جاء عمر بخيت في المركز الثاني، وحلّ عبد الله التمام في المركز الثالث، إلى جانب تكريم باقي المشاركين تقديراً لمستوياتهم الفنية العالية ومساهمتهم في إنجاح هذه الفعالية.



واختُتمت الفعالية وسط أجواء احتفالية عكست روح الفريق الواحد والطموح المستمر نحو التميز والريادة، مؤكدةً التزام إيسوزو الأردن بمواصلة إطلاق المبادرات التطويرية التي تسهم في تعزيز الكفاءة الفنية ورفع مستوى خدمات ما بعد البيع، بما يعزز مكانة الشركة ويواكب تطلعات عملائها في قطاع المركبات التجارية.

