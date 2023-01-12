إيسوزو تحقق أعلى مبيعات للشاحنات في فئتها للعام 2022 في الأردن

الوكيل الإخباري - في خطوة جديدة على طريق النجاح الممتد طوال 7 سنوات كاملة، تفوقت خلالها شركة القدرة لتجارة السيارات - ايسوزو الأردن بشكل لافت، مكنها من الحصول على المراكز الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حصلت شاحنات ايسوزو فئة الحمولة المتوسطة على المرتبة الأولى في المبيعات عام 2022 وفقا للإحصائية الرسمية الصادرة من دائرة ترخيص المركبات.

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هذا وقد أشاد السيد محمد عليان نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي بهذا الإنجاز الكبير مثمنا جهود العاملين في الشركة على كافة المستويات، مضيفاً أن ما حققناه في تلك الظروف الصعبة من أزمات اقتصادية عالمية وتبعات جائحة كورونا المستمرة حتى الآن، يكشف المعدن الأصيل للعاملين في الشركة، الذين وضعوا نصب أعينهم تحقيق أعلى المراكز والنجاحات، دون الالتفات للمعوقات، وبذلوا في سبيل ذلك الجهد الوافر وأخلصوا لعملهم فنالوا أرفع المناصب واعلى الدرجات، متمنيا في الوقت نفسه أن يتواصل هذا الأداء الراقي لتتواصل الانجازات كل عام بفضل روح الفريق السائدة في الشركة، والتي تسعى دوما لأن يكون رضاء العميل هو هدفها الأسمى.



وفي السياق ذاته وجه المدير العام للشركة المهندس وسيم الاقرع خالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في الشركة، مشيدا بالجهود المتواصلة التي بذلوها من عمل دؤوب وجهد بالغ للارتقاء بمستوى الشركة والحفاظ على مكانتها التي اكتسبتها طوال سنوات عملها في المملكة وحتى الأن، مضيفا أن ولاء العاملين وتحملهم المسؤولية وتقديرهم للضغوط الكبيرة التي يمر بها العالم بشكل عام وسوق السيارات في الاردن بشكل خاص، كان له بالغ الأثر في مواصلة مسيرة النجاح المستمر للشركة وتحقيق إنجازات عظيمة في زمن قياسي منح الشركة مكانا رائداً في سوق مبيعات السيارات وخدمات ما بعد البيع ونتج عنه حصد العديد من الجوائز التي تدفعنا دوما لتحقيق المزيد من التميز، وترفع سقف طموحاتنا لمستوى العالمية.



وتابع المهندس وسيم الاقرع متقدما بأسمى عبارات الشكر والعرفان لعملاء الشركة الكرام، مضيفاً أن ثقتهم ورضاهم هو هدفنا الأول، وأن التزاماتنا تجاه عملاءنا تتمثل في سعينا الدائم لتقديم أعلى مستويات الخدمة وأفضلها على الإطلاق.



جوائز متتالية لوكيل ايسوزو في المملكة الأردنية:



في مسيرة متواصلة من النجاحات المستمرة، حصدت شركة القدرة لتجارة السيارات -ايسوزو الأردن خلال سنوات عملها التي بدأت في 2015 على العديد من الجوائز التي تكشف دور الشركة الكبير في السوق الأردني، وتفردها بخدمات متميزة لعملائها على كافة الأصعدة، نذكر منها ما يلي:



- جائزة افضل وكيل لايسوزو في الشرق الاوسط 2018

- جائزة الوكيل الاول في المبيعات في الشرق الاوسط 2018

- جائزة الوكيل الاول في عمليات قطع الغيار في الشرق الاوسط 2018

- جائزة افضل اداء للتسويق في الشرق الاوسط 2018

- جائزة افضل مشروع تسويق على مستوى الشرق الاوسط عن مشروع "نشمي" 2018

- المركز الأول في مسابقة ايسوزو موتورز العالمية لقطع الغيار 2019

- المركز الأول في مسابقة المهارات الفنية 2019

- جائزة ابطال خدمات ما بعد البيع (After-sales Champions) ضمن النسخة التاسعة من مسابقة "مهارات خدمة ما بعد البيع" 2019

- لمركز الأول كأفضل خدمات للقطع على مستوى المنطقة 2021

- المركز الثاني كأفضل وكيل لمركبات ايسوزو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021

- المركز الثالث كأفضل خدمات لما بعد البيع والصيانة 2021



من الجدير بالذكر أن شركة القدرة لتجارة السيارات قد بدأت سلسلة نجاحاتها في الأردن منذ التأسيس عام 2015، وذلك بعد حصولها على حق الامتياز التجاري والحصري لتمثيل علامة ايسوزو في المملكة.