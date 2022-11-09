ابتكار هيونداي يغير مستقبل المركبات التجارية

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة هيونداي موتور عن حقبة جديدة من القدرات الذاتية في المركبات التجارية مع طرح مفهوم مقطورات هيونداي ذاتية القيادة، كمستقبل للنقل متعدد الأغراض ، المتمثل بمفهوم خلية الوقود الهيدروجينية " "E- Bogie.

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رفع مفهوم مقطورات هيونداي ذاتية القيادة الاحتمالات التي يمكن أن تحققها خلايا وقود الهيدروجين في المستقبل ، كنظام نقل مستقل تمامًا.

يتضمن المفهوم تركيب خزانات الهيدروجين على حلول التنقل لتوسيع الكفاءة والمرونة من خلال ضمان أكثر من 1000 كيلومتر من المدى الكافي من شحنة واحدة مقارنة بنظام النقل الحالي.



مستلهمة من صناعة السكك الحديدية ، أطلقت هيونداي على خلية الوقود المستخدمة في هذا المفهوم اسم e-Bogie ، حيث يستخدم مصطلح "bogie" لوصف الإطارات الفرعية للعجلات التي تقع أسفل كل عربة قطار.

على غرارها تقع خلايا الوقود e-Bogie أسفل الحاوية تماماً مثل عربة سكة الحديد.

تم تصميم خلية e-bogie كنظام خلايا وقود مغلق تمامًا ومستقل مع توجيه رباعي، والذي يمكن أن يتحرك بشكل مستقل في عمليات التحميل في الميناء والمناورة على الطرق الصعبة والضيقة.



التطبيقات التجارية المحتملة لنظام مقطورات هيونداي ذاتية القيادة غير محدودة. عندما يعمل e-bogie بحرية من مقطورة الحاوية، يمكن استخدامه في وظائف مختلفة، مثل نقل البضائع، والبناء، ومكافحة الحرائق، والإنقاذ.



تعتزم هيونداي وضع مستقبل كوكبنا في مقدمة اهتماماتها عند التفكير في الحلول المبتكرة التي يمكن أن تقدمها هيونداى كمزود حلول التنقل. لذلك، عندما صُممت المقطورات ذاتية القيادة، كان تمثيلًا لرؤية هيونداي مستقبل مستقل ، مستقبل يجلب تطبيقات أكثر ذكاءً واستدامة تمكن الأجيال من تحقيق تقدم الإنسانية.



اعترافًا بجهود هيونداي في حلول التنقل المبتكرة، تم منحها مرتبة الشرف "Luminary" ولأول مرة على الإطلاق في جائزة ريد دوت: مفهوم التصميم 2022، وذلك عن مفهوما للنقل الهيدروجيني بدون طيار.

يعتبر تكريم "Luminary" أعلى مستوى من التكريم الممنوح في جائزة ريد دوت.

