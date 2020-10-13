ابحث عن عمالة منزلية على السوق المفتوح

الوكيل الاخباري – السوق المفتوح

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استطاع السوق المفتوح منذ نشأته ولغاية وقتنا الحالي شغل مكانة هامة في عالم مواقع الإعلانات المبوبة على شبكة الإنترنت، حيث يعمل على تقديم خدماتها المتميزة بكل ما هو ذو صلة بالبيع والشراء في 19 دولة موزعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها المملكة الأردنية الهاشمية، فيما يعتبره نسبة عالية من المستخدمين الوجهة الأولى لتلبية احتياجاتهم، لما يتمتع به من مستوى أمان عالٍ في التعامل، ومصداقية ما يعرضه من إعلانات؛ سواء تجارية أو خدمية، ناهيك عن أنه يمثل حلقة وصل بين الطرف البائع والمشتري، أو المعلن والمستهلك، إذ يتيح عملية تواصل مباشرة فيما بينهم، مما يعني الوصول إلى النتائج المرجوة خلال وقت قصير، ودون بذل أي مجهود إضافي، أو الاستعانة بوسيط.



أقسام موقع السوق المفتوح



يوفر السوق المفتوح للمستخدمين والزوار مساحة إعلانية افتراضية للعرض والطلب؛ لشتى أنواع المنتجات والسلع والبضائع والخدمات، وكل ذلك ضمن واجهة رئيسية سهلة الاستخدام؛ بفضل ما تتميز به من تصميم منظم ومقسم إلى مجموعة من الأقسام الرئيسية والفرعية المعنونة، بحيث تعمل على إرشاد المستخدم لطلبه، ونذكر منها: سيارات ومركبات، وعقارات للبيع، واجهزة - الكترونيات، ووظائف شاغرة، وفنيّين وحرفيّين، والمزيد غير ذلك من التصنيفات التي تضم عدد هائل من الإعلانات ذات الصلة، والتي من شأنها أن تلبي حاجة الباحث على أكمل وجه.



كيفية البحث عن عمالة منزلية على السوق المفتوح



تصنف عملية البحث عن إعلانات على السوق المفتوح غاية في السهولة؛ نظراً إلى أنها مصنفة ضمن قوائم واضحة ومباشرة، وينطبق هذا الحال على إعلانات العمالة المنزلية؛ والتي يتجه للبحث عنها عدد كبير من الأشخاص الراغبين بالحصول على مساعدة داخل المنزل في إنجاز بعض المهام اليومية، أو تقديم الرعاية لكبار السن والأطفال، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أن السوق المفتوح يمثل مقصداً أولاً للعثور على إعلانات تتمتع بالموثوقية؛ فإنه يتم الانتقال إلى تصفح المعروض عليه، ويتم ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات السلسة التي لا تستغرق من وقت المستخدم سوى بضع دقائق، وتتمثل بكل مما يلي:



●زيارة موقع السوق المفتوح على شبكة الإنترنت بواسطة أحد متصفحات الويب.



●اختيار المدينة المراد البحث فيها من ضمن اللائحة المنسدلة داخل صندوق البحث، ثم اختيار التصنيف الرئيسي الباحثين عن عمل، ثم النقر على التصنيف الفرعي فنيّين وحرفيّين.



●ينتقل الموقع تلقائياً بالمستخدم إلى صفحة مخصصة بعرض إعلانات القسم المختار، والتي تشمل على مجموعة من التصنيفات الأخرى التي تساعد في حصر النتائج، وعلى ذلك يتم النقر على خيار عمالة منزلية.



●عند الانتهاء سوف تظهر مجموعة متنوعة من الإعلانات ذات الصلة التي يمكن الاختيار من بينها، ثم التواصل مع المعلن عبر الاتصال الهاتفي، أو الدردشة المتاحة في الإعلان، أو وسيلة تواصل متوفرة في محتوى الإعلان.



كيفية نشر إعلان عمالة منزلية على السوق المفتوح



يتمتع موقع السوق المفتوح بالكثير من الميزات والخدمات الإعلانية التي يعمل على تقديمها للمستخدمين، ولعل من أهمها السرعة والسهولة في الوصول إلى الغاية من الزيارة، ويسري هذا الحال على عملية نشر الإعلانات التي لا تستغرق أكثر من بضع دقائق من وقت المستخدم للانتهاء، فكل ما يتطلبه الأمر اتباع الخطوات التالية:



●بعد الانتقال إلى موقع السوق المفتوح على شبكة الإنترنت؛ يجب النقر على زر أضف إعلان الآن الموجود أعلى يسار الشاشة.



●اختيار القسم الرئيسي وظائف شاغرة الذي يتضمن بدوره على مجموعة كبيرة من الأقسام الفرعية ذات الصلة بشتى التخصصات والمجالات، ومن بينها يتم اختيار وظائف فنيّين وحرفيّين.



●ينتقل الموقع تلقائياً بالمستخدم إلى صفحة مخصصة بتعبئة بيانات وتفاصيل محتوى الإعلان، والذي يجب أن يتم إدخالها ضمن الخانات المخصصة لها، وتتمثل بكل من: الوظيفة؛ وهنا يتم اختيار عمالة منزلية من اللائحة المنسدلة، ونوع الوظيفة، ونوع المعلن، والراتب المتوقع، واسم الإعلان، ووصف الإعلان، بالإضافة إلى المدينة والحي.



●تشمل الصفحة على قسم مخصص لإرفاق الصور الخاصة بالوظيفة أو الخدمة في حال الرغبة بذلك، إلى جانب قسم مخصص بخدمات تمييز الإعلانات التي تساعد في وصول الإعلان إلى شريحة أوسع من الفئات المستهدفة.



●إضافة معلومات الاتصال، ثم النقر على خيار حفظ ونشر الإعلان.



