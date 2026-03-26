اتجاهات السوق لعام 2026 التي يجب على كل متداول مراقبتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الوكيل الإخباري- تدخل الأسواق المالية العالمية تدريجياً عام 2026، هو عام يتأثر بمجموعة متنوعة من العوامل الاقتصادية الكلية والجيوسياسية وعوامل الاتجاهات. يواجه المتداولون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم وضعاً يتطلب منهم تعديل أنظمة التداول الخاصة بهم وفقاً لديناميكيات التضخم المتغيرة، والتوترات الجيوسياسية، وتحولات الطلب على فئات الأصول الرئيسية. يُعد فهم هذه العوامل والاتجاهات الأوسع نطاقاً أمراً بالغ الأهمية لاتباع نهج منظم ومستنير لتحقيق تداول فعال في العام الجديد.

اضافة اعلان



مع أن التوقعات ليست مطلقة، فقد برزت عدة محاور رئيسية قد تؤثر بشكل كبير على العملات والسلع والمؤشرات العالمية على مدار العام.



احتمالية تسارع ضغوط التضخم

بعد فترة من تباطؤ نمو الأسعار في العديد من البلدان، لا يزال خطر تجدد ضغوط التضخم قائماً في عام 2026. عوامل مثل تعديلات سلاسل التوريد، والحواجز التجارية الجيوسياسية، والحروب الجمركية، واستمرار نمو الأجور في الدول المتقدمة، قد تُبطئ وتيرة انخفاض التضخم.



بالنسبة للمتداولين، تُعدّ توقعات التضخم ذات أهمية بالغة لأنها تؤثر على قرارات البنوك المركزية، وعوائد السندات، وتحركات أسعار العملات المعدنية والمعادن النفيسة. تميل الأسواق إلى التفاعل بسرعة مع مفاجآت التضخم، مما يزيد غالبًا من تقلبات أسعار العملات المعدنية والسلع. يمكن أن تخلق فترات تزايد عدم اليقين بشأن التضخم مخاطر وفرصًا على حد سواء، لا سيما في الأصول الحساسة لتغيرات توقعات أسعار الفائدة.



العملات الآمنة تعود إلى دائرة الضوء

يدعم عدم اليقين الجيوسياسي وتغير دورات السياسة النقدية الطلب على العملات الآمنة التقليدية. يمكن للين الياباني والفرنك السويسري، وفي بعض الحالات اليورو، أن تجذب تدفقات رأس المال خلال فترات التوتر في السوق وعدم اليقين الجيوسياسي.



غالبًا ما ترتفع قيمة هذه العملات عندما يقلل المستثمرون من انكشافهم على الأصول الأكثر خطورة. مع استمرار تأثير التوترات السياسية العالمية والنزاعات التجارية والصراعات الإقليمية على معنويات المستثمرين، قد تلعب تدفقات رأس المال إلى الأصول الآمنة دورًا أكثر بروزًا في تحركات سوق العملات.

بالنسبة للمتداولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمكن أن يساعد فهم كيفية تأثير معنويات المخاطرة على الطلب على العملات في تحديد الفترات التي تصبح فيها المراكز الدفاعية أكثر أهمية.

أسواق النفط تواجه مخاطر هبوطية



لا تزال أسواق الطاقة محط أنظار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن عام 2026 قد يحمل معه تحديات أكبر لأسعار النفط. فتباطؤ نمو الطلب العالمي، واتجاهات التحول في قطاع الطاقة، وتعديلات الإنتاج من قبل كبار المصدرين، كلها عوامل قد تُشكل ضغطًا على استقرار الأسعار على المدى الطويل، فضلًا عن الأحداث الجيوسياسية، مثل تغيير الحكومة في فنزويلا، واحتمالية تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.



وبينما قد تتسبب اضطرابات الإمداد قصيرة الأجل في ارتفاعات حادة في التقلبات، فإن التوازن العام بين العرض والطلب يُشير إلى احتمال استمرار الضغط على الأسعار إذا استمر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. بالنسبة للمتداولين، قد يؤدي هذا الوضع إلى زيادة تقلبات الأسعار بدلًا من اتجاه صعودي مستدام، مما يجعل إدارة المخاطر بالغة الأهمية عند تداول أدوات الطاقة شديدة التقلب.



المعادن النفيسة لا تزال تجذب الأنظار

من المتوقع أن يظل الطلب على الذهب والفضة قويًا، حيث يسعى المستثمرون إلى أصول تُشكل تحوطًا ضد التضخم وتقلبات العملات وعدم الاستقرار الجيوسياسي. تستفيد المعادن النفيسة عندما تنخفض أسعار الفائدة الحقيقية أو عندما يضعف الثقة بالعملات الورقية نتيجةً لعدم استقرار الاقتصاد الكلي.



على وجه الخصوص، يميل الذهب إلى التفاعل بقوة مع عدم اليقين في السياسة النقدية، والتوترات السياسية العالمية، والصراعات. وقد تشهد الفضة، التي تجمع بين خصائص الصناعة والملاذ الآمن، تقلبات متزايدة مع تحول الطلب بين توقعات النمو الاقتصادي والتوجهات الدفاعية.



تبقى هذه المعادن أدوات رئيسية للمتداولين الساعين إلى تنويع محافظهم الاستثمارية في ظل عدم اليقين الاقتصادي الكلي.



عدم اليقين الجيوسياسي سيؤثر على اتجاه السوق

من المتوقع أن تستمر الأخبار السياسية في لعب دور بارز في عام 2026. فالمفاوضات التجارية، والنزاعات الإقليمية، والعقوبات، والدورات الانتخابية، كلها قادرة على التأثير على معنويات السوق بسرعة وبشكل غير متوقع على وجه التحديد، إن تصاعد التوترات المتعلقة بإيران، والصراع المستمر في أوروبا الشرقية، والمحادثات الاستراتيجية الجديدة المتعلقة بغرينلاند والهيمنة على القطب الشمالي، كلها عوامل تُدخل عناصر جديدة من عدم اليقين إلى الأسواق العالمية. وقد تؤثر هذه العوامل على توقعات إمدادات الطاقة، وميزانيات الدفاع، وأنماط التجارة، والاستثمارات العابرة للحدود.



على عكس الإعلانات الاقتصادية، تميل الأحداث الجيوسياسية إلى التسبب في تقلبات سريعة في السوق وتعديلات سعرية فورية عبر مختلف فئات الأصول، بدءًا من النفط والذهب وصولًا إلى العملات الأجنبية ومؤشرات سوق الأسهم العالمية. وقد تحدث استجابات السوق للأخبار السياسية في غضون دقائق.



الاستفادة من اتجاهات السوق في عام 2026 مع ظروف التداول المناسبة

ستتأثر أسواق عام 2026 بمجموعة من العوامل الاقتصادية الكلية، والتغيرات في السياسات النقدية، واستمرار الأحداث الجيوسياسية. في مثل هذه الأسواق، لن تنشأ الفرص بسبب أداة محددة، بل بسبب الترابط بين العملات والسلع والمؤشرات والمعادن، حيث تميل هذه القطاعات إلى الاستجابة للأحداث العالمية نفسها. وبالتالي، سيكون المتداولون الذين يفهمون الترابط بين مختلف الأسواق في وضع أفضل لفهم الأسواق وزخمها، والتصرف بثقة.