اتحاد السلة يدعو لتشجيع منتخب النشميات في بطولة غرب آسيا التأهيلية للسيدات

الوكيل الإخباري- دعا الاتحاد الأردني لكرة السلة الجماهير الأردنية لمؤازرة نشميات المنتخب الوطني لكرة السلة في بطولة غرب آسيا التأهيلية لكرة السلة التي ينظمها الأردن الأسبوع المقبل.

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