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الإثنين، 18-07-2022 11:47 ص

اتحاد المصارعة يواصل تحضيراته لدوري الأندية والمراكز 2022

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الوكيل الإخباري - يواصل الاتحاد الأردني للمصارعة تحضيراته لدوري المصارعة للأندية والمراكز ٢٠٢٢ - المحطة الأولى "استقلال ٧٦"، الذي سيقام يومي الجمعة والسبت ٢٩ و ٣٠ تموز الجاري، بدعم من شركة زين الأردن وشركة فاين.اضافة اعلان


وكشف الاتحاد عن مشاركة 10أندية ومراكز على مستوى المملكة ضمن فئات الرجال والشباب والبراعموالأشبال والناشئين،ومن كلا الجنسين، حيث يحظى الدوري بإقبال كبير من قبل اللاعبين واللاعبات نظراً للتجربة المميزة التي يوفرها للاحتكاك بين اللاعبين من مختلف المستويات وتطوير مهاراتهم وتعزيز مشاركاتهم المحلية.

ويهدف الاتحاد الأردني للمصارعة إلى التركيز على الفئات العمرية الصغيرة والعمل على إعادة هيكلة الأجهزة الفنية والتركيز محلياً والعمل على زيادة التنافس المحلي وزيادة أعداد اللاعبين، الأمر الذي سيكون له تأثيره الإيجابي مستقبلاً على المشاركات النوعية الخارجية.

 




 

 


 

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