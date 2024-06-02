اتحاد المصارف العربية يختار رندة الصادق الشخصية المصرفية العربية للعام 2024

الوكيل الإخباري - كرم اتحاد المصارف العربية الآنسة رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي والتي تم اختيارها مؤخراً من قبل اتحاد المصارف العربية لتكون الشخصية المصرفية العربية للعام 2024.

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وجرى التكريم خلال افتتاح مؤتمر القمة المصرفية العربية الدولية والذي عقد بتنظيم من اتحاد المصارف العربية في إسطنبول يومي 23 و24 مايو / أيار.



وقد منحت هذه الجائزة للآنسة رندة الصادق نظراً لإسهاماتها في تطوير القطاع المصرفي العربي والعلاقات المصرفية بين الدول العربية والدولية لاسيما وأن الآنسة رندة الصادق هي المدير العام التنفيذي للبنك العربي والذي يعتبر من أعرق البنوك العربية ويمتلك واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية عالمياً وله إسهامات كثيرة على صعيد دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.



يذكر أن الآنسة رندة الصادق تشغل منصب المدير العام التنفيذي للبنك العربي منذ العام 2022 وكانت قد انضمت للبنك العربي في العام 2010 كنائب للمدير العام التنفيذي. وتمتلك الصادق خبرة مصرفية تمتد عبر 38 عاماً، حيث بدأت مسيرتها المهنية في القطاع المصرفي في العام 1986 في بنك الكويت الوطني وﺧﻼل 24 ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ، ﺗﻘﻠّﺪت ﻋﺪّة ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﯿﺎدﯾﺔ، ﻛﺎن آﺧﺮھﺎ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن واﻟﻜﻮﯾﺖ.



وكانت ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻮرﺑﺲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ قد ﺻﻨﻔﺖ الصادق من ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻗﻮى ﻣﺌﺔ ﺳﯿﺪة أﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ لأعوام 2023 و2024.



وتحمل الآنسة رندة الصادق درجة الماجستير (MBA) في العلوم المالية والمصرفية من الجامعة الأمريكية في بيروت.

