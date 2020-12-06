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الأحد، 06-12-2020 01:29 م

في قائمة "أفضل الابتكارات في عام 2020"

اتصالات ترشح مفهوم التنقل الجوي الحضري الذي طورته هيونداي العالمية

20201206 HMG UAM Concept at GITEX


الوكيل الاخباري - تلقت مجموعة هيونداي موتور دعوة لعرض مفهومها المطور "التنقل الجوي الحضري (UAM) الذي تجسده طائرة-S-A1 ، خلال أسبوع معرض جيتكس للتقنية الذي يعقد في الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر ، في مركز دبي التجاري العالمي.

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وقامت شركة اتصالات، مزود الاتصالات الرائد في إفريقيا والشرق الأوسط، والتي تستعرض أحدث التكنولوجيات الرائدة في الاتصال خلال جيتكس 2020، مؤخرًا بترشيح حل S-A1 ضمن قائمة "أفضل الابتكارات في عام 2020" ودعت مجموعة هيونداي موتور لعرض تقنيتها التي يتوقع أن تغير قواعد اللعبة، وتطور مفهوم التنقل.


ويتم عرض مفهوم S-A1 المعتمد كليا على الكهرباء على نطاق واسع في جناح اتصالات ومنطقة الواقع الافتراضي التي توضح كيف ستساعد رؤية UAM لمجموعة هيونداي موتور في تقليل أوقات تنقل الركاب وتخفيف ازدحام النقل البري بشكل كبير.


وبهذه المناسبة؛ قال جايون شين، رئيس قسم التنقل الجوي الحضري في مجموعة هيونداي موتور: "تعمل هيونداي على تطوير التقنيات الأساسية التي ستجعلها القوة الدافعة في مجال التنقل الجوي الحضري، كما سوف تقدم نموذجا جديدًا للنقل بتكلفة ميسورة".


ويتوقع أن يصبح UAM مكونًا مهمًا للغاية في حلول التنقل المتكاملة، نظرا لاستمرار المدن في النمو والزيادة في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، وسيعيش قرابة ثلثي هذا العدد في المناطق الحضرية.


ويعكس العرض الذي تقدمه هيونداي في جيتكس رؤيتها التي سبق وأعلنت عنها لأول مرة في معرض CES 2020  للدخول في عصر التنقل السلس، والذي تضمنت ثلاثة حلول للتنقل هي:


1) مركبة جوية مصممة لتلبية احتياجات التنقل الحضري لمدن المستقبل. ويجسد النموذج الكامل للطائرة SA-1 هذا الحل؛


2) مركبات الاستخدام المحدد -PBV الساعية للوصول إلى مستقبل ديناميكي محوره الإنسان. والمصممة لتقدم حلًا جديدًا للتنقل الحضري يمكنه استيعاب مجموعة واسعة من أنماط الحياة المستقبلية؛ 


3)  وحدة "هب"- The Hub، وهي تُشكّل مساحة مجتمعية جديدة ومبتكرة تربط بين حلول التنقل الجديدة والأنشطة المجتمعية المختلفة.


ويقدم أسبوع جيتكس أحدث الابتكارات في شبكات الاتصالات، والاتصالات المتنقلة، والتطبيقات، وشبكات الجيل التالي، والواقع المعزز، والواقع الافتراضي، والذكاء الاصطناعي، والسيارات المتصلة، والمركبات الجوية بدون طيار، وما إلى ذلك. ويشارك في فعاليات الأسبوع أكثر من 4700 عارض من أكثر من 97 دولة.

 

ويعد جيتكس هو الحدث التقني الأهم الذي يوفر حضوره لقاء صناع القرار المؤثرين في مجال الأعمال.

 

 



 




 

 


 

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