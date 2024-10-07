اتصال آمن ومستقبل مترابط الآن بين يديك بفضل Knox Vault ومفاتيح المرور "Passkeys" وKnox Matrix

ولهذا السبب، تضع شركة سامسونج راحة بالك عند استخدام أنظمة الأجهزة المتصلة في مقدمة قائمة أولوياتها، حيث تعمل Knox Vault وpasskeys وKnox Matrix على حماية حياتك الرقمية وضمان سلامة بياناتك.
Knox Vault
في سامسونج، نحن ملتزمون بالبحث المستمر عن طرق جديدة لتعزيز أمان منتجاتنا الذكية من خلال ابتكارات متطورة في البرامج والأجهزة. ومن أبرز هذه الابتكارات نظام Knox Vault المدعوم بالأجهزة، والذي يجمع بين معالج آمن وذاكرة مخصصة لعزل بياناتك الأكثر حساسية مثل أرقام التعريف الشخصية، وكلمات المرور، والبيانات الحيوية عن باقي جهازك. ويضمن هذا النظام عدم تمكن أي شخص آخر من الوصول إلى بياناتك، سواءً جسدياً أو عن بُعد.
ولكننا لن نتوقف عند هذا الحد. فمع تزايد استخدام الأشخاص لأجهزة متعددة، نعمل على توسيع نطاق Knox Vault ليشمل المزيد من الأجهزة، ما يتيح تجربة هاتف محمول أكثر أماناً لعدد أكبر من الناس. ويمكنك أن تطمئن وأنت تعلم أن تقنياتنا ستستمر في التطور، وأننا سنستمر في وضع سلامتك وسلامة معلوماتك الشخصية في مقدمة أولوياتنا.
مفاتيح المرور "Passkeys"
ومع تزايد استخدام أنظمة الأجهزة الذكية لدينا، نواجه جميعاً تحدي تسجيل الدخول إلى التطبيقات والمواقع الإلكترونية باستخدام كلمات مرور طويلة ومعقدة، وغالباً ما تكون سهلة النسيان. لكن ماذا لو لم نعد بحاجة إلى هذه الكلمات؟ ماذا لو كان بإمكاننا مشاركة المعلومات بأمان عبر أجهزة متعددة بكل يسر وسهولة؟
من هنا انطلقت فكرة مفاتيح المرور، وهي بيانات اعتماد رقمية تُستخدم للمصادقة عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات، مدعومة بتقنية Knox Matrix مع هواتف Galaxy الذكية والأجهزة اللوحية “tablets”. وتتيح مفاتيح المرور للمستخدمين تسجيل الدخول إلى التطبيقات والمواقع الإلكترونية على أجهزة Galaxy باستخدام Samsung Pass في Samsung Wallet.
وتقدم هذه الميزة الآمنة والسهلة للمستخدمين إمكانية تسجيل الدخول باستخدام المصادقة البيومترية مثل بصمات الأصابع، ما يلغي الحاجة لتذكر كلمات المرور أو إعادة تعيينها. وتعد مفاتيح المرور خطوة مريحة نحو مستقبل خالٍ من كلمات المرور، دون المساس بالأمان.
وتقدم مفاتيح المرور تجربة أسرع وأسهل وأكثر أماناً للمستخدمين على أجهزتهم. فهي توفر الوقت، حيث لم يعد هناك حاجة لكتابة اسم المستخدم. كل ما عليك فعله هو اختيار الحساب الذي ترغب في الدخول إليه.
وبعد إعداد مفاتيح المرور، يصبح الانتقال إلى جهاز متصل جديد أمراً سهلاً، إذ لا حاجة لتسجيل الدخول مرة أخرى. وتعمل هذه المفاتيح على المواقع والتطبيقات المسجلة فقط، ما يضمن حماية فعالة ضد هجمات التصيد الاحتيالي من المواقع أو التطبيقات الضارة، ما يعزز من أمان تجربتك الرقمية بشكل ملحوظ.
Knox Matrix
وتعتبر مفاتيح المرور التي تقدم طرقاً مبتكرة لتأمين الهويات وبيانات الاعتماد في عالمنا اليوم جزءاً من Credential Sync، وهو أحد المكونات الأساسية لتقنية Knox Matrix، حيث نعيش اليوم في عصر تحيط بنا فيه الأجهزة المتصلة، وتشمل الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز وحتى الثلاجات، ما يزيد من أهمية وجود نظامٍ شامل لحماية بياناتنا.
وبالرغم من الإيجابيات التي تأتي مع قدرتنا على وصل أجهزتنا ببعضها البعض، قد يشكّل هذا الأمر خطراً متزايداً للاختراق. ولم تعد حلول الأمان التقليدية التي تحمي الأجهزة الفردية كافية، إذ يمكن لجهاز واحد مخترق أن يؤثر سلباً على باقي الأجهزة ضمن نفس النظام، ما يُبرز الحاجة إلى طبقة إضافية من الحماية لضمان أمننا في هذا العالم الرقمي المتشابك.
لهذا السبب، قمنا بتطوير Knox Matrix، واجهتنا الجديدة نحو مستقبل أكثر أماناً. ويمثل هذا النظام الأمني نهجاً شاملاً وضرورياً في ظل تزايد الاتصال بين الأجهزة وتداخل جوانب حياتنا. ويهدف Knox Matrix إلى تحويل منزلك إلى درع ذكي، يحميك ويؤمن نظامك البيئي من الأجهزة المتصلة.
ويعمل Knox Matrix كنظام Blockchain خاص بك، حيث تضمن الأجهزة المتصلة الأمان في المراحل الأساسية من خلال مراقبة التهديدات الذكية متعددة الطبقات. وتتبادل الأجهزة المتوافقة المعلومات وتتحقق من بعضها البعض لرصد أي اختراقات، ما يعزز مستوى الحماية ويمنحك راحة البال في عالم مترابط ومعقد.
أمّا Credential Sync، فيعمل على ضمان أمان معلوماتك عند نقل البيانات من جهاز إلى آخر، ما يجعل إدارة عمليات تسجيل الدخول المتعددة أسهل مع تشفير المعلومات الحساسة. ومن خلال مشاركة بيانات الاعتماد عبر الأجهزة، نهدف إلى حماية نظامك البيئي بالكامل حتى لا تضطر أبداً إلى التضحية بالأمان من أجل الاتصال أو الراحة.
ويقدم Knox Matrix حماية متطورة لنظامك الذكي بأكمله من خلال ميزة Trust Chain. حيث تراقب الأجهزة المتصلة بعضها البعض في Trust Chain بحثاً عن التهديدات الأمنية، وتقدم إشعارات فورية في حالة تعرضها لهجوم، مع مشاركة الإجراءات المتخذة لمنع أي تهديدات. كما تتيح Cross Platform SDK للأجهزة التي تعمل على أنظمة تشغيل مختلفة الانضمام إلى Knox Matrix بمعايير أمان متسقة، وهذا يعني أنك ستستمتع بحماية قوية في جميع المجالات، سواء كانت أجهزة سامسونج الخاصة بك تعتمد على أنظمة Android أو Tizen أو Windows أو أنظمة تشغيل أخرى.
وتسعى سامسونج جاهدة لضمان راحتك وأمانك أثناء تنقلك في هذا العالم المتصل، ما يتيح لك التركيز على تجربتك الرقمية دون القلق من التهديدات الحالية أو المستقبلية. ولتحقيق هذا الهدف، نحن ملتزمون بتعزيز تجربتك من خلال Knox Vault وKnox Matrix. وفي إطار سعينا نحو مستقبل خالٍ من كلمات المرور، ستضمن لك هذه الحلول المتطورة مستوى أمان استثنائي يمكنك الاعتماد عليه بثقة.
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