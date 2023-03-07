اتفاقية بين مستشفى العبدلي وجمعيّة همّتنا

الوكيل الإخباري - وقعت جمعية همتنا، ومستشفى العبدلي الطبي، اتفاقية تعاون تستهدف تعزيز الشراكة الحقيقية وأطر التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في المجال الصحي وخدمات الرعاية الصحية، وتعزيز الاستدامة والتميز لمركز صحي الأميرة بسمة الشامل وللمراكز الصحية المنوي إعادة تأهيلها من قبل الجمعية بالتنسيق الكامل والتعاون مع وزارة الصحة.

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وقالت الجمعية في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن الاتفاقية وقعتها رئيسة الجمعية الدكتورة فادية سمارة، و نائب رئيس هيئة مديري المستشفى أحمد أبو غزالة.

وقالت سمارة "نفخر بهذه الشراكة الاستراتيجية مع المستشفى كجهة تتميز بتقديم خدمات صحية بأعلى معايير الرعاية الصحية التي ستسهم في انجاح مساعي 'همتنا' لإحداث الفرق في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والحصول على الرعاية الصحية دون عناء من خلال إعادة تأهيل وتطوير المراكز والمنشآت الطبية والصحية وتحسين الخدمات واستدامتها بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية.



من جهته، أكد أبو غزالة أهمية الاتفاقية، مضيفا " أن الجمعية من شركاء العمل الهامين الذين أحدثوا فارقا في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال إرساء نموذج طبي هندسي مميز وأثمن الجهود المبذولة في ترسيخ حق جميع المرضى بتلقي العلاج السليم بعدالة في بيئة آمنة، ستمكننا هذه الشراكة من تطوير الاستراتيجيات والخطط وبناء القدرات البشرية وتقديم الدعم الفني وتعزيز الشراكات الفاعلة بما يسهم بتكامل الجهود الوطنية وتعظيم الأثر على المجتمعات".



يذكر أن الوزارة والجمعية وقعتا اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى إعادة تأهيل وتطوير 25 مركزاً صحّياً تابعة للوزارة في مختلف مناطق المملكة وضمن خطة شمولية تنفذها الوزارة لتوسعة وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية التابعة لها.