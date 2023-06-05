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الإثنين، 05-06-2023 04:56 م

اتفاقية تعاون استراتيجية بالسوق العقاري الأردني

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الوكيل الإخباري - وقعت شركه "قوشان" ممثلة بمديرها العام نادر العلان، ومجموعة شركات عبدالله والفقيه التجارية ممثلة بمديرها العام سمير عبدالله في مقر الشركة، يوم أمس الأحد، اتفاقية تعاون وتقديم إستشارات عقارية وتسويقية على مستوى الأردن.اضافة اعلان

توقيع الاتفاقية سيكون من شأنه تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين الشركتين، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمطورين العقاريين ومالكي الشقق والفلل في الأردن من جميع المواد اللازمة في البناء والديكورات والتطوير العقاري ونشر ثقافة جودة وتنوع المواد المزودة للقطاع العقاري والتصميم الداخلي.
وتعرف مجموعة شركات عبدالله والفقيه بتقديم كل ما يلزم البناء والديكورات وتنوع مصادرها والمستوى العالي للجودة.

من جانبه، قال المستشار العقاري نادر العلان مدير شركة "قوشان" إنه من واجبنا تسليط الضوء على مستوى الجودة العالية وتنوع الخدمات التي تقدمها المجموعة للسوق العقاري، وذلك ليحافظ سوق العقاري الأردني على سمعته العالي التي تجذب المستثمرين من كافة أقطار الوطن العربي.
وأضاف السيد سمير عبدالله المدير العام لمجموعة عبدالله والفقيه أن هذه الاتفاقية بداية لتعاون أكبر في القطاع العقاري من شأنه زيادة الوعي بالجودة والاستمرارية في تقديم أفضل الحلول للمطورين العقاريين والمالكين بشكل عام.

 




 

 


 

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