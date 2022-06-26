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الأحد، 26-06-2022 12:43 م

اتفاقية تعاون استراتيجي بين "نشمي ترافل" و "الوكيل للإعلام"

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الوكيل الإخباري - وقعت شركة "نشمي ترافل" للسياحة والسفر اتفاقية تعاون استراتيجي مع "مجموعة الوكيل للإعلام".


و وقع الاتفاقية عن شركة نشمي ترافل رئيس مجلس الادارة السيد باسم الغلاييني وعن مجموعة الوكيل للإعلام رئيس مجلس الادارة الاعلامي محمد الوكيل.

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وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها في مبنى مجموعة الوكيل للإعلام في مجمع الملك حسين للاعمال الى ترويج البرامج السياحية المميزة التي توفرها نشمي ترافل للزبائن الكرام عبر الاذرع الاعلامية لمجموعة الوكيل .

وسيتم بموجب هذه الاتفاقية ترويج البرامج السياحية وعروض الرحلات الداخلية والخارجية التي تنفذها شركة نشمي ترافل عبر مجموعة الوكيل للاعلام باذرعها الاعلامية : موقع الوكيل الاخباري وموقع ملاعب الرياضي وصفحة الاعلامي محمد الوكيل وصفحة موقع الوكيل الاخباري على الفيسبوك .


وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس ادارة شركة نشمي ترافل للسياحة والسفر السيد باسم الغلاييني : " نُسعد بهذه الشراكة مع مجموعة إعلامية بحجم مجموعة الوكيل للاعلام لما لهذه الشراكة من فائدة مشتركة لترويج المنتج السياحي للزبائن بالتزامن مع دخول فصل الصيف وموسم العطلات والذي يشهد نشاطا سياحيا ملحوظاً .


بدوره اكد رئيس مجلس ادارة مجموعة الوكيل للاعلام الاعلامي محمد الوكيل ان القطاع السياحي هو قطاع مهم ورافد اساسي للاقتصاد الوطني وان شركة نشمي ترافل تعتبر من اهم شركات السياحة المحلية والتي تقدم منتج سياحي يُرضي المواطنين من خلال تقديم عروض مميزة والتزام من قبل الشركة امام الزبائن للخدمات المقدمة من فنادق ورحلات طيران وبرامج سياحية مناسبة لجميع الفئات والاعمار .

 





واكد الاعلامي محمد الوكيل ان مجموعة الوكيل ستوظف خبراتها الاعلامية بترويج برامج نشمي ترافل السياحية عبر احدث الوسائل التسويقية والالكترونية والتي تستهدف قاعدة كبيرة من المواطنين الذين يثقون بما تقدمه المجموعة من اخبار وتغطيات حظيت بمتابعة اكثر من 9 ملايين متابع على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوكيل واكثر من 12 مليون زيارة شهرياً لموقع الوكيل الاخباري وموقع ملاعب الرياضي.

 




نبذة عن شركة نشمي ترافل

بخبرة تجاوزت أكثر من 20 عامًا في مجال السياحة والسفر، تأسست نشمي ترافل في عام 2015 كجزء من مجموعة نشمي للإستثمار، كشركة سياحية متخصصة في السياحة والسفر.

توفر نشمي ترافل جميع أنواع خدمات السفر من الخارج والداخل، الحج والعمرة، الخدمات السياحية الفردية (FIT)، الخدمات السياحية التحفيزية، المؤتمرات والمعارض وندوات الأعمال (MICE)، كما تقوم بتوفير تذاكر الطيران، البرامج السياحية المنظمة حسب الطلب، حجوزات الفنادق، النقل والتحركات السياحية في جميع أنحاء العالم، ومع بداية العام الجديد سيتم إضافة خدمات السياحة والسفر الإلكترونية الشاملة من خلال إطلاق مواقعنا الإلكترونية.

وكجزء من خطة التوسع الخاصة بنا، سيتم فتح فروع جديدة داخل المملكة وتوقيع شراكات إستراتيجية في عدة دول مثل تركيا، العراق، مصر وسلطنة عمان.


 




 

 


 

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