اتفاقية تعاون بين البنك العربي وشركة الحوسبة الصحية الدولية

الوكيل الاخباري - وقعت شركة الحوسبة الصحية الدولية اتفاقية تعاون مع البنك العربي تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة لإتاحة عمليات الدفع الإلكتروني للقطاع الطبي بالإضافة إلى توفير برامج تمويل متعددة من خلال المنظومة الوطنية لمطالبات التأمين الصحي (Hakeem Claim) بما ينعكس بشكل إيجابي على مقدمي الخدمة الطبية وشركات التأمين والمرضى.

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ووقع الاتفاقية عن شركة الحوسبة الصحية الدولية عطوفة الدكتور رامي فراج رئيس مجلس إدارة الشركة ومعالي السيدة مجد شويكه نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد غسان اللحام الرئيس التنفيذي للشركة، وقد وقعها عن البنك العربي السيد وليد السمهوري مدير منطقة الأردن.



وتعتبر منظومة (Hakeem Claim) منصة موحدة ومتكاملة يتم من خلالها تبادل موافقات ومطالبات التأمين الطبي بين مقدمي الخدمة الطبية وشركات التأمين بالإضافة إلى توفير ملف طبي إلكتروني لكافة المرضى لتمكين الأطباء من الاطلاع على التاريخ المرضي للمراجعين وتوفير كافة المعلومات التي يحتاجها الطبيب بشكل سهل وفوري ودون الحاجة إلى الاحتفاظ بسجلات ورقية، بالإضافة إلى الحد من التداخلات الدوائية والتنبيه عن أي حساسيات يعاني منها المرضى، كما تتيح المنظومة إدارة المواعيد للأطباء وإمكانية تقديم الرعاية الصحية عن بعد مع تسديد بدل هذه الخدمات الكترونياً.



وفي تعليقه على هذه الاتفاقية أشار الدكتور رامي فراج إلى أن تطبيق منظومة (Hakeem Claim) سيساهم في تقديم رعاية صحية أفضل للمراجعين بشكل يترجم التوجه الاستراتيجي الذي يحقق السرعة والدقة والشفافية بين جميع الأطراف، كما وأن الحلول المصرفية التي سيقدمها البنك العربي من خلال هذه الاتفاقية ستسهل عمليات الدفع والتحصيل على المنظومة.

وبيَّن الدكتور فراج أن المعلومات الدقيقة والفورية التي توفرها منظومة (Hakeem Claim) سوف تتيح كذلك للراغبين الحصول على خدمات التمويل من البنك العربي حسب شروطها وأحكامها مما يعزز توفير الخدمة الطبية المتكاملة والمبنية على رحلة متلقي الخدمة بسهولة ويسر.

وأكد على أهمية المنظومة لما لها من فوائد وميزات أهمها تعزيز سلامة المرضى وتقليل الأخطاء البشرية، بالإضافة إلى مساهمتها في زيادة الانتاجية لدى موظفي الموافقات والمطالبات وتسهيل عملهم من خلال الاعتماد على منصة موحدة للتواصل مع شركات التأمين وإرسال المطالبات الكترونياً. ووجه الدكتور فراج الشكر للبنك العربي على تعاونه مع كوادر شركة الحوسبة الصحية الدولية ومساهمته في تطوير ميزات إضافية للمنظومة.



بدوره أعرب السيد وليد السمهوري عن اعتزازه بالتعاون مع شركة الحوسبة الصحية الدولية من خلال هذه الاتفاقية والتي تأتي في إطار حرص البنك العربي على دعم المبادرات الوطنية وتوفير الحلول المصرفية المبتكرة ذات الكفاءة العالية لمختلف القطاعات الحيوية.

وأضاف السمهوري أن البنك العربي ومن خلال هذه الاتفاقية سيلعب دوراً محورياً في تسريع عمليات دفع المطالبات الطبية لاسيما أنها ستتم بشكل فوري إذا كانت حسابات أطراف المعاملة لدى البنك العربي، هذا بالإضافة إلى توفير فرص تمويلية رقمية تناسب احتياجات مختلف أطراف القطاع الطبي استناداً إلى خبرة البنك العربي الرائدة في هذا المجال.

ومن الجدير ذكره أيضاً أن هذه الحلول التمويلية تشتمل على حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية مقدمة عن طريق البنك العربي الإسلامي الدولي.

