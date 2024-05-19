اتفاقية تعاون بين البنك العربي وشركة كريم الأردن لتسهيل عمليات توزيع أرباح الكباتن

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أبرم البنك العربي مؤخراً اتفاقية تعاون مع شركة كريم، التطبيق الرائد متعدد الخدمات في المنطقة، تهدف إلى تسهيل توزيع أرباح كباتن خدمات نقل الركاب عبر تطبيق كريم وخدمات التوصيل في الأردن. ويندرج توقيع هذه الاتفاقية في إطار جهود البنك العربي لتوفير أحدث الخدمات والحلول المصرفية الرقمية وأكثرها ابتكاراً والمصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء من مختلف القطاعات.ويوفّر تطبيق كريم فرص اقتصادية لزيادة الدخل لعشرات الآلاف من الكباتن في الأردن. فمن خلال هذه الاتفاقية، سيتمكن الكباتن على تطبيق كريم من تحصيل أرباحهم في أقل من 5 دقائق في أي يوم من أيام الأسبوع، مما يقدم مرونة اقتصادية أكبر للكباتن مقارنة بالفترة السابقة، حيث كانت مدة تحصيل الكباتن لأرباحهم تصل حتى 48 ساعة من وقت إتمام الطلب على تطبيق كريم للكباتن، بالإضافة إلى عدم إمكانية تحصيل الأرباح خلال عطلة نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية.وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال السيد إريك موداف - نائب المدير العام للعمليات والأنظمة المصرفية في البنك العربي: "كريم هي علامة تجارية رائدة في مجال التكنولوجيا وتسعى باستمرار إلى الابتكار المستمر لتحسين تجربة عملائها وكباتنها. ونحن في البنك العربي نتشارك نفس الرؤية الابتكارية مع كريم من حيث تقديم أفضل الخدمات وأكثرها تطوراً لخدمة عملائنا وموظفينا وجميع الأطراف ذات العلاقة."وأضاف موداف قائلاً: "نعتز في البنك العربي بهذا التعاون مع شركة كريم والتي سيقدم حلاً فعالاً للكباتن على التطبيق من خلال توفير الحل الأنسب للكباتن لتحصيل أرباحهم، حيث يجسد ذلك أهمية الجهود المشتركة التي تبذلها فرق العمل المتخصصة في تطوير حلول آمنة وموثوقة لخدمة عملائنا بشكل أفضل."وقالت فرح عودة، المدير العام لشركة كريم في الأردن: "نعتبر اليوم تعاوننا مع البنك العربي خطوة في غاية الأهمية لدى كريم، حيث نتفق معهم على أهمية وضع الكباتن أولاً وعلى إيجاد وتوفير أفضل الحلول لتوفير مستوى حياة أفضل لهم. إن تعاوننا مع البنك مكرّس لتعزيز الراحة وتسهيل حياة الناس في الأردن، وبوجود البنك العربي بجانبنا، نحن ملتزمون بتطوير طريقة تنقل الناس عبر تطبيق كريم وتوصيل الطلبات وإدارة مدفوعاتهم في الأردن."وتندرج ميزة الدفع الفوري لدى كريم تحت مظلة Careem Pay في جميع أنحاء المنطقة. وتعتبر Careem Pay المحفظة الرقمية ومنصة التكنولوجيا المالية ضمن تطبيق كريم الشامل والذي يبسط عمليات الدفع، مما يجعل إدارة الأموال وتسوية الفواتير وإجراء المعاملات أكثر راحة للعملاء والكباتن والشركاء، سواء عبر التطبيق أو خارجه.وتعليقاً على هذا الإعلان، قال مدير عام "كريم رايدز" في الأردن، الإمارات العربية المتحدة، الكويت والمغرب، أنطونيو الأسمر: "نحن متحمسون لهذا التعاون، والذي يتماشى مع جهودنا المستمرة للعمل مع الشركاء المحليين والرئيسيين لتطوير التجربة اليومية لكل مستخدمي التطبيق للتنقل من الركاب والكباتن. ويستفيد الآلاف من الكباتن في الأردن من الفرص الاقتصادية المرنة التي توفرها لهم التكنولوجيا عبر التطبيق، وسنستمر بالعمل دائماً على مبادرات تساهم في تعزيز تجربتهم على التطبيق."ومن الجدير بالذكر بأن شركة كريم أطلقت عملياتها في الأردن عام 2015، وتقدم الآن مجموعة واسعة من الخدمات لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها، في عمان وإربد والزرقاء، بما في ذلك خدمة التنقل التشاركي وتوصيل الطعام وتوصيل المتاجر وخدمة DineOut وخدمة التوصيل عند الطلب للعملاء والشركات (Careem Box).وكريم بلس هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية على خدمات كريم المختارة. وبإمكان عملاء البنك العربي الآن الحصول على اشتراك مجاني لمدة ٣ أشهر مع كريم بلس.