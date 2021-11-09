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الوكيل الإخباري - في إطار جهودهما الراميَة لمكافأة عملائهم من خلال تقديم عروض قيّمة ومميّزة تنسجم مع أسلوب حياتهم واحتياجاتهم اليوميّة المتنوّعة، وقّعت مؤخراً اتفاقية تعاون بين البنك العربي و "اتيكو مجموعة فخر الدين" وذلك لتطوير منظومة الدفع الالكتروني للمجموعة لتعزيز برامج الولاء والمكافآت "جواهر اتيكو" و"نقاط العربي" انطلاقاً من سنة 2022.وبموجب هذه الاتفاقية سيتمكن العملاء من الاستفادة من العديد من المزايا الحصرية والتي ستكون متاحة لهم من خلال ربط برنامجي الولاء "جواهر اتيكو" و"نقاط العربي" معاً، حيث تشمل المزايا الجديدة منح العملاء مكافآت "جواهر اتيكو" و مكافآت "نقاط العربي" معاً بالإضافة إلى إمكانية استبدال "نقاط العربي" مقابل "جواهر اتيكو" بقيمة تفضيلية بشكلٍ فوري وبكل سرعة وسهولة، وذلك من خلال تطبيق "عربي موبايل" حيث سيتم قيد مكافآت الجواهر الخاصة بكل عميلٍ إلى حساب الولاء الخاص به لدى "اتيكو مجموعة فخرالدين".وتتضمن الاتفاقية أيضاً تزويد " اتيكو مجموعة فخرالدين"، بأجهزة نقاط بيع ذكيّة ومتطوّرة وعالية الأداء من البنك العربي، من شأنها تسهيل عملية الدفع الالكتروني للعملاء بواسطة الهواتف الذكيّة والدفع بالتقنيتين التلامسية واللاتلامسية. هذا بالإضافة إلى إتاحة طرق دفع جديدة مثل تطبيق "عربي موبي كاش" و خدمة CliQ”"، وذلك بهدف تحسين تجربة العملاء.وبهذه المناسبة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "نحرص في البنك العربي على تعزيز مزايا برامجنا وتوظيفها بطريقة مبتكرة تنســجم مع تطلعات عملائنا المتجددة وتواكب نمط حياتهم". وأضاف: "يعد تعاوننا مع "اتيكو مجموعة فخرالدين" فرصة قيّمة لعملائنا للاستفادة من نقاط المكافآت ضمن برنامج "نقاط العربي" واستبدالها رقمياً وفورياً بنقاط "جواهر اتيكو" من خلال تطبيق "عربي موبايل"، كما يوفر تجربة دفع سلسة عند زيارة أي من مطاعم المجموعة وذلك من خلال أجهزة نقاط البيع الحديثة والمقدمة من البنك العربي".كما عبر السيد عزام فخرالدين، مدير العمليات التنفيذي لمجموعة فخرالدين عن مدى فخره واعتزازه بهذا التعاون قائلاً: "أن الرؤية الخاصة لمجموعة فخر الدين كانت ولازالت تسعى ليكون لها دور الريادة في تقديم خدمات الطعام والشراب ضمن مطاعمها المتنوعة والمنتشرة في أرجاء العاصمة عمان، وأن تكون في طليعة مقدمي خدمات الإقامة الفندقية في فندق القصر متروبول المملوك لها، لذلك فقد حرصت على أن تكون خلاقة في اختيار قنوات التعاون التي تليق بزبائنها بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد من فئات المجتمع الأردني للاستفادة من اتفاقية التعاون بين "برنامج ولاء اتيكو" وبين برنامج "نقاط العربي"والذي يعد الأكبر على صعيد المكافآت المضاعفة ضمن إطار تكنولوجي مستحدث و الأكثر تطوراً على الصعيد التقني لتواكب إيقاع الثورة الرقمية للمدفوعات الالكترونية بكل وسائطها".وتجدر الإشارة هنا إلى أن برنامج "نقاط العربي" هو برنامج الولاء الخاص بعملاء البنك العربي، حيث يمنحهم نقاط مكافآت بناءً على تعاملاتهم اليومية مع البنك ويتيح لهم تجميع النقاط على العديد من معاملاتهم المصرفية واستبدال هذه النقاط بالنقد أو بقسائم شرائية مجانية لدى مجموعة واسعة من المحلات بالإضافة إلى إمكانية الدفع بواسطة هذه النقاط عبر تطبيق الدفع "عربي موبي كاش".وبرنامج "جواهر اتيكو" هو برنامج الولاء المميز لـ"اتيكو مجموعة فخرالدين" والذي من خلاله يتم مكافأة زبائنهم بناءً على مقدار ما ينفقونه في المطاعم والمرافق الخاصة بالمجموعة ضمن معايير وشرائح مدروسة بعناية، مما يتيح لهم جمع نقاط المكافآت واستخدامها كوسيلة دفع مقبولة في تلك المرافق لاحقاً.