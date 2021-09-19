اتفاقية تعاون بين جمعية همتنا وشركة إنجاز للأعمال والإستثمار

الوكيل الاخباري - وقعت شركة إنجاز للأعمال والإستثمار المالكة لفندق الفيرمونت اتفاقية تعاون مع جمعية همتنا الخيرية، لتقديم الدعم لمشاريع الجمعية المتمثلة بإعادة تأهيل المراكز العلاجية لتقديم افضل الخدمات الصحية والطبية، وذلك من خلال تخصيص دينار واحد على كل فاتورة صادرة من المطاعم التابعة له والموجودة في الفندق.



وقام بتوقيع الاتفاقية المدير العام لشركة إنجاز خالد الجمل ورئيسة جمعية "همتنا الدكتورة فاديا سمارة في "فندق الفيرمونت".

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وبحسب الجمل فإن ادارة الفندق تسعى الى العمل التشاركي بين كافة القطاعات المختلفة وذلك انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص كجزء من المساهمة في تقديم الدعم للقطاعات المختلفة، واكد الجمل عن تقديره للخدمات التي تقدمها جمعية همتنا المتخصصة في تقديم الخدمات الصحية عالية الجودة.



من جانبها ثمنت الدكتورة فاديا سمارة التعاون بين الجمعية وفندق الفيرمونت مؤكدة ان هدف الجمعية بالتعاون مع الشركاء ومن خلال المشاريع المختلفة يسعى الى إحداث فرق في جودة الخدمات الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين من خلال ارساء نموذج طبي هندسي تنطبق عليه المعايير الصحية العالمية مشددة ان هدف الجمعية هو " تحقيق العدالة لجميع المرضى في الاردن ليحصلوا على الرعاية الصحية المثلى.