اتفاقية تعاون بين شركة تطوير العقبة و"المركزية تويوتا" لتطوير معرض سيارات ومركز صيانة إقليمي في مدينة العقبة

الوكيل الإخباري- في خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة مدينة العقبة كمركز اقتصادي وتجاري رائد، وقّعت شركة تطوير العقبة مع شركة "المركزية تويوتا" اليوم الاثنين 10 شباط 2025 اتفاقية تعاون لإنشاء أول معرض سيارات ومركز صيانة إقليمي في مدينة العقبة. وقّع الاتفاقية كلّ من عطوفة حسين الصفدي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، ونديم حداد، المدير التنفيذي لـ "المركزية"، وذلك في "مركز المركزية الخاص بالابتكار".

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وسيتم تنفيذ المشروع في منطقة الأعمال الجديدة في المنطقة المركزية الشمالية التي تمتاز بموقعها الحيوي وبنيتها التحتية المتكاملة، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي للمدينة. ويشمل المشروع إنشاء مجمع تجاري على مساحة 5000 متر مربع، يتضمن معرضًا حديثًا للسيارات، ومكاتب إدارية، ومركز صيانة إقليمي يهدف إلى تلبية احتياجات مدينة العقبة وإقليم الجنوب بشكل عام، مما يعزز قدرة "المركزية تويوتا" على تقديم خدمات صيانة متكاملة وعالية الجودة.



وتعدّ هذه الاتفاقية بمثابة خطوة رائدة من شأنها أن تكون نواة لاستقطاب وكالات السيارات العالمية إلى مدينة العقبة، ما سيسهم في تعزيز التنافسية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار على حد سواء. وسيعمل المشروع أيضًا على توفير العديد من فرص العمل لأبناء العقبة في مجال السيارات والصيانة، مما يسهم في تطوير سوق العمل المحلي.



وتعقيبًا على هذه الاتفاقية، قال الصفدي: "نولي في شركة تطوير العقبة اهتمامًا بالغًا لجذب الاستثمارات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، ونسعى إلى توفير بيئة استثمارية واعدة تلبي احتياجات المستثمرين. وتشكل هذه الاتفاقية مع "المركزية تويوتا" إضافة قيّمة لمشاريعنا في المنطقة المركزية الشمالية، ونحن واثقون أن هذه الخطوة ستكون بداية لمزيد من التعاون مع الشركات العالمية، بما يسهم في إحياء منطقة الأعمال وتعزيز مكانة العقبة بوصفها مقصدًا استثماريًا مميزًا".



ومن جانبه، أشاد حداد بدور شركة تطوير العقبة في تسهيل بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، واصفًا هذا المشروع بأنه مثال حي على التزام "المركزية تويوتا" بتوسيع شبكة خدماتها في المملكة، قائلًا: "نحن فخورون بشراكتنا مع شركة تطوير العقبة، التي كانت سباقة في دعم هذا النوع من المشاريع التي تسهم في تلبية احتياجات سكان العقبة وإقليم الجنوب، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ مكانة العقبة الاستثمارية، بما ينسجم مع رؤية المملكة للنمو المستدام وجذب الاستثمارات طويلة الأمد".



تتمتع منطقة الأعمال الجديدة في المنطقة المركزية الشمالية بالعديد من المميزات الاستراتيجية؛ حيث تم تطوير البنية التحتية بشكل كامل، بما في ذلك الشوارع، والكهرباء، والماء، كما تتميز بتشريعات تنظيمية مرنة تتيح للمستثمرين البناء بنسبة تصل إلى 42%، مع إمكانية بناء حتى 7 طوابق. توفر هذه الخصائص للمستثمرين مرونة كبيرة في تنفيذ مشاريعهم بما يتوافق مع احتياجاتهم ومتطلبات السوق، مما يعزز من جاذبية المنطقة بوصفها مركزًا استثماريًا واعدًا. وكانت شركة تطوير العقبة قد وقعت عدة اتفاقيات مع مستثمرين من مختلف القطاعات في عام 2024، وذلك في إطار جهودها لإحياء منطقة الأعمال في المنطقة المركزية الشمالية، وهو ما يعكس التزامها بتطوير بنية العقبة التحتية وجذب الاستثمارات إلى المدينة.