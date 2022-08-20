الأحد 21-08-2022
الوكيل الاخباري

الأردن يعزي تركيا بضحايا حادثي السير

وزير الأشغال: الهدف من مشروع الحديقة البيئية إنشاء منطقة صحية وترفيهية مستدامة

دار الكرك للتراث تواصل أمسياتها الثقافية

انطلاق فعاليات معسكري شباب يرقا والطوال الجنوبي بالبلقاء

الامن يكشف تفاصيل العثور على قنابل قديمة في اربد

العثور على طفلة حديثة الولادة بجانب مركبة في عمان

ورشة في جرش حول توعية النساء والشباب في المشاركة بالأحزاب السياسية

ورشة حول الجرائم الإلكترونية بشباب عجلون

الأشغال : بدء إعادة تأهيل أول جزء من طريق بغداد

وفاة مواطن بصعقة كهربائية بإربد

السبت، 20-08-2022 10:18 ص

اتفاقية تعاون بين "نوى" وجمعيّة همّتنا

GetAttachment


الوكيل الإخباري - وقعت منصّة نوى - إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد اليوم اتفاقية تعاون مشتركة مع جمعية همتنا الخيرية، هدفت إلى الحصول على التمويل والدعم من الأفراد والشركات لأبرز مشاريع وبرامج الجمعية التي ستدرج على منصة نوى الإلكترونية.
ووقع الاتفاقية عن نوى الرئيس التنفيذي أحمد الزعبي، وعن الجمعية الدكتورة فادية سمارة رئيسة الجمعية وبحضور فريق عمل الجمعية.

اضافة اعلان


وبموجب الاتفاقية سيتم إتاحة الفرصة للأفراد والشركات للتعرّف على برامج جمعية همتنا الخيرية وإنجازاتها والمساهمة بدعم برامجها الصحية المختلفة، لتقوم بتحويل هذه التبرعات لدعم حق جميع المرضى بتلقي العلاج السليم بعدالة في بيئة آمنة وظروف تحفظ لهم كرامتكم وإنسانيتهم، وفق خطة عمل واضحة متفق عليها مع "نوى"، والتي بدورها ستقوم بمتابعة سير العمل، وجمع التقارير حول الأثر المتحقق وعرضه على المنصة.


من جهته أكد الرئيس التنفيذي لنوى، أحمد الزعبي، على أهمية هذه الإتفاقيّة وقال "جمعية همتنا الخيرية من شركاء العمل الهامين الذين يولون القضايا الصحية اهتماماً كبيراً، وأقدر الخدمات عالية الجودة التي تقدمها الجمعية وأثمن الجهود المبذولة في ترسيخ حق جميع المرضى بتلقي العلاج السليم بعدالة في بيئة آمنة.ستمكننا هذه الشراكة من توسيع دائرة ثقافة العمل التطوعي والخدمة العامة وتعزيز الشراكات الفاعلة بما يسهم بتكامل الجهود الوطنية وتعظيم الأثر على المجتمعات"
وتعليقا على توقيع الاتفاقية قالت الدكتورة فاديه سماره"نفخر بهذه الشراكة الاستراتيجية مع نوى التي ستسهم في انجاح مساعي "همتنا" لإحداث الفرق في جوده الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الأقل حظا والحصول على الرعاية الصحية دون عناء من خلال اعاده تأهيل وتطوير المراكز والمنشئات الطبية والصحية بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية"


عن جمعية همتنا –

جمعية خيرية وطنية تسعى الى ترسيخ حق جميع المرضى بتلقي العلاج السليم بعدالة في بيئة امنة وظروف تحفظ لهم كرامتهم وانسانيتهم، وذلك بتهيئة المراكز العلاجية طبقا للمقاييس العالمية ومن خلال تعزيز مفهوم التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدعم القطاع الحكومي كما تحرص الجمعية على تحقيق الكفاءة واستدامة العمل في المراكز الطبية التي تعمل على تأهيلها بتقديم برامج تدريبية للكوادر وحلول تشغيلية مبنية على التشاركية بحيث تصبح مراكز ريادية متميزة في تقديم الخدمة والرعاية الصحية.


عن نوى
تتمثّل منصة "نوى" التي تندرج تحت محور عمل المواطنة في استراتيجيّة عمل مؤسسة ولي العهد، بكونها منصة اجتماعية إلكترونية تعمل على تشبيك القطاع الخاص والأفراد مع المؤسسات غير الربحية والجمعيات لتشجيع العمل الخيري والتطوعي، بهدف تعزيز المساهمة في التمكين المجتمعي وقياس الأثر الناتج والتعريف به، وذلك للوصول إلى الفئات والقطاعات الاكثر احتياجاً بسهولة أكبر، وتلبية هذه الاحتياجات والوقوف الفعلي على حاجاتها، الأمر الذي يضمن إيصال الدعم لأكبر شريحة من المستحقين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ara

البنك العربي يواصل دعم برامج تكية أم علي

4

زين تقيم بطولة "جيلنا" لإقليم الجنوب في العقبة

bioo

بيولاب ينشر بحثاً تحليلاً عن آلية إنتشار "فيروس كورونا" في الأردن والمنطقة في واحدة من أعرق المجلات العلمية في العالم

a31275ba-4cb1-473a-a1a7-1c3b09c29192

مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن تطلق حملة قطع الغيار الأصلية والمكفولة

20220818140846

4 متسابقين جُدد ينضمون إلى زملائهم في نهائيات "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لعام 2022

huA1

HUAWEI FreeBuds Pro 2: سماعة عصرية لمن يبحث عن التفرّد والمثالية

أخبار متعلقة
0B5A5996

زين تجدد رعايتها لمهرجان الفحيص في دورته الـ 30

79129516-9aed-48cd-9dcc-71b65ec43082

زين تجدّد اتفاقية التعاون التي تجمعها مع متحف الدبّابات الملكي

1 (5)

اختتام مميز ومثير للمحطة الأولى من دوري المصارعة بحضور كبير ومشاركة واسعة

Me & My Mobile

للعام الرابع على التوالي “ZINC” تستمر بعقد ورشات تدريبية للنساء حول الاستخدام الآمن للأجهزة الذكية

logo zain

زين تجدّد دعمها للمشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه عن بُعد

zaiinn

زين تطلق بطولات "جيلنا" الكروية الأضخم وتقدم “iPhone 13” للفائزين