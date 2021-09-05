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الأحد، 05-09-2021 01:28 م

اتفاقية تعاون تجمع منصّة زين للإبداع ونقابة المهندسين الأردنيين

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الوكيل الاخباري - وقّعت شركة زين الأردن ومن خلال منصّتها للإبداع (ZINC) اتفاقية تعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين، لتقدّم المنصّة بموجبها الدعم لروّاد الأعمال من المهندسين، ومشاريعهم وأفكارهم الريادية والإبداعية، وللفعاليات والبرامج التي تُطلقها النقابة في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الطرفين في ذات المجال.اضافة اعلان


ووقّع الاتفاقية عن شركة زين المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة؛ طارق البيطار، وعن نقابة المهندسين الأردنيين نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي.

وأعرب البيطار عن اعتزازه بهذا التعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين، والذي سينعكس لتحقيق مصلحة الطرفين للمساهمة في تطوير بيئة ريادة الأعمال في الأردن لا سيّما في مضمار تكنولوجيا المعلومات والهندسة، بالإضافة إلى تحفيز الشباب من المهندسين لتطوير مشاريعهم وأفكارهم وإبداعاتهم وإيجاد حلول وبدائل وتوفير فرص عمل، كما ثمّن جهود النقابة في دعم وتمكين روّاد الأعمال من المهندسين، وإتاحة السبل لهم لتنمية مهاراتهم الإبداعية وتشبيكهم مع المؤسسات وحاضنات الأعمال المختلفة وشركاء النقابة، لتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع وتوفير الفرص الاستثمارية.

كما أوضح البيطار أن هذه الاتفاقية جاءت استكمالاً للتعاون المسبق بين الطرفين، حيث كانت منصّة زين للإبداع (ZINC) قدّمت دعمها لبرنامج "مبادرون مهندسون" الذي أطلقته نقابة المهندسين الأردنيين خلال شهر تموز الماضي، لدعم المهندسين من أصحاب الأفكار الريادية والشركات الناشئة، وقدّمت المنصّة خلاله خدمات التوجيه والإرشاد والدعم الفني لتنمية وتعزيز الأفكار والمشاريع التي تم احتضانها من قِبل النقابة.

من جانبه قال نقيب المهندسينالمهندس أحمد سمارة الزعبيأن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود نقابة المهندسين الأردنيين في تعزيز مفهوم ريادة الأعمال لدى منتسبيها ودعم الشركات الناشئة، بالإضافة إلى تعزيز علاقات التعاون مع شركة زين في العديد من المجالات.

 




 

 


 

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