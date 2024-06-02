اتفاقية تعاون لتوريد وتوصيل المحروقات مع جامعة عجلون الوطنية

الوكيل الإخباري - وقعت شركة المناصير للزيوت والمحروقات اتفاقية تعاون مع جامعة عجلون الوطنية تهدف الى توريد وتوصيل المحروقات إلى مواقع جامعة عجلون الوطنية ، حيث وقع الاتفاقية عن شركة المناصير للزيوت والمحروقات نائب المدير العام الدكتور رامز خوري وعن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور فراس الهنانده.



وبموجب الاتفاقية تقوم شركة المناصير بتوريد مادة الديزل وتوصيله إلى الموقع التابع للجامعة وإنشاء خزان وقود بسعة (٢٠٠٠٠) لتر داخل حرم الجامعة.



بدوره أشاد الهنانده بمستوى الخدمات المتميزة التي تقدمها شركة المناصير للزيوت والمحروقات، والى دورها في تطوير قطاع الطاقة في المملكة لافتاً إلى إمكانية توسيع مجالات التعاون مع الشركة ضمن إطار هذه الاتفاقية في المستقبل القريب .

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وحضر توقيع الاتفاقية من شركة المناصير مدير المبيعات والتسويق كفاح عبد الهادي، ومن جانب جامعة عجلون مدير مكتب رئيس الجامعة آمال الصمادي ومدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات الدولية أماني الطوالبه.





