اتفاقية شراكة استراتيجية تجمع زين الأردن وZoodMall

الوكيل الاخباري - أبرمت زين الأردن، مؤخراً، اتفاقية شراكة استراتيجية مع ZoodMall، تطبيق التسوّق الإلكتروني الأسرع نمواً في آسيا الوسطى والشرق الأوسط؛ بهدف إطلاق التطبيق في المملكة والذي يوفر العديد من خدمات التسوق الجديدة كلياً، ويعرض ما يزيد عن 4 مليون منتجاً يوفرها 30 ألفاً من الموردين المحليين والعالميين.

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ووقّع الاتفاقيّة كل من الرئيس التنفيذي في شركة زين الأردن فهد الجاسم والمدير العام لـ ZoodMall في الأردن محمد اليوسف في مقر شركة زين الأردن.



ويقدم تطبيق ZoodMall مثالاً مميزاً للتحول الإلكتروني وللإعتماد على الإنترنت في قضاء الحوائج اليومية، اذ يقوم التطبيق بتوفير الخدمات الاستثنائية التي لاقت رواجاً ملحوظاً في آسيا، مثل ZoodPay "إشتر الآن وادفع لاحقاً"، بالإضافة الى الاستفادة من خطط الدفع المتنوعة (0، 30، 60 يوماً) دون أي فوائد إضافية، أو البطاقة الائتمانية الخاصة بالزبائن.



كما ويتزامن إعلان الشراكة بين زين وZoodMall بإطلاق خدمات التطبيق في المملكة وتقديم تخفيضات هائلة (Mega Sale) تطرحها ZoodMall للزبائن في 11 تشرين ثاني، حيث سيتم طرح خصومات بنسبة تصل إلى 50% على آلاف البضائع التي يعرضها التجار المحليين والعالميين من خلال التطبيق.



في تعليقه، قال الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهم الجاسم: "تركّز استراتيجية التحول الرقمي في شركة زين على الشراكة مع الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في التجارة الإلكترونية المبتكرة التي تقدم الفرص الرقمية التي تساهم في توفير تجربة متميزة ذات قيمة مضافة الى زبائننا.

كما ونطمح في زين لتقديم أفضل الخدمات بأحدث التقنيات بما يتناسب واحتياجات الزبائن، وبشراكتنا مع ZoodMall التي نعتز بها، فإننا نساهم بتطوير مجال التسوق الإلكتروني وندعم التحول الرقمي بمختلف أشكاله، بهدف ايصال خدمات الكترونية تسهّل على الزبائن القيام بأعمالهم اليومية ولطرح منصة جديدة للتسوق تخدم الأردنيين بمزايا متفردة"



ومن جانبه، علّق محمد اليوسف، المدير العام لـ ZoodMall في الأردن: "بعد وصولنا إلى السوق الأردني الذي يمتاز بتوجه سريع وذكي نحو التحول الإلكتروني وتبنّي المبادرات المبتكرة في سبيل ذلك؛ نفخر بشراكتنا مع شركة زين التي قدمت دعماً تقنياً وعملياً رائعاً سيدعم حتماً سعينا نحو التوسع في نشر التسوق الإلكتروني في الأردن، الأمر الذي يوفر مساحة مثالية لعرض المنتجات المحلية ويوفر تعدد الخيارات أمام المستهلك في هذا البلد المتقدم." وأضاف: "كما أنه بافتتاح مكاتبنا في الأردن، سيكون هناك العديد من فرص العمل لمواهب أردنية محلية، ليكونوا جزءاً من نمونا المحلي والإقليمي."



إلى جانب الأردن؛ يعمل التطبيق حالياً في لبنان والعراق وأوزباكستان وكازاخستان وأذربيجان، مع تخصيص خطط قريبة لإطلاق خدماته الإلكترونية في كل من: السعودية والكويت والبحرين، ضمن إطار خطوات التوسع الاستثماري الذي يسعى إليه القائمون على ZoodMall.

وسعياً للوصول إلى الرؤية العامة للتطبيق بأن يصبح الوجهة الأولى للباحثين عن تجربة تسوق إلكتروني استثنائية، يضم ZoodMall منتجات للعديد من العلامات التجارية الكبرى في الأسواق العالمية، من فئة الهواتف الذكية، بالإضافة إلى مجموعة ضخمة من المنتجات التي تجمع بين السعر المناسب والجودة العالية، منها: الاكسسوارات، الأجهزة الإلكترونية، مواد التجميل، المستلزمات المنزلية، لوازم الحدائق، ألعاب الأطفال، والكثير من المنتجات المحلية.



يذكر أن تطبيق ZoodMall يسعى لتغطية السوق الإقليمي في المنطقة ككل، والذي يخدم ما يزيد عن 200 مليون مستهلكاً في أكثر من 15 دولة، عبر تطوير الأساليب المبتكرة للتسوق الإلكتروني وتلبية الاحتياجات السوقية لهم، بجانب بناء تجربة متكاملة وجديدة كلياً لم يسبق للمستهلك في هذه المنطقة اختبارها من قبل.







