السبت 07-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يوضح حول القرارات والاجراءات المرتقبة بالمملكة

نقابة المخابز للوكيل : نسبة استهلاك الطحين وصلت الخميس إلى 100 %

تعليق الدوام بمدرستين لإصابة معلمتين بكورونا

الارصاد : أمطار رعدية غداً

حقيقة الحجز على أملاك المواطنين في حال عدم دفع فواتير الكهرباء

لجنة الأوبئة للوكيل : قرارات قادمة بعد الانتخابات

المحكمة الإدارية ستصدر قرارها في قضية موظفي وزارة المياه المحالين على التقاعد المبكر يوم الاثنين

منح ترخيص مبدئي لإنشاء جامعة طبية خاصة في المملكة

الهند تسجل 577 وفاة و 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

التنمية: متسولون يمتلكون مركبات فارهة وشركات خاصة




السبت، 07-11-2020 04:37 م

اتفاقية شراكة استراتيجية تجمع زين الأردن وZoodMall

GetAttachment


الوكيل الاخباري - أبرمت زين الأردن، مؤخراً، اتفاقية شراكة استراتيجية مع ZoodMall، تطبيق التسوّق الإلكتروني الأسرع نمواً في آسيا الوسطى والشرق الأوسط؛ بهدف إطلاق التطبيق في المملكة والذي يوفر العديد من خدمات التسوق الجديدة كلياً، ويعرض ما يزيد عن 4 مليون منتجاً يوفرها 30 ألفاً من الموردين المحليين والعالميين.

اضافة اعلان

ووقّع الاتفاقيّة كل من الرئيس التنفيذي في شركة زين الأردن فهد الجاسم والمدير العام لـ ZoodMall في الأردن محمد اليوسف في مقر شركة زين الأردن.


ويقدم تطبيق ZoodMall مثالاً مميزاً للتحول الإلكتروني وللإعتماد على الإنترنت في قضاء الحوائج اليومية، اذ يقوم التطبيق بتوفير الخدمات الاستثنائية التي لاقت رواجاً ملحوظاً في آسيا، مثل ZoodPay "إشتر الآن وادفع لاحقاً"، بالإضافة الى الاستفادة من خطط الدفع المتنوعة (0، 30، 60 يوماً) دون أي فوائد إضافية، أو البطاقة الائتمانية الخاصة بالزبائن.


كما ويتزامن إعلان الشراكة بين زين وZoodMall بإطلاق خدمات التطبيق في المملكة وتقديم تخفيضات هائلة (Mega Sale) تطرحها ZoodMall للزبائن في 11 تشرين ثاني، حيث سيتم طرح خصومات بنسبة تصل إلى 50% على آلاف البضائع التي يعرضها التجار المحليين والعالميين من خلال التطبيق.


في تعليقه، قال الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهم الجاسم: "تركّز استراتيجية التحول الرقمي في شركة زين على الشراكة مع الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في التجارة الإلكترونية المبتكرة التي تقدم الفرص الرقمية التي تساهم في توفير تجربة متميزة ذات قيمة مضافة الى زبائننا.

 

كما ونطمح في زين لتقديم أفضل الخدمات بأحدث التقنيات بما يتناسب واحتياجات الزبائن، وبشراكتنا مع ZoodMall التي نعتز بها، فإننا نساهم بتطوير مجال التسوق الإلكتروني وندعم التحول الرقمي بمختلف أشكاله، بهدف ايصال خدمات الكترونية تسهّل على الزبائن القيام بأعمالهم اليومية ولطرح منصة جديدة للتسوق تخدم الأردنيين بمزايا متفردة"


ومن جانبه، علّق محمد اليوسف، المدير العام لـ ZoodMall في الأردن: "بعد وصولنا إلى السوق الأردني الذي يمتاز بتوجه سريع وذكي نحو التحول الإلكتروني وتبنّي المبادرات المبتكرة في سبيل ذلك؛ نفخر بشراكتنا مع شركة زين التي قدمت دعماً تقنياً وعملياً رائعاً سيدعم حتماً سعينا نحو التوسع في نشر التسوق الإلكتروني في الأردن، الأمر الذي يوفر مساحة مثالية لعرض المنتجات المحلية ويوفر تعدد الخيارات أمام المستهلك في هذا البلد المتقدم." وأضاف: "كما أنه بافتتاح مكاتبنا في الأردن، سيكون هناك العديد من فرص العمل لمواهب أردنية محلية، ليكونوا جزءاً من نمونا المحلي والإقليمي."


إلى جانب الأردن؛ يعمل التطبيق حالياً في لبنان والعراق وأوزباكستان وكازاخستان وأذربيجان، مع تخصيص خطط  قريبة لإطلاق خدماته الإلكترونية في كل من: السعودية والكويت والبحرين، ضمن إطار خطوات التوسع الاستثماري الذي يسعى إليه القائمون على ZoodMall.
وسعياً للوصول إلى الرؤية العامة للتطبيق بأن يصبح الوجهة الأولى للباحثين عن تجربة تسوق إلكتروني استثنائية، يضم ZoodMall منتجات للعديد من العلامات التجارية الكبرى في الأسواق العالمية، من فئة الهواتف الذكية، بالإضافة إلى مجموعة ضخمة من المنتجات التي تجمع بين السعر المناسب والجودة العالية، منها: الاكسسوارات، الأجهزة الإلكترونية، مواد التجميل، المستلزمات المنزلية، لوازم الحدائق، ألعاب الأطفال، والكثير من المنتجات المحلية.


يذكر أن تطبيق ZoodMall يسعى لتغطية السوق الإقليمي في المنطقة ككل، والذي يخدم ما يزيد عن 200 مليون مستهلكاً في أكثر من 15 دولة، عبر تطوير الأساليب المبتكرة للتسوق الإلكتروني وتلبية الاحتياجات السوقية لهم، بجانب بناء تجربة متكاملة وجديدة كلياً لم يسبق للمستهلك في هذه المنطقة اختبارها من قبل.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
32657537_1171849009621550_6412025082142523392_n

هذا ما يحدث في حلويات حبيبه وشكر كبير للأجهزة الأمنية - فيديو

Peppa_Y7a - 05-11-2020

حيل خفية تجعل من هاتف Huawei Y7a رفيقك المثالي

HBxxUWow

هيونداي موتور تفوز بجائزة أفضل تصميم للسيارات لعام 2020

2291360

الأردنية للطيران و صن دايز تعلنان عن تسيير رحلتين إلى شرم الشيخ أسبوعياً

Label-Tecno-Mobile

TECNO Mobile مستعدة لاضافة جديدة لمجموعتها من الهواتف الذكية في الأردن مع سلسلة SPARK 6 الحديثة

7daced28-1384-49eb-bc7a-7988ff6b3ddc

رئيس مجموعة سدين العالمية للاستثمار ينعى النائب السابق الراحل يحيى السعود

أخبار متعلقة
Capture

'زين' الأولى في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط بقائمة فوربس لـ 'أفضل أرباب العمل' في العالم

4f823de6-d7f9-4895-9d7d-4820c11d2624

“زين” تتعهد بمزيد من المشاريع المشغلة للشباب

Capture

منصّة زين تحتفل بـ6 أعوام من التميّز في خدمة الشباب والريادة في الأردن

zain_logo_BK

زين راعي الاتصالات الحصري لمهرجان الأُغنية والموسيقى الأردني 2020

Zain Best Brand Award

زين أفضل علامة تجارية للاتصالات في الشرق الأوسط للعام 2020

sustainable development goals

فريق سيدات زين يستعد لخوض منافسات بطولة العالم لأهداف التنمية المُستدامة GGWCup Amman 2020