اتفاقية شراكة لتوفير فرص عمل في قطاع النقل عبر التطبيقات

الوكيل الإخباري- وقّعت شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر، وتطبيق (جيني)، المنصة الرائدة في خدمات النقل الذكي، ومجموعة بُسطامي وصاحب، اتفاقية شراكة ثلاثية، تهدف إلى فتح مجالات دخل جديدة للشباب والشابات في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية في الأردن.

واعتبر بيان مشترك صادر، أن الاتفاقية تمثّل نموذجًا فريدًا للتعاون بين القطاع الخاص، من أجل توفير فرص عمل مرنة تتوافق مع احتياجات السوق، من شأنها ترك أثر مستدام على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

اضافة اعلان



وقالت الرئيس التنفيذي لشركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر، مها السعيد: "نحن سعداء بتوقيع الاتفاقية الثلاثية، التي تمثّل خطوة عملية لفتح مجالات عمل جديدة للشباب، والشابات وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الاقتصاد الأردني".



وأشارت إلى أن هذا التعاون المميز يسعى من خلال الاتفاقية إلى تشجيع دخول الشباب والشابات إلى قطاع النقل عبر التطبيقات، وإبرازه كفرصة مهنية واعدة ، إلى جانب دوره في دعم الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، من خلال منحهم تمويلات شركة صندوق المرأة لشراء سيارات من شركة بسطامي وصاحب والعمل عليها عبر تطبيق (جيني).



ومضت السعيد قائلة: "نحن نؤمن في شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر، أن العمل المشترك بين قطاع التمويل الأصغر والقطاع الخاص هو الطريق نحو أثر مستدام يصل إلى مختلف محافظات المملكة ويحسّن مستوى معيشة الأسر".



وبيّنت أن الاتفاقية تترجم رؤية شركة صندوق المرأة، المتمثلة في تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا في مختلف محافظات المملكة عبر فروعها ، مؤكدة أن الشركة قدمت منذ تأسيسها قبل حوالي 29 عامًا أكثرمن مليون و600 ألف فرصة تمكينية في مجالات عديدة مثل: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، التعليم ، الطاقة الخضراء وغيرها الكثير.



بدوره قال الرئيس التنفيذي لتطبيق (جيني)، حمّاد احتشام:

"ننظر إلى هذه الاتفاقية كشراكة ذات أثر طويل المدى، تهدف إلى تمكين الشباب والشابات اقتصاديًا، وربطهم بفرص عمل مرنة تتماشى مع تطورات سوق العمل، وتسهم في تحسين مستوى الدخل وتعزيز الاستقرار المالي."



من جهته، عبر الرئيس التنفيذي لمجموعة بُسطامي وصاحب عكرمة محاسنة عن سعادته بإتمام هذه الاتفاقية، ومّما جاء في قوله: "تمثّل هذه الاتفاقية لنا في مجموعة بسطامي وصاحب امتداداً جوهرياً لرؤيتنا في الارتقاء بتجربة عملائنا وتعزيز أثرنا في مجتمعنا وتنفيذاً لواجبنا الوطني. ومن خلال هذا التعاون، نتيح للمستفيدين فرصة واقعية لامتلاك سيارة حديثة تُلائم طبيعة العمل على منصة Jeeny ، بما يفتح أمامهم باب دخل مستدام ومستقبل أكثر استقراراً. كما نعتز اليوم بأن تتولى مجموعة بسطامي وصاحب تغطية الفائدة المترتبة على القروض ضمن هذا البرنامج، تخفيفاً للأعباء المالية عن المستفيدين، وضماناً لانطلاق المشروع بأفضل صورة ممكنة وهو جزء آخر من واجبنا ومسؤوليتنا المجتمعية."