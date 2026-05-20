اجعل لحظاتك مميزة في عيد الأضحى مع هاتف Galaxy S26 Ultra وسماعات Galaxy Buds4 Pro

الوكيل الإخباري- مع اقتراب عطلة عيد الأضحى، تستعد العائلات والمجتمعات في مختلف أنحاء المنطقة لأيام مفعمةً باللحظات المشتركة، والتقاليد العريقة، ولمسة من الأجواء الاحتفالية. إذ عادة ما تزخم هذه العطلة باللحظات المميزة سواء كانت زيارة العائلة والأحباء، أو توثيق إحساس الجلسات مع الأصدقاء والوجبات المنزلية، أو حتى السفر إلى الخارج لاستغلال العطلة الطويلة. ومع جهاز Galaxy S26 Ultra وسماعات Galaxy Buds4 Pro، تكون سامسونج جزءاً من كل لحظة في هذه العطلة انطلاقاً من مرحلة التحضير إلى الاحتفال وما بعده.



الانطلاق: أجهزة تواكب كل لحظاتك

إن كنت على الطريق لزيارة العائلة، أو مسافراً للانضمام إلى الأحباء في مدينة أخرى، أو على متن طائرة تتجه لأماكن أبعد، تحوّل سماعات Galaxy Buds4 Pro كل رحلة إلى لحظة مميزةً. إذ يعيد نظام السماعتين المزدوج، مع الصوت عالي الجودة بدقة 24 بت و96 كيلوهرتز، إنتاج كل تفصيل بغنىً وعمقاً، ما يجعل هذه السماعات مثالية للاستماع مجدداً لقائمة تشغيلك المفضلة، أو حتى استكشاف بودكاست جديد يرافق انطلاق الإجازة. وعندما يكون دربك طويلاً أو حتى متعرجاً، تساعد ميزة Hearapy الذي طورتها سامسونج على تقليل دوار الحركة، لضمان تجربة سفر أكثر سكينةً.

اضافة اعلان



ولأن لحظات الانطلاق غالباً ما تكون مستعجلة وحتى فوضوية، تمنح تقنية الشحن فائق السرعة Super-Fast Charging 3.0 في جهاز Galaxy S26 Ultra بعض الطمأنينة لأنها قادرة على شحن الجهاز حتى 75% خلال 30 دقيقة فقط، مما يعني جاهزية دائمة للانطلاق بغض النظر عن الظروف.



الاستكشاف: التقط اللحظات التي تستحق التذكر

سواء كنت تستكشف معالم المدن، أو تجول في أزقة الأحياء القديمة، أو تستمتع بحيوية الأسواق الشعبية والتجمعات المسائية، فكل مكان تزوره يتضمن مشاهد تستحق الاحتفاظ بها وتسجيلها في الذاكرة. وعندما تقوم بتوثيق التفاصيل الدقيقة للعمارة التراثية، أو تصور منظر طبيعي يخطف الأنفاس، أو تحاول إظهار الجميع في إطار صورة جماعية، يمكنك دائماً الاعتماد على قدرات التصوير في جهاز Galaxy S26 Ultra لالتقاط كل تفصيل بفضل عدسة التقريب بدقة 50 ميغابكسل ومستشعر الزاوية الواسعة بدقة 200 ميغابكسل.



على مستوى الفيديو، تتألق ميزة Super Steady في جهاز Galaxy S26 Ultra كونها توفر خيار التثبيت الأفقي لتسجيل مقاطع فيديو سلسة وثابتة مع لقطات متوازنة حتى أثناء الحركة السريعة. وفي أيام العيد المزدحمة، تثبت هذه الميزة قدرتها عند التصوير في الأسواق المفتوحة أو الأزقة المتعرجة للأحياء القديمة دون فقدان الجودة. ولصانعي المحتوى، يوفّر ترميز الفيديو الاحترافي (APV) ضغطاً ذكياً يحافظ على الجودة العالية حتى بعد إجراء عدة تعديلات، ما يجعله مثاليًا لتحويل اللحظات اليومية إلى محتوى احترافي مباشرةً من الهاتف الذكي.



اللمسة الأخيرة: إنتاج محتوى متألق حقاً

مع انقضاء أيام العيد والعودة نحو المنزل والحياة اليومية، يكون تصفح الصورك واستذكار اللحظات الأكثر تميزاً نشاطاً شائعاً. وهنا تتألق ميزة Photo Assist في جهاز Galaxy S26 Ultra، فهي تحسن اللقطات خلال ثوانٍ. سواء كان ما تريده إزالة المارة في خلفية صورة ملتقطة في شارع مزدحم أو تحسين صورة جماعية ليظهر الجميع بأفضل إطلالة، مثل تصحيح رمشة عين أو ضحكة عفوية في غير وقتها، وكل عليك فعله لتحقيق ذلك هو أن تطلب من جهاز Galaxy S26 فعل ذلك.



للفيديو، تضمن ميزة Audio Eraser إزالة أصوات الضوضاء المزعجة في خلفية مقاطع الفيديو المسجلة، مع الحفاظ على العناصر الصوتية الأساسية، سواء كان صوت سردك لقصة أثناء التصوير، أو صوت ضحكات عفوية، أو حتى نغمات موسيقى الخلفية التي تجعل المشاهد أكثر حيوية. ومع ميزة Quick Share، يمكن بعد ذلك مشاركة المحتوى فوراً بما يشمل الأجهزة التي تستخدم تقنية AirDrop، مما يسهّل عملية تبادل الملفات بين أنظمة التشغيل المختلفة.