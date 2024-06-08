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السبت، 08-06-2024 11:40 ص

احتفالات مجموعة المناصير باليوبيل الفضي

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الوكيل الإخباري- مجموعة المناصير  ممثلة برئيس مجلس ادارتها المهندس زياد المناصير ، وأعضاء مجلس الادارة وجميع العاملين بها يتقدمون من مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد الجلوس الملكي الخامس والعشرين ويهنئونهُ بمناسبة اليوبيل الفضي وعلى ما تحقق للمملكة خلال هذة المسيرة المليئة بالتقدم والازدهار  ، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ جلالته وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين وجميع أفراد الأسرة الهاشمية الكريمة
وأن يحفظ الوطن من كل سوء تحت ظل الراية الهاشمية .
 
وبهذه المناسبة الغالية علينا جميعاً ومن ضمن احتفالات مجموعة المناصير قامت بإعادة إنتاج أغنية من الموروث الأردني وهي أغنية عزيزة وأحد الاغاني الخالدة في ذاكرة الاردنيين  هي أغنية أردن الكوفية الحمرا..  أردن الجبهات السمرا..  والفارس لوّح للفارس.. والخيل تحمحم للغارة..  كلمات الشاعر : سليمان المشيني و غناء الفنانة القديرة : سميرة توفيق ، والتي تم  أعادة توزيعها وتصويرها بمحطات شركة المناصير للزيوت والمحروقات ومبنى مجموعة المناصير  وتم رصد تفاعل كبير للجمهور معها و لدى عملاء الشركة بشكل عفوي و بمشاركة ثلة من موظفيها.

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هذه الأغنية إهداء من مجموعة المناصير للاردن ولجميع الاردنيين والمقيمين على أرض الوطن الحبيب .
 

 

 


 




 

 


 

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