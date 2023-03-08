احتفالاً باليوم العالمي للمرأة مؤسسة بيبسيكو الخيرية ونهر الأردن تعلنان عن شراكة لتمكين النساء

الوكيل الإخباري - بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، أعلنت شركة "بيبسيكو" الشركة العالمية للأغذية والمشروبات من خلال ذراعها الخيري "مؤسسة بيبسيكو الخيرية"، عن شراكة جديدة مع مؤسسة نهر الأردن، تهدف إلى دعم أعمال "مشاريع نهر الأردن للريادة الاجتماعية"، أحد المشاريع التنموية التابعة للمؤسسة، والتي تسعى إلى تمكين الآلاف من السيدات واللاجئات وتعزيز قدراتهن على إيجاد سبل عيش مستدامة لهنّ كمعيلات ورياديّات.



وبهذه المناسبة، قالت المديرة العامة لمؤسسة نهر الأردن، إنعام البريشي: "تساهم شراكتنا اليوم مع «مؤسسة بيبسيكو» التي لطالما دعمت مشاريع المؤسسة، في تمكين مستفيداتنا من مواجهة تحدّيات البطالة من خلال الوقوف إلى جانبهنّ وإعدادهنّ لدخول سوق العمل عبر برامج نهر الأردن الخاصة بالريادة الاجتماعية، مما له الدور الأكبر في تحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي والوظيفي لسيدات المجتمع المحلّي في مختلف أنحاء المملكة."



ومن خلال المنحة التي ستقدّمها، ستزوّد مؤسسة بيبسيكو الخيرية "مطبخ الكرمة" ومشروع "تصاميم نهر الأردن" بالمعدّات والأدوات اللازمة لتوسعة الأعمال وتطويرها، ما سيخلق أكثر من 60 فرصة عمل جديدة للنساء، ويوفّر لهنّ ولأسرهنّ مدخولاً مستقراً، كما سيعزّز مشاركة المرأة في سوق العمل، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في رفد الاقتصاد الأردني.



من جهته، قال نائب الرئيس للشؤون المؤسسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان والهند في بيبسيكو، وائل اسماعيل: "تفخر شركة بيبسيكو ومؤسسة بيبسيكو الخيرية بالشراكة مع مؤسسة نهر الأردن بهدف دعم النساء في المملكة." وأضاف: “مسترشدين باستراتيجية بيبسيكو الإيجابية، نحن ملتزمون بإلهام التغيير الإيجابي للمجتمعات التي نعمل فيها، ونؤمن بضرورة السعي إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها الريادي في سوق العمل."

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