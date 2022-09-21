احتفلوا مع ايكيا.. واكتشفوا كيف العادي صار روعة

الوكيل الاخباري – إنطلاقاً من الرؤية الخاصة بها، "من أجل حياة يومية أفضل للجميع"، قرَّرت ايكيا أن تُخصص هذا العام للإحتفال بما هو أهم وأفضل ما في الحياة: إنه كل ما نعيشه كل يوم، وكل تلك اللحظات العادية التي نقضيها داخل منازلنا وتصنع لنا أروع الذكريات.



في احتفالية خاصة أقيمت في معرض ايكيا عمَّان، أعلن الرئيس التنفيذي لـ ايكيا الحميضي في الكويت والأردن والمغرب، مارينو ماغانتو، ومعه بقية فريق الإدارة، إطلاق فعاليات التوجه الجديد لدى ايكيا "العادي صار روعة".

في هذه المناسبة قال ماغانتو: "على مدى العامين الماضيين، كانت الأوقات التي قضيناها في المنزل؛ برفقة أعز الناس إلى قلوبنا؛ أطول من أي وقت مضى. هذه التجربة علمتنا كيف نستطيع أن نستفيد من منازلنا في العديد من الأنشطة المختلفة التي نقوم بها كل يوم، وكيف أنه بإمكاننا العمل من المنزل وفي الوقت نفسه نمارس أدوارنا كآباء وأمهات. معاً استطعنا التغلب على الكثير من التحديات، والآن، أصبحنا نُدرك أهمية المنزل بالنسبة لكل واحد منَّا أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف ماغانتو: "هذا العام؛ وأكثر من أي وقت مضى؛ نريد أن نحقق الفرح والسعادة للناس. نريد أن نكون مصدر طاقة إيجابية لكل من حولنا، ونريد أن نجعل هذا العام رائعاً بطريقة إستثنائية للجميع من خلال ’العادي صار روعة’! هذا التوجه الجديد لدى ايكيا وُجد لمساعدة الجميع على التمتع بحياة يومية أفضل. وهذا ما بدأناه هنا اليوم، من خلال هذه الاحتفالية. سنحرص دائماً على توفير كل ما يناسبك، سواء كنت تعمل معنا أم لا، وسواء كنت من زوَّار معرضنا أم لم تكن، وسواء كنت تسوقت لدينا أم لا".

وتابع ماغانتو: "نحن نؤمن بأن المنزل هو أهم مكان في العالم. وأنه من خلال ابتكار ما هو أفضل للعيش داخل المنزل، نستطيع أن نساهم في توفير حياة أفضل للجميع. بالطبع، تعريف ما هو ’الأفضل’ يحدده الناس أنفسهم، أما نحن فموجودون لمساعدتهم على جعل هذا ’الأفضل’ حقيقة. وحتى نستطيع أن نبتكر ما يساعد على العيش داخل المنزل بطريقة أفضل، نحن نقوم بزيارات منزلية لآلاف المنازل كل عام، لنطَّلع عن قرب على احتياجات الناس، ونفهم نوع المشاكل والتحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية بشكل أفضل. كل الأفكار التي نتعلمها من خلال هذه الزيارات نأخذها بعين الإعتبار في كل عمل جديد نقوم به؛ من تصاميم جديدة إلى إبتكار الحلول الجميلة التي يحبها الناس. الكفاءة التي نتمتع بها في فهم الحياة داخل المنزل جعلتنا مميزين. ونحن نريد أن نشارك الجميع كل ما لدينا من معرفة في هذا الخصوص".



وقال ماغانتو "نحن في ايكيا نؤمن بأن المنزل الأفضل ليس مسألة كيف تبدو الأشياء والأغراض التي يحتويها، بل وأيضاً بما تمنحنا إياه تلك الأشياء والأغراض. المنزل الأفضل يجب أن يكون عملياً، ويُشعرك دائماً بالرضا. بالطبع، يجب أن يكون جميلاً كذلك، ويمنحك الشعور بالفخر. لذلك اخترنا أن يكون المنزل العملي بداية العمل بالتوجه الجديد لدينا"، مشيراً إلى أن "المنزل العملي هو واحد من مجموعة من الحلول المنزلية تطلقها ايكيا هذا العام لمساعدتك في الحصول على المنزل الذي طالما حلمت به".



وأوضح ماغانتو أن "المنزل العملي هو منزل يتكيف مع كافة الاحتياجات والأنشطة التي تقوم بها أنت وعائلتك. إنه مريح، يعكس شخصية من يسكن فيه، ويهتم بمتطلبات جميع أفراد العائلة ويرحب بهم. إنه منزل يتكيف مع التغييرات التي تطرأ على حياتك، ويفسح المجال لصنع ذكريات تدوم. ونحن نؤمن بأنه يجب أن يكون في متناول الجميع ويسهل تحقيقه".



إذن، كيف بالإمكان جعل كل هذا حقيقة؟ ومن أين تكون البداية؟ يجيب ماغانتو: "حتى نشارك الآخرين بما لدينا من خبرات ومعلومات، أصدرنا مجلة ’العادي صار روعة’. هذه المجلة هي لمساعدتك في جعل اللحظات العادية التي تعيشها كل يوم ليس فقط أفضل، بل أروع!".

وأضاف: "بغض النظر عن نمط الحياة الذي نتبعه، أو حجم المنزل الذي نسكن فيه، الكل يحتاج إلى منزل عملي. لذلك قررنا أن يكون موضوع العدد الأول من المجلة الجديدة التي تصدرها ايكيا".

وتحدث ماغانتو عن مجلة ’العادي صار روعة’، حيث ستجد الكثير من الأفكار المُلهمة والإرشادات التي تساعدك في الإستفادة المُثلى من المساحة التي لديك ليصبح منزلك عملياً، وبالتالي تصبح الحياة داخل المنزل أفضل. بالإضافة إلى إرشادات خاصة عن الألوان التي تساعد في خلق بيئة مناسبة للعمل أو للراحة والإسترخاء. ولأن إتباع نمط حياة أكثر صحة وإستدامة أصبح أولوية بالنسبة للجميع، ايكيا تساعدك أيضاً في تحضير وجبات صحية سهلة، واتباع نمط معين يمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً في حياتك اليومية.

لتحقيق كل ذلك، تقدم لك ايكيا مجموعة فريدة من الحلول الجميلة والعملية تناسب احتياجاتك. حلول تكمن قيمتها في جودتها، ويسهل الحصول عليها عندما تحتاجها.

وأشار ماغانتو إلى أن الأعداد المقبلة من المجلة ستعالج أيضاً أنماطاً أخرى من منازل يحلم بها الناس.



وقال: "مع التوجه الجديد الذي بدأته ايكيا اليوم، نريد أن نكون أقرب إلى الناس أكثر من أي وقت مضى. نريد أن يتفاعل الجميع مع علامتنا التجارية بحماس وفرح. نريد لجميع الناس؛ حيثما كانوا؛ أن يسعدوا بكل ما توفره لهم ايكيا، وأن يحصلوا على ما يحتاجونه وقتما يريدون".



في الختام، شدَّد ماغانتو على دور معارض ايكيا في هذا التوجه الجديد. وقال: "إن مفتاح تحويل كل هذه الأفكار الملهمة والجميلة إلى حقيقة يكمن في المكان الذي نكون فيه على تواصل مباشر مع عملائنا. معارض ايكيا هي المكان الذي نعرض فيه أفكارنا وإلهامنا. نريد تحويل معارضنا إلى مكان يُتيح للجميع تجربة تسوق مميزة في كل زيارة. مكان تُنظَّم فيه ورش عمل، ومحادثات، وعروض، ومسابقات، وألعاب... وغير ذلك. نريد أن تكون معارض ايكيا مكاناً يرغب الجميع في زيارته".

هناك الكثير من هذه الحلول متوفرة أيضاً على موقع ايكيا الإلكتروني، حيث يمكنك أيضاً إتمام معاملات الشراء وأنت مرتاح في منزلك.

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