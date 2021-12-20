احتفل مع عروض هواوي الرائعة في موسم الأعياد

الوكيل الاخباري - لطالما فاجأت هواوي محبيها بعروضها المميزة في مختلف المناسبات. وهذه المرة تقدم عروضًا رائعة بموسم الأعياد لتساعدك في اختيار الهدية المثالية لمن تحب.

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تتضمن هذه العروض مجموعة واسعة من المنتجات المتنوعة مثل الساعات وسماعات الأذن والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة.



أول هذه العروض الرائعة هو أحدث هاتف ذكي من هواوي؛ HUAWEI nova 8 الذي يتألق باللون المذهل Gold Blush ويستمر في التصميم العصري التي تتميز به سلسلة nova.

يأتي الهاتف بهيكل نحيف وخفيف يزن 169 جرامًا، مع شاشة OLED منحنية بمقاس 6.57 بوصة، وكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى كاميرا أمامية عالية الوضوح بدقة 32 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف على واجهة المستخدم EMUI 12، وتبلغ ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت، في حين تبلغ مساحة التخزين الداخلية 128 جيجابايت، ويعمل بمعالج Kirin 820E 5G SoC، كما يضم متجر AppGallery الموثوق به والمبتكر والآمن. يتوفر الهاتف بسعر 359 دينارًا، وستحصل على هدية مجانية عبارة عن ميزان HUAWEI Scale 3 بقيمة 45 دينارًا.



خلال العام الحالي، حققت عائلة المنتجات الصوتية من هواوي نجاحًا كبيرًا في الأردن؛ لذا حرصت الشركة على أن تكون سماعاتها المميزة ضمن عروض موسم الأعياد؛ حيث تتوفر سماعة HUAWEI FreeBuds 4 بسعر 116دينارًا بدلًا من 139 دينارًا مع غطاء للحماية مجانًا، في حين يمكنك اقتناء سماعة HUAWEI FreeBuds 4i بسعر 65 دينارًا بدلًا من 84دينارًا.



ولإضفاء لمسة أنيقة على هديتك، تقدم لك هواوي عروضًا على الأجهزة القابلة للارتداء؛ حيث تتوفر ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro بسعر 173 دينارًا بدلًا من 179 دينارًا مع هدية مجانية، وساعة HUAWEI WATCH GT 2 قياس 46 مم باللون الأسود بسعر 119 دينارًا بدلًا 128 دينارًا مع هدية مجانية، وHUAWEI WATCH GT 2 قياس 46 مم باللون البني بسعر 139 دينارًا بدلًا 149 دينارًا مع هدية مجانية، بالإضافة إلى أحدث ساعة من هواوي؛ HUAWEI WATCH FIT mini بسعر 89 دينارًا مع لعبة على شكل ديناصور كهدية مجانية.

ولتكتمل أناقتك، توفر هواوي ضمن عروض الأعياد ساعة HUAWEIWATCH FIT بسعر 73 دينارًا بدلًا من 83 دينارًا، وساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT بسعر 95 دينارًا بدلًا من 99 دينارًا، بالإضافة إلى سوار HUAWEIBand 6 المتاح بسعر 45 دينارًا بدلًا من 49 دينارًا.



العروض المميزة من هواوي لم تنتهِ بعد؛ إذ يتوفر هاتف HUAWEI nova 8i الجديد بسعر 250 دينارًا بدلًا من 265 دينارًا مع هدية مجانية عبارة عن ميزان HUAWEI Scale 3 بقيمة 45 دينارًا. وتوفّر لك هواوي أيضًا سلسلة الأجهزة اللوحية HUAWEI MatePad T10 و HUAWEI MatePad T10s بسعر منافس ابتداءً من 119 دينارًا بدلًا من 129 دينارًا مع غطاء مجاني عند شرائك أيًّا من هذه الأجهزة.



ولمحبي حواسيب هواوي المحمولة نصيب من عروض الأعياد؛ إذ يتوفر الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook 14بسعر 759 دينارًا بدلًا من 799 دينارًا مع هدية مجانية عبارة عن حقيبة ظهر وفأرة بلوتوث بقيمة 90 دينارًا، والحاسوب المحمول HUAWEIMateBook D 14 بسعر 609 دينارًا بدلًا من 649 دينارًا مع هدية مجانية عبارة عن حقيبة ظهر وفأرة بلوتوث بقيمة 40 دينارًا.



سارع بالحصول على الهدية المثالية لأحبائك خلال فترة الأعياد ابتداءً من 20 كانون الأول 2021 ولغاية 2 كانون الثاني 2022 من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني: https://store.reach-tele.com/ar، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني: https://www.cellavenuestore.com/ar، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.