الوكيل الإخباري - احجز رحلات العيد واستمتع بتجربة سفر مميزة مع الإبتسامة للسياحة والسفر





- شرم الشيخ 4 ايام 3 ليالي 269 دينار



- اسطنبول فل بكج | 8 ايام 7 ليالي 435 دينار

اسطنبول 4 ايام 3 ليالي 335 دينار ( جولة مجانية )

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- طرابزون 8 ايام 7 ليالي 475 دينار ( 5 جولات مجانية ) فندق 4 نجوم

- انطاليا 6 ايام 5 ليالي 420 دينار

- الانيا 6 ايام 5 ليالي 515 دينار فندق 5 نجوم

- ليماسول + بافوس 7 ايام 6 ليالي 490 دينار

- بيروت 5 ايام 4 ليالي 380 دينار ( جولة مجانية )

- جورجيا " تبليسي" 8 ايام 7 ليالي 389 دينار ( مع جولتين مجانية )

- جورجيا " باتومي" 8 ايام 7 ليالي 365 دينار ( مع جولتين مجانية )

- جورجيا " تبليسي + باتومي" 8 ايام 7 ليالي 445 دينار (مع رحلتين مجانية)





📍اسعارنا تشمل:

- تذاكر الطيران ذهاب وعودة .

- الاقامة بالفندق شامل جميع الوجبات والمشروبات ( شرم الشيخ / الانيا )

- الاقامة بالفندق شامل وجبة الافطار ( جميع الوجهات الاخرى )

- الاستقبال والتوديع من قبل المندوب .

- جميع الضرائب و الرسوم .

🔸 سافر معنا بأبتسامة 😊

⏰ نستقبلكم في جميع فروعنا من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 12:00 مساءً ⏰

للحجز والاستفسار:

عمان - السابع بجانب الملكية الاردنية :

0771030000 - 065822111

عمان - دوار الشرق الاوسط :

0788885020 - 064742021

الزرقاء :

0788882111 - 053982021

سحاب :

0777723030 - 064023031



























