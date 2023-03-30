الوكيل الإخباري - احجز رحلات العيد واستمتع بتجربة سفر مميزة مع الإبتسامة للسياحة والسفر
- شرم الشيخ 4 ايام 3 ليالي 269 دينار
- اسطنبول فل بكج | 8 ايام 7 ليالي 435 دينار
اسطنبول 4 ايام 3 ليالي 335 دينار ( جولة مجانية )
- طرابزون 8 ايام 7 ليالي 475 دينار ( 5 جولات مجانية ) فندق 4 نجوم
- انطاليا 6 ايام 5 ليالي 420 دينار
- الانيا 6 ايام 5 ليالي 515 دينار فندق 5 نجوم
- ليماسول + بافوس 7 ايام 6 ليالي 490 دينار
- بيروت 5 ايام 4 ليالي 380 دينار ( جولة مجانية )
- جورجيا " تبليسي" 8 ايام 7 ليالي 389 دينار ( مع جولتين مجانية )
- جورجيا " باتومي" 8 ايام 7 ليالي 365 دينار ( مع جولتين مجانية )
- جورجيا " تبليسي + باتومي" 8 ايام 7 ليالي 445 دينار (مع رحلتين مجانية)
📍اسعارنا تشمل:
- تذاكر الطيران ذهاب وعودة .
- الاقامة بالفندق شامل جميع الوجبات والمشروبات ( شرم الشيخ / الانيا )
- الاقامة بالفندق شامل وجبة الافطار ( جميع الوجهات الاخرى )
- الاستقبال والتوديع من قبل المندوب .
- جميع الضرائب و الرسوم .
🔸 سافر معنا بأبتسامة 😊
⏰ نستقبلكم في جميع فروعنا من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 12:00 مساءً ⏰
للحجز والاستفسار:
عمان - السابع بجانب الملكية الاردنية :
0771030000 - 065822111
عمان - دوار الشرق الاوسط :
0788885020 - 064742021
الزرقاء :
0788882111 - 053982021
سحاب :
0777723030 - 064023031