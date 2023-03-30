الخميس 30-03-2023
الوكيل الاخباري

مأدبة إفطار في موسكو تكريما لمستشار الديوان الملكي السعودي

الذهب عالمياً يعوض خسائره ويرتفع مع انخفاض الدولار

31 مخالفة لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج

عائلة أردنية تقيم في الإمارات تفجع بوفاة ابنها

أزمة الشاحنات الاردنية على حدود البطحاء السعودية لم تُحل والسائقون يناشدون - فيديو وصور

وافد يتعرض للدغة من أفعى فلسطين في الأغوار.. والصقور يناشد بتأمين الأمصال

كلاب ضالة تهاجم معلمة في عمّان

استقرار أسعار الذهب في الأردن الخميس

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

ترقيات أكاديمية في جامعة البلقاء التطبيقية

الخميس، 30-03-2023 11:59 ص

احجز رحلات العيد واستمتع بتجربة سفر مميزة مع الإبتسامة للسياحة والسفر

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الوكيل الإخباري - احجز رحلات العيد واستمتع بتجربة سفر مميزة مع الإبتسامة للسياحة والسفر 


- شرم الشيخ 4 ايام 3 ليالي 269 دينار

- اسطنبول فل بكج | 8 ايام 7 ليالي 435 دينار 
 اسطنبول 4 ايام 3 ليالي 335 دينار ( جولة مجانية )

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- طرابزون 8 ايام 7 ليالي 475 دينار ( 5 جولات مجانية ) فندق 4 نجوم
- انطاليا  6 ايام 5 ليالي 420 دينار 
- الانيا 6 ايام 5 ليالي 515 دينار فندق 5 نجوم 
- ليماسول + بافوس 7 ايام 6 ليالي 490 دينار 
- بيروت 5 ايام 4 ليالي 380 دينار ( جولة مجانية )
- جورجيا " تبليسي" 8 ايام 7 ليالي 389 دينار ( مع جولتين مجانية )
- جورجيا " باتومي" 8 ايام 7 ليالي 365 دينار ( مع جولتين مجانية )
- جورجيا " تبليسي + باتومي" 8 ايام 7 ليالي 445 دينار (مع رحلتين مجانية)


📍اسعارنا تشمل:
- تذاكر الطيران ذهاب وعودة .
- الاقامة بالفندق شامل جميع الوجبات والمشروبات ( شرم الشيخ / الانيا )
- الاقامة بالفندق شامل وجبة الافطار ( جميع الوجهات الاخرى )
- الاستقبال والتوديع من قبل المندوب .
- جميع الضرائب و الرسوم .
🔸 سافر معنا بأبتسامة 😊 
⏰ نستقبلكم في جميع فروعنا من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 12:00 مساءً ⏰
للحجز والاستفسار:
عمان - السابع بجانب الملكية الاردنية :
0771030000 - 065822111  
عمان - دوار الشرق الاوسط :
 0788885020 - 064742021
الزرقاء :
 0788882111 - 053982021
سحاب :
 0777723030 - 064023031

 












 




 

 


 

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