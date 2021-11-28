احدث كود خصم نون 2022 و كود خصم نون يومي 2022 السعودية

الوكيل الإخباري - متجر نون هو أفضل منصة الكترونية رائدة في التسوق والبيع والشراء على الإنترنت في الشرق الأوسط، حيث أنها تتيح الفرصة أمام المؤسسات التجارية حتى تقوم بعرض وبيع المنتجات على المتجر، تقوم منصة نون بإتاحة العديد من المنتجات والماركات المحلية والعالمية على موقعها مثل الأزياء والأحذية والحقائب والإلكترونيات ومنتجات الصحة والجمال والعطور ومستلزمات الأطفال والأدوات المنزلية، وتأتي كل المنتجات بأفضل جودة وأقل الأسعار وذلك من خلال عروض موقع كوبونات وأكواد خصم نون ونون يومي.

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مميزات استخدام كود خصم نون 2022



•يقدم متجر نون العديد من العروض والتخفيضات على المنتجات المتواجدة على المتجر طوال العام، بالإضافة إلى توفير أحدث كود خصم نون 2022 وهو كود خصم يقدم العديد من المميزات ومنها:



•الحصول على قسيمة تخفيض بنسبة 15% من قيمة مشتريات العميل من المتجر، وذلك من خلال كوبون نون خصم 15% على جميع الطلبيات.



•خصم قيمته 50 ريال سعودي على جميع المنتجات المعروضة في الموقع من خلال كود خصم نون



•استخدام كود خصم نون 2022 ( CM3 ) على العطور من أجل الاستمتاع بخصم 50 ريال سعودي على جميع العطور النسائية والعطور الرجالية ومنتجات التجميل بكل الماركات العالمية والأصلية، مع ضمان عامين.



•الحصول على كود خصم نون المشاهير بقيمة 15%، و20%على كل الطلبيات، حيث يوفر المتجر كوبونات الخصم للمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل حصري حتى ينشروها على تويتر وانستغرام، ومن تلك الأكواد كود نون محمد الموسى المذيع السعودي،كوبون خصم نون فيصل اليامي، كود خصم نون فيصل السيف ورغد دايز.



•كود خصم نون أفنان الباتل 15% على جميع المنتجات بما فيها أجهزة اللاب توب والموبيل.



•كوبون نون عواطف ام صبا يمنح العميل خصم10% على كافة الطلبات، وهو ما يعادل 50 ريال سعودي.



•استخدام كوبون خصم نون 100 ريال، وهو كود يمنح صاحبه تخفيض بقيمة 100 ريال سعودي عند إتمام عملية الشراء على الموقع.



•كوبون نون نجلاء عبدالعزيز مصممة وخبيرة الأزياء، وكوبون نون فهد العرادي للاستفادة من خصم 15% من قيمة الطلبية وبحد أقصى 75 ريال سعودي عند الشراء من على المتجر.



•الحصول على قسيمة تخفيض نون السعودية بقيمة خصم 10% على منتجات محددة وخصم 5% على باقي المنتجات.



•كود خصم نون يختلف في قيمة التوفير على حسب قيمة الطلبية حيث يبدأ الخصم من الحد الأدنى 50 ريال سعودي، وحد أقصى 200 ريال سعودي.



•كود خصم نون 15٪ السعودية وهو كوبون ساري حتى نهاية عام 2022، ويمكن الاستفادة بالخصم على كل المنتجات المتوفرة في المتجر.



•الاستفادة من أقوى الكوبونات التييوفرها متجر نون على حسابه الرسمي في تويتر، حيث يمنح العميل كوبون نون تويتر للحصولعلى خصم بقيمة 10% من قيمة الطلبية بحيث لا تتجاوز قيمة الخصم 50ريال سعودي.



•يمنح العميل خصم على الألعاب من ماركة مثلديزني فروزن وليجو وسلفينيان فاميليز، من خلال توفير كوبون نون السعودية 15%.



•عروض نون لمستخدمي بطاقة الراجحي للحصول على خصم بقيمة 20% على كل المنتجات.



•يمنح خصم 15٪ عند شراء أحد منتجات الماركات العالمية مثلNike وAdidas وCasio وPuma & More.



•كود خصم نون السعودية للاستفادة من خصم يصل إلى 40 % علىكل أنواع الحقائب، سواء الضهر أو حقائب اليد والسفر.



•كود خصم نون ديلي السعودية للاستمتاع بالخصومات على قسم البقالة الجافة والأعشاب والبهارات.



•كود خصم نون ديلي السعودية 25 وهو الذي يمنح خصم بقيمةتصل حتى 25% على كافة منتجات البقالة والألبان والفاكهة والخضروات.



•كود خصم نون السعودية الذي يمنح العميل تخفيض بقيمة 15٪ على كل منتجات التكنولوجيا والجمال والأزياء.



•الحصول على كود خصم noon daily السعودية الذي يوفر تخفيض بقيمة 50% على كل منتجات نون يومي.



متجر نون السعودية



•يوفر نون جميع المنتجات التي قد يحتاجها المستهلك وبأفضل جودة وبأقل الأسعار، حيث يقدم فريق متخصص لضمان سلامة المنتج وتعليمهم الفرق بين المنتجات الأصيلة والتقليد.

•يقدم المتجر أكثر من 20 مليون منتج ما بين الملابس الرجالي والنسائي والأدوات المنزلية، وقسم الجمال والعطور بالإضافة إلى منتجات العناية بالشعر وبالبشرة وبالأطفال.



•يمكن لعملاء موقع نون سوبر ماركت طلب كل منتجات البقالة يوميا والاستمتاع بميزة التوصيل السريع للحفاظ على المنتجات طازجة.



•يوفر موقع نون خدمة التوصيل السريعة خلال 48 ساعة داخل المملكة، ويتيح ميزة الشحن المجاني عند شراء منتجات تتجاوز 300 ريال سعودي.



•يقدم المتجر ميزة الاستبدال والاسترجاع في خلال مدة 15 يوم من تاريخ الاستلام، على أن يكون المنتج سليم ولا تم استخدامه وفي ناس الغلاف والكرتونة.



•يختار العميل عند عمل الطلبية طريقة الدفع سواء بالفيزا كارد أو بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم المباشر وأخيرا الدفع نقدا عند الاستلام.



•يمكن الحصول على تطبيق نون من على جوجل بلاي وآب ستور لنظام الأندرويد والآيفون.



•يتم إتاحة فرصة للتواصل مع خدمة العملاء من أجل الاستفسار ومتابعة الطلبية، وتقديم الشكاوى والمقترحات من خلال الدردشة أو من خلال الرقم التالي: 8001160210 في السعودية من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً.



مميزات كود خصم نون يومي 2022 السعودية



•يمنح نون كود خصم جديد وهو كود نون ديلي أو نون يومي بقيمة 50 ريال سعودي على الطلبيات.



•احصلي و استخدمي ثم انسخي كود خصم نون يومي 2022 (BUY ) السعودية، الذي يتيح تخفيض 10% على كل المنتجات.



•يوفر كود نون اليومي السعودية جولد خصم 30% أو ما يعادل 250 ريال سعودي على كل الطلبيات.



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•يقدم نون يومي الكوبون الذهبي الذي يوفر أفضل وأقوى كوبونات نون يومي الحصرية على جميع طلبات البقالةومنتجات الألبان، والسلع الأساسية والمنتجات الطازجةمن الخضروات والفاكهة.



•يمنح العميل خصم نون ديلي السعودية GOLD الذي يوفر خصم بقيمة 40% على قيمة الفاتورة.



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نون يومي السعودية



•أطلق المتجرخدمة نون يومي من أجل توفير وتوصيل كافة الطلبات والمشتريات من بقالة يومي نون، فهيخدمة متخصصة في منتجات البقالة والسوبر ماركت.



•تعتبر خدمة توصيل نون يومي من أفضل التوسعات والتطوراتللمتجر الرئيسي نون، فهي خدمة مهمة لكل امرأة تحتاج إلى طلبات المنزل ولا تستطيع الخروج.



•يمكن التسوق من على الموقع الالكتروني أو من خلال التطبيق المتوفر على المتجر الالكتروني، لكن لا يمكن للعميل الشراء من نون يومي إلا من خلال التطبيق.



•يقدم نون يومي خيارات دفع متنوعة منها بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر أوالدفع بالأقساط الشهرية.



•يوفر العديد من كوبونات الخصم اليومية منها، كود خصم نون يومي وnoon daily coupons وكود خصم نون ديلي 2022.

