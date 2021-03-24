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الأربعاء، 24-03-2021 12:57 م

اختتام المعسكر التدريبي المكثّف للمشاركين بـ"زين المبادرة 5"

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الوكيل الاخباري - اختتمت منصّة زين للإبداع (ZINC) المعسكر التدريبي المكثّف الذي عقدته للمشاركين في النسخة الخامسة من برنامج زين المبادرة، ضمن مساري الأفكار الريادية والشركات الناشئة، بهدف تنمية مهارات المشاركين وتعزيز قدراتهم وتطوير أفكارهم وحلولهم، وتهيئتهم للمنافسة واستكمال مراحل البرنامج القادمة.

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واستمرت فعاليات المعسكر التدريبي على مدار أسبوع كامل، تضمّنت 14 دورة تدريبية ومحاضرة عُقدت جميعها عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، وتناولت أهم المواضيع والمجالات التي تهم رياديي الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والكفيلة بتطوير مهاراتهم وأعمالهم ومشاريعهم وتعزيز قدراتهم ومراكمة خبراتهم،قدّمها خبراء ومدربين ومختصين من شركاء المجتمع المحلّي لدى المنصّة.


وبدأت أولى الدورات مع الخبير نضال قناديلو وتناولت مبادئ وأسس ريادة الأعمال وكيفية بناء أعمال وشركات ناشئة ناجحة، كما قدّم دورة أخرى حول نموذج العمل التجاري ودورة حول مهارات التواصل ومهارات تقديم وعرض الأفكار والمشاريع للرياديين، ثم قدّم المدير التنفيذي لمركز الملكة رانيا للريادة؛ محمد عبيدات دورة تدريبية حول المرونة في إدارة المشاريع والاستجابة لمتطلّبات العملاء وحاجات السوق ومواكبة التغيرات، تلتها دورة تدريبية حول الإرشادات القانونية والتشريعات التي تهم الشركات الناشئة قدّمها المحامي عمر الطويل.


ثم عقدت المنصّة وبالتعاون مع شركة “Better Business” دورتين تدريبيتين، تناولت الأولى مجال الإعلام الاجتماعي وكيفية إدارة صفحات الشركات الناشئة على منصّات التواصل الاجتماعي المختلفة قدّمتها المدرّبة رنا قبعين، وتناولت الثانية مجال المبيعات وأهم المهارات التي يحتاجها رياديي الأعمال لقيادة فريق مبيعات ناجح قدّمتها المؤسس والمدير التنفيذي للشركة؛ عبير قمصية.


كما عقدت المنصّة وبالتعاون مع “The Founder Institute – Turkey”محاضرتين لتنمية مهارات المشاركين، تناولت الأولى مجال تحليل بيانات الأعمال واستخدامها في إدارة المشاريع، وتناولت الأخرى موضوع جمع التبرعات وكيفية البحث عنها وجمعها وأهم المبادئ التي تخص هذا الموضوع لإفادة أصحاب الشركات الناشئة المتضررة بسبب جائحة كورونا، وأصحاب الأفكار الريادية المُقبلين على تأسيس شركاتهم الناشئة.


واستكمل البرنامج الدورات التدريبية بدورة خاصة بالتصنيع الرقمي قدّمها المدرّب أحمد فارس من مصنع الأفكار –أحد مبادرات مؤسسة ولي العهد- تم تدريب المشاركين خلالها حول كيفية تحويل التصاميم الرقمية إلى منتجات ملموسة وطرق الاستفادة من هذه التكنولوجيا في الريادة وتطوير الأفكار، ثم قدّم الخبير والمستشار في مجال التسويق الرقمي جودت شمّاس، دورة تدريبية حول التسويق الرقمي وتناولت استراتيجيات التسويق لرياديي الأعمال وكيفية الوصول إلى الأسواق، ثم عقدت المنصّة دورة تدريبية حول التصميم الجرافيكي وبناء العلامة التجارية قدّمها المصمّم الجرافيكي علاء علي، وقدّمت الشريك الإداري في شركة زاد للاستشارات؛ زينة أبو دلبوح، دورة تدريبية بعنوان "المالية لغير الماليين"، فيما اختتمت المنصّة المعسكر التدريبي بدورة تدريبية بعنوان “Tech for Non-Tech” قدّمها المهندس محمد علي وتناولت كيفية إنشاء التطبيقات والمواقع وتطويرها لغير المتخصصين في مجال التكنولوجيا.


وتم الانتقال حالياً بالمشاركين إلى مرحلة التوجيه والإرشاد والاستعداد لعرض أفكارهم ومشاريعهم أمام لجنة التحكيم، وسيتم خلال هذه المرحلة تشبيك وربط المشاركين بخبراء ومرشدين متخصصين في مجالهم، للاستفادة من خبراتهم في تطوير نماذج أعمالهم وتطوير مهاراتهم في المجالات التي تم تحديدها واختيارها من قِبل المشاركين نفسهم، وذلك لتحويل الفكرة إلى مشروع عمل ناجح، بالإضافة إلى تطوير حلولهم ومساعدتهم على تطبيقها.


يُذكر أن منصّة زين للإبداع  (ZINC) كانت قد استقبلت 738 فكرة ريادية و107 شركات ناشئة، للمشاركة في النُسخة الحالية من برنامج "زين المبادرة"، والمُصمّمة لهذا العام لدعم الشركات الناشئة المتضررة من جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية إلى جانب دعم أصحاب الأفكار والحلول الابتكارية، حيث تم قبول 143 فكرة، و28 شركة ناشئة منهم للمشاركة والمنافسة واستكمال مراحل البرنامج، كما ستقدم المنصّة للأفكار والمشاريع التي سيتم اختيارها خلال المرحلة الأخيرة من البرنامج دعماً نقدياً يصل في مجموعه إلى 148 ألف دينار أردني إلى جانب الدعم اللوجستي.


 




 

 


 

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