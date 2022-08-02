اختتام مميز ومثير للمحطة الأولى من دوري المصارعة بحضور كبير ومشاركة واسعة

الوكيل الإخباري - اختتم الاتحاد الأردني للمصارعة يوم السبت المحطة الأولى من دوري المصارعة – بطولة "استقلال 76"، التي أقيمت على مدار يومين سبقها يوم لتوزين اللاعبين في قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، حيث شهد اليوم الأول منافسات المصارعة الرومانية واليوم الثاني المصارعة الحرة ومنافسات السيدات.

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وشهدت البطولة مشاركة واسعة بأكبر عدد مشاركين في بطولة محلية، بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث شارك 380 لاعباً ولاعبة مثلوا 28 نادي ومركز، وتنافسوا في 435 نزالاً، كما شهدت البطولة مشاركة 28 لاعبة في أول بطولة نسائية، حيث كان لإنشاء 13 مركزاً لتدريب المصارعة والتعاون مع المراكز الخاصة بتدريب الألعاب القتالية الأخرى، الدور الكبير في توسيع قاعدة اللعبة ورفع المستوى.



وأقيمت البطولة ضمن ترتيبات بأعلى المستويات الفنية والتجهيزية وعلى غرار البطولات الدولية والقارية، حيث تم استخدام نظام الاتحاد الدولي لأول مرة لإدارة منافسات البطولة، والذي شمل عمليات إدخال الأسماء والأوزان والقرعة والتحكيم والنزالات، بالإضافة إلى استخدام نظام "الفار" للتحكيم، وقد شارك مجموعة من الحكام تحت التدريب من الراغبين بدخول عالم التحكيم كحكام ظل لإكسابهم الخبرة، فيما تم تطبيق كافة المعايير الدولية في البطولة لتوفير تجربة حية للاعبين للاحتكاك بهدف رفع مستوياتهم، بالإضافة إلى المدربين والحكام للاستعداد للبطولات الدولية، حيث حظيت البطولة بإشادة من قبل الاتحاد الدولي للمصارعة واللجنة الأولمبية الأردنية.



وشهدت البطولة حضوراً جماهيرياً لافتاً وصل إلى أكثر من 1000 شخص على مدار اليومين، وسط أجواء مميزة بطابع عائلي، فيما حظيت البطولة بدعم مجموعة من الشركات في إطار الشراكات الاستراتيجية التي أبرمها الاتحاد،حيث أقيمت البطولة برعاية كل من شركة زين الراعي الرئيسي للبطولة والتي كان لها الدور الأبرزفي إنجاح الحدث، وشركة فاين، ومركز الشامي للعيون و "go gas"، وتم تقديم جوائز للأندية والمراكز الفائزة.



وأعلن الاتحاد الأردني للمصارعة عن بدء الاستعدادات لإقامة المحطة الثانية من الدوري خلال شهر أيلول القادم، كما تقدم الاتحاد بطلب لاستضافة بطولة آسيا للناشئين والشباب 2023، مع السعي لاستضافة بطولات خلال العام الحالي.

وأعرب اتحاد المصارعة عن شكره لكل من ساهم في هذا النجاح المتمثل بإقامة حدث رياضي مميز، ومشيداً بدور الأندية والمراكز والمدربين والحكام واللاعبين وعائلاتهم والجمهور المميز، بالإضافة إلى الجهود المميزة لمديرية الأمن العام ممثلة بقوات الدرك – وحدة أمن الملاعب، وتالياً نتائج البطولة التي تتضمن الفائزين بالمجموع العام والمراكز الثلاثة الأولى لكل فئة:

فاز بالمجموع العام لكافة الفئات

المركز الأول ( مركز Mat 05)

المركز الثاني ( نادي أبونصير)

المركز الثالث ( مركز ابو نصير )



المصارعة الرومانية

تحت سن ١٥

المركز الأول نادي النصر

المركز الثاني ( مركز نادي أبو نصير )

المركز الثالث ( نادي أبو نصير )



تحت سن ١٧

المركز الأول ( مركز نادي أبو نصير )

المركز الثاني ( مركز الاتحاد - المدينة الرياضية )

المركز الثالث ( مركز حي الأمير حسن )



فئة الشباب والرجال - فوق سن ١٨

المركز الأول (نادي الأمن العام)

المركز الثاني (نادي حي الأمير حسن)

المركز الثالث (نادي القادسية)



المصارعة الحرة

تحت سن ١٥

المركز الأول ( مركز الاتحاد - المدينة)

المركز الثاني ( مركز Lhepsh)

المركز الثالث ( مركز نادي الأمانة)



تحت سن ١٧

المركز الأول ( مركز mat05)

المركز الثاني ( مركز attack)

المركز الثالث ( مركز Lhepsh )



فئة فوق سن ١٨

المركز الأول ( مركز Mat05 )

المركز الثاني ( النادي القوقازي )

المركز الثالث ( مركز attack)



مصارعة السيدات

المركز الأول ( مركز نادي النصر )

المركز الثاني ( مركز Mat 05)

المركز الثالث ( نادي أبونصير )