الخميس 2025-03-27 11:48 ص
 

اختيار كيا EV3 ضمن المركبات الثلاثة المتأهلة للتصفيات النهائية في فئات متعددة لجوائز السيارات العالمية لعام 2025

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كيا EV3
 
الخميس، 27-03-2025 11:12 ص

الوكيل الإخباري-   تم اختيار كيا EV3 كإحدى أفضل ثلاث سيارات في عدة فئات ضمن جوائز السيارات العالمية لهذا العام. وقد تم الإعلان عن المتأهلين للتصفيات النهائية لنسخة 2025 من هذه الجائزة المرموقة اليوم عبرWorld Car TV، وذلك بعد اختيارهم من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من 96 صحفيًا دوليًا متخصصًا في مجال السيارات من 30 دولة.

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ضمن أي فئات تم اختيار كيا EV3 كإحدى أفضل ثلاث سيارات؟
تم اختيار كيا EV3 ضمن أفضل ثلاث سيارات من بين 52 مرشحًا في ثلاث فئات مختلفة، وهي:
أفضل تصميم سيارة في العالم للعام
السيارة الكهربائية العالمية
سيارة العام العالمية (الجائزة الكبرى)


ما هي الميزات الرئيسية لسيارة كيا EV3؟
تقدم EV3 أحدث ابتكارات كيا  EV9الرائدة لجمهور أوسع من أي وقت مضى، حيث تضع معايير جديدة في فئة السيارات الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة. كما تتميز EV3 بتصميم خارجي جريء ومتطور، بالإضافة إلى مقصورة داخلية مبتكرة وعملية توفر أقصى درجات المساحة والوظائف والراحة.
كذلك تتمتع كيا EV3 بمدى رائد في فئتها يصل إلى 605 كم، مع إمكانية الشحن من 10% إلى 80% خلال 31 دقيقة فقط، مما يوفر كفاءة استخدام استثنائية. ويعزز التصميم الداخلي المبتكر المساحة والراحة وسهولة الوصول، في حين يضيف مساعد الذكاء الاصطناعي من كيا، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة(ADAS) ، والتحديثات عبر الهواء (OTA) تجربة قيادة متطورة بفعل أحدث التقنيات.


*قد يختلف وقت الشحن وفقًا لعوامل متعددة، مثل درجة الحرارة وحالة البطارية.
لقد تم تصميم كيا EV3 لدعم وتعزيز سلاسة الوصول إلى السيارات الكهربائية، الأمر الذي من شأنه تسريع رحلة تحول كيا إلى مزود لحلول التنقل المستدامة.


ما هي الفئات التي فازت بها كيا سابقًا في جوائز السيارات العالمية؟
خلال العام الماضي، حققت كيا EV9 فوزًا مزدوجًا، حيث حصلت على لقبي سيارة العام العالمية 2024 والسيارة الكهربائية العالمية 2024.


وكانت كيا قد فازت بثلاث جوائز في جوائز السيارات العالمية وذلك قبل حدث 2024:
كيا EV6 GT فازت بجائزة سيارة العالم الأفضل أداءً لعام 2023
كيا Telluride حصدت لقب أفضل سيارة للعام في العالم 2020
كيا Soul الكهربائية نالت لقب سيارة العام العالمية للمدن 2020


متى سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز السيارات العالمية 2025؟
سيتم الإعلان عن الفائزين ضمن كافة الفئات الست يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، خلال حفل توزيع جوائز السيارات العالمية الذي سيُقام مباشرة في معرض نيويورك الدولي للسيارات.


ملاحظة للمحررين:
*المدى المذكور البالغ 605 كم ووقت الشحن البالغ 31 دقيقة ينطبقان على نسخة 81.4 كيلوواط ساعة من كيا EV3، وتعتمد هذه الأرقام على تقييم اختبار المركبات الخفيفة الموحد عالميًا .WLTP
        

 
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أخبار الشركات اختيار كيا EV3 ضمن المركبات الثلاثة المتأهلة للتصفيات النهائية في فئات متعددة لجوائز السيارات العالمية لعام 2025



 
 





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