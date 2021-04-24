ارتفاع أرباح كابيتال بنك الى 10.2 مليون دينار للربع الأول

الوكيل الاخباري - أعلن كابيتال بنك عن تحقيقه نتائج مالية إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث ارتفع صافي أرباح كابيتال بنك في الربع الأول من العام 2021 بعد الضريبة والمخصصات إلى 10.2 مليون دينار مقارنة مع 6.1 مليون دينار لذات الفترة من العام 2020، بنسبة نمو وصلت الى 67% وذلك قبل الأخذ بعين الاعتبار صافي ناتج صفقة الاستحواذ لمرة واحدة والبالغة 19.6مليون دينار، ليرتفع صافي الربح للمجموعة كما في نهاية الربع الأول من العام 2021 الى 29.8 مليون دينار.

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كما ارتفع صافي الربح التشغيلي بنسبة 44% نتيجة نمو القروض بالإضافة الى نمو عمليات شركة كابيتال للاستثمارات وتحقيقها لأرباح بقيمة مليون دينار، بسبب سياسة التنوع التي تنتهجها المجموعة.



كما وحقق "كابيتال بنك" ارتفاعاً في الموجودات وبنسبة 23% لتصل الى3.4مليار دينار متضمنة الأصول المستحوذ عليها من بدايةالربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 2.7 مليار دينار كما في نهاية عام 2020،فيما ارتفع رصيد الودائع ليصل الى 2.1 مليار دينار أردني، مقارنة مع 1.7 مليار دينار في الربع الأخير من العام السابق.



وجاء هذا الأداء القوي لكابيتال بنك خلال الربع الأول مع استكماله مؤخراً صفقة الاستحواذ على الأعمال المصرفية لبنك عوده في الأردن والعراق، كما واصلت المجموعة العمل باستراتيجيتها التحوطية إزاء تداعيات جائحة كورونا للمحافظة على جودة أصولها ومحفظتها الائتمانية، حيث زادت المخصصات المرصودة بنسبة 73% عن العام الماضي.



وتعليقاً على هذه النتائج قال رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك، باسم خليل السالم: "نجحنا في مواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية للجائحة، وحقق البنك أداءً إيجابياً على مختلف الصعد، حيث عزز متانة مؤشراته المالية

وتمكن من الحفاظ على نسب كفاية راسمال مرتفعة و اعلى من الحد المطلوب من قبل البنك المركزي الأردني و على كافة المستويات حيث ارتفعت نسبة كفاية راس المال لفروع الأردن لتقارب 16% .

كما ورسخ موقعه الرائد في القطاع المصرفي المحلي وعلى المستوى الإقليمي بعد النجاح الذي حققه البنك في الاستحواذ على الأعمال المصرفيةلبنك عوده في كل من الأردن والعراق".



وثمّن السالم الدور الهام الذي يلعبه البنك المركزي الأردني في مواجهة تداعيات الجائحة والتخفيف من آثارها على الاقتصاد الوطني وهو ما ساهم في تحقيق نمو مستدام لأداء الجهاز المصرفي رغم مختلف الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، داود الغول: "هذه النتائج الإيجابية تعكس الجهود الكبيرة التي تم بذلها في كابيتال بنك، حيث أن تنفيذ الخطط التي تبناها البنك يمضي بشكل إيجابي وهو ما انعكس على مختلف مؤشرات الأداء المالية.

حيث نمت محفظة الافراد بما يقارب 14% عن العام 2020 وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار أثر عملية الاستحواذ. كما تم خلال الربع الأول من العام فتح ما يقارب 11.2 ألف حساب توطين لدى المصرف الأهلي العراقي."



وأضاف الغول بأن كابيتال بنك قد أحرز تقدماً كبيراً في مجال التحول الرقمي وتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية لجمهور العملاء، حيث شهد البنك تزايداً ملحوظاً في عمليات فتح الحسابات الرقمية منذ طرح هذه الخدمة نهاية شهر شباط 2021.

أما على صعيد الخدمات المصرفية الاستثمارية فقد تمكنت شركة كابيتال للاستثمارات من رفع قيمة الحسابات المدارة للعملاء لتتجاوز 313 مليون دولار أمريكي للربع الأول من العام.