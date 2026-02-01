ارتفاع الأرباح الصافية لمجموعة البنك العربي إلى 1.13 مليار دولار بنهاية 2025 ومجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40%

01:44 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة البنك العربي عن نتائجها المالية للعام 2025 محققة أداءً مالياً متميزاً ونمواً في مختلف قطاعات الأعمال، حيث بلغت أربـاح المجـموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات 1,130.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 1,007.1 مليون دولار أمريكي للعام 2024، وبنسبة نمو بلغت 12%، كما حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية إلى 13.2 مليار دولار أمريكي. اضافة اعلان





وواصلت مجموعة البنك العربي النمو خلال العام 2025، مرتكزة على قوة ومتانة المركز المالي للمجموعة وشبكة فروعها المنتشرة في العديد من الدول، كما ارتفعت أصول المجموعة في نهاية العام 2025 بنسبة 10% لتصل إلى 78.2 مليار دولار أمريكي، في حين ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 6% ليصل إلى ما يقارب 3.6 مليار دولار أمريكي، وارتفعت إجمالي محفظة التسهيلات بنسبة 8% لتصل إلى 41.2 مليار دولار أمريكي، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10% لتصل إلى 57.2 مليار دولار أمريكي.



وعلى ضوء هذه النتائج المالية الأولية والخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني، أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% للعام 2025.



وفي تعليقه على هذه النتائج، صرح السيد صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي قائلاً: "استكمالاً لمسيرة مجموعة البنك العربي الحافلة بالإنجازات، حققت المجموعة خلال العام 2025 نتائج متميزة، حيث استمر النمو في الأرباح التشغيلية ضمن العديد من المناطق التي تعمل بها المجموعة، وتحقيق أرباح مستدامة لمساهميها، مرتكزة بشكل واضح على تعدد أنشطة أعمالها وتنوع منتجاتها ومصادر التمويل وموارد الإيرادات".



وأضاف المصري أن مجموعة البنك العربي استمرت في تعزيز انتشارها الجغرافي، حيث باشر المصرف العربي العراق خلال العام 2025 ممارسة أعماله المصرفية في جمهورية العراق من خلال فرعين في بغداد، وجاري العمل على افتتاح فروع جديدة في العديد من المحافظات العراقية.



وأكد المصري على مواصلة المجموعة تركيزها على دمج الاستدامة بمفهومها الشامل ضمن جميع أنشطة البنك، مشيراً إلى الدور الريادي الذي يلعبه البنك على صعيد المسؤولية المجتمعية عبر جميع المجتمعات التي يعمل بها.



ولفت المصري إلى أن العام 2025 شهد إطلاق البنك لهويته البصرية المؤسسية المحدّثة، والتي تأتي في إطار مسيرة التطور المتواصل التي يتبناها البنك لتعزيز مكانته الريادية كواحدة من أكثر المؤسسات المالية عراقة ونجاحًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وأضاف أن الهوية البصرية المؤسسية المحدثة للبنك، المنبثقة عن جوهر هويته المؤسسية العريقة التي بدأت منذ تأسيسه في العام 1930، تجمع بين الحداثة والبساطة والانسيابية، وتجسد الجاهزية الرقمية والتطور المستمر للبنك، بما يوسع من شمولية هويته البصرية وملاءمتها لمختلف الفئات، بما في ذلك جيل الشباب.



من جهتها، أشارت الآنسة رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، إلى أن النتائج القوية التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2025 جاءت مدفوعة بالنمو الملحوظ في مصادر الدخل المتنوعة من مختلف القطاعات وأسواق عملها الرئيسية، بالإضافة إلى النهج المنضبط في إدارة التكاليف والمخاطر.



وأضافت الصادق أن البنك استمر بتسجيل مؤشرات أداء جيدة، بالإضافة إلى التحسن في جودة محفظته الائتمانية ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة، والتي تفوق 100% دون احتساب قيمة الضمانات، مشيرة إلى أن المجموعة تحتفظ بمستويات سيولة جيدة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 72%، بالإضافة إلى قاعدة رأسمال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17% حسب تعليمات بازل 3، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.



وأكدت الصادق أن البنك العربي ماضٍ في مسيرة التحول الرقمي، حيث يعمل على إيجاد حلول مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي عبر كافة مسارات العمل، مما من شأنه تحسين الأداء والتقليل من المخاطر التشغيلية، بالإضافة إلى توظيف منظومة رقمية متكاملة تتيح تجربة مصرفية تفاعلية سلسة، وتوفير حلول مالية متكاملة بما يصب في خدمة نهج البنك الذي يضع العميل في صدارة أولوياته.



يذكر أن مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) العالمية، ومقرها نيويورك، منحت البنك العربي جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2025" تقديرًا للمكانة الريادية التي يحظى بها البنك على صعيد الساحة المصرفية في المنطقة.



ويشار إلى أن هذه النتائج أولية وخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.

