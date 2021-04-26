الإثنين 26-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

شبهة فساد بالملايين وإحالة مسؤولين في وزارة المياه إلى القضاء

عقار إنفلونزا يظهر احتمال مكافحته لكورونا الخفيف في غضون أيام

دودين عن موعد إعلان الإجراءات التخفيفية : لم يتخذ قرار بعد

مستجدات حالة الجراد في المملكة

العمل لـ الوكيل : منصة التشغيل مستمرة حتى نهاية العام

وزير الأوقاف : دراسات بشأن رمضان وصلاة التراويح

مدير مستشفى الحسين لـ الوكيل : أدوية السكري متوفرة

البدور لـ الوكيل : من الأجدر أن يتم فتح القطاعات حاليا

وفيات الإثنين 26/4/2021

أسعار الذهب الإثنين 26/4/2021

عاجل

شبهة فساد بالملايين وإحالة مسؤولين في وزارة المياه إلى القضاء

الإثنين، 26-04-2021 12:28 م

لتصل الى25.4 مليون دينار

ارتفاع صافي أرباح مجموعة بنك الإسكان للربع الأول من العام 2021 بنسبة 53%

HBTF building New


الوكيل الاخباري - أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 آذار 2021، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 25.4 مليون دينار، بارتفاع نسبته 53% مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

اضافة اعلان

وانسجاماً مع سياسة البنك المحافظة لإدارة المخاطر بفعالية، استمرت المجموعة في اتخاذ إجراءاتها الإحترازية المعمول بها خاصة في ظل استمرار تداعيات تفشي وباء كورونا، حيث تم تسجيل مخصصات خسائر للقروض خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 12.6 مليون دينار.


وقد تمكنت مجموعة البنك خلال الربع الأول من عام 2021 من الاستمرار في تحقيق نتائج مالية قوية على صعيد كافة المؤشرات المالية، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار الفوائد عالميا وانخفاض الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد في أسواق المجموعة الرئيسية المتأثرة بوباء كورونا.


وأدت جهود البنك المتواصلة في إدارة المركز المالي بفعالية مع المحافظة على جودة الأصول ومتانتها الى ارتفاع إجمالي التسهيلات المصرفية بنسبة 1.8% لتصل الى 4.7 مليار دينار كما في 31 آذار 2021.


وفي تعقيبه على هذه النتائج، أعرب رئيس مجلس الإدارة، عبدالإله الخطيب، أن البنك واصل أداءه القوي خلال الربع الأول من العام 2021، وتمكن من تحقيق نتائج مالية جيدة على الرغم من الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة والتداعيات الناجمة عن تفشي وباء كورونا.


وأضاف الخطيب أن مجموعة البنك استمرت باتباع سياستها المحافظة خلال الربع الأول من عام 2021، والمتمثلة بالإحتفاظ بمخصصات إضافية آمنة لمحفظة التسهيلات بهدف حماية البنك وتعزيز صلابة مركزه المالي في ضوء صعوبة المرحلة و الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، أن البنك واصل سياسته الملتزمة بالحفاظ على سلامة أصوله وجودتها مع الاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات وإحكام السيطرة على التكاليف، مما أدى الى تحقيق نتائج قوية في كافة الأنشطة التشغيلية الرئيسية للبنك.

 

وأضاف الصفدي أن البنك تمكن من المحافظة على متانة قاعدته الرأسمالية، حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 1.2 مليار دينار، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال17.1% وبلغت نسبة السيولة 126% كما في 31 آذار 2021، وكافة هذه النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5905

إيطاليا تخفف من تدابير الإغلاق وتفتح بعض الأماكن جزئيا

2202118162920268396549

المصفاة تتوقع الوصول الى الإغلاق المالي لتنفيذ مشروع التوسعة خلال عام 2022

Capture

منصّة زين ومصنع الأفكار يقدمان منحة للالتحاق بدبلوم أكاديمية فاب لاب 2021

bPF0PFiQ

هيونداي موتورز تعقد شراكة مع منظمة البحار الصحية

WhatsApp Image 2021-04-25 at 12.25.19 PM

SSD 980 NVMe من سامسونج، قرص تخزين داخلي جديد يضع معيارًا جديدًا للأداء

125564 Ramadan Credit Card offer-Banners-03-07

بنك الإسكان يطلق حملة الاسترجاع النقدي بنسبة 25%