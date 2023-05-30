الثلاثاء 30-05-2023
الوكيل الاخباري

الضمان تقيم احتفالاً بمناسبة حفل زفاف ولي العهد في كافة فروعها

الحنيطي للوحدات المشاركة في حفل زفاف ولي العهد: تعاملوا بحضارية

منخفض جوي خماسيني جديد يؤثر على المملكة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

توجيه حكومي بتعويض المزارعين المتضررين جراء الأمطار الأخيرة

توضيح حول موعد تسجيل طلبة الصف الاول بالمدارس

وفد نسائي أردني يشارك بالملتقى العربي الأوروبي لسيدات الأعمال

لقاء تعريفي بالمنصة الأردنية للتصدير بصناعة إربد

فصل للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا - اسماء

حضور دولي رسمي لحفل زفاف ولي العهد

الثلاثاء، 30-05-2023 04:49 م

استرجاع نقدي بنسبة 25% على تطبيقات التوصيل باستخدام بطاقة ISKAN V-Card الرقمية

134295-Iskan Vcard-Adaptations-2-13


الوكيل الإخباري - أطلق بنك الإسكان مؤخراً حملة بعنوان "25% كاش باك على كافة تطبيقات التوصيل" وهي حملة استرجاع نقدي بنسبة 25% وبحد أقصى 25 دينار شهرياً على كافة بطاقات ISKAN V Card القائمة والجديدة، وذلك عند استخدام البطاقة - للحصول على أي خدمات من خلال تطبيقات التوصيل.
وتأتي الحملة التي تستمر لثلاثة أشهر ضمن سعي بنك الإسكان المتواصل لتحفيز عملائه على تبني خدماته ومنتجاته الإلكترونية وبما يواكب مسيرة البنك في التحول الرقمي، بما في ذلك أدوات الدفع الالكتروني ومن أبرزها بطاقة  ISKAN V-Card الرقمية. 

اضافة اعلان


يذكر أن بطاقة  ISKAN V-Card الرقمية تتمتع بالعديد من المزايا كالإصدار الآلي والشحن المجاني والفوري من خلال نظام إسكان أونلاين وإسكان موبايل دون الحاجة لزيارة البنك، بالإضافة إلى فترة الصلاحية الطويلة لـ5 سنوات، والتحكم الكبير بها من حيث الإيقاف وإعادة التفعيل والشحن واسترجاع البيانات لإجراء المشتريات دون الحاجة للبطاقة البلاستيكية بحرية وسهولة وبالمجان، إلى جانب القبول الواسع لها عند الشراء عبر الإنترنت أو تسديد قيم الفواتير، وذلك بأعلى درجات الحماية والأمان من خلال خدمة حماية المشتريات على المواقع الإلكترونية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Samsung's House of Entertainment 2023 TVs

سامسونج تطرح مفهوم "منزل الترفيه الذكي" مع مجموعتها المذهلة من أجهزة التلفاز الذكية

اسطول من سيارات انفينيتي احتفالا بالزفاف الملكي 2

أسطول من سيارات انفينيتي يجول في شوارع عمّان احتفالاً بالزفاف الملكي المنتظر

WhatsApp Image 2023-05-28 at 2.30.13 PM

جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تكرّم طلبتها الذين يجمعون بين الدراسة والعمل

PHOTO-2023-04-18-18-10-10

كابيتال بنك يتعاقد مع فندق فيرمونت عمان لتزويد كبار عملاء البنك بمزايا حصرية

Jo Academy Logo

"جو أكاديمي" تكسر فوبيا الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"

WhatsApp Image 2023-05-29 at 9.22.57 AM

سامسونج إلكترونيكس تستعد لتقديم تجربة ترفيهية متكاملة في نموذج بيت سامسونج الذكي الذي تقيمه في دبي