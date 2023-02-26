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الأحد، 26-02-2023 04:21 م

استرداد نقدي 20% على المشتريات بالتعاون مع محلات ركن بغداد عند الدفع بالبطاقة الائتمانية

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الوكيل الإخباري -  أطلق البنك العقاري المصري العربي حملته الترويجية لحاملي البطاقات الائتمانية، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الأم وبالتعاون مع محلات ركن بغداد للأجهزة الكهربائية، وتتيح هذه الحملة لحاملي بطاقات البنك العقاري المصري العربي الائتمانية استرداد نقدي ما نسبته 20% من قيمة مشترياتهم وبحد أقصى 50 دينار وذلك عند شرائهم من محلات ركن بغداد والدفع بالبطاقة الائتمانية، وستستمر هذه الحملة لغاية 24/3/2023.اضافة اعلان


وفي تعليقه على إطلاق هذه الحملة، قال المدير الإقليمي للبنك العقاري المصري العربي أحمد العسكري: “نحرص وباستمرار على منح عملائنا الكرام تجربة مصرفية مميزة وعروضاً خاصة على مدار العام تناسب أسلوب حياتهم واحتياجاتهم المتنوعة.”

وأضاف: “تقدم هذه الحملة لعملائنا قيمة مضافة حقيقية إلى تجربتهم في التسوق والشراء من خلال ميزة الاسترجاع النقدي عند استخدامهم لبطاقات البنك العقاري المصري العربي الائتمانية وبالتعاون مع محلات ركن بغداد والتي تتميز بالسوق الأردني بعروضها المتميزة في الأجهزة الكهربائية والاثاث وذلك تزامناً بالاحتفال بعيد الام.”

وأضاف العسكري إلى أن بطاقات البنك العقاري المصري العربي تمنح حامليها مجموعة من المزايا من بينها، القبول الواسع محلياً وعالمياً، إضافة الى برنامج التقسيط بسعر الكاش بفائدة منافسة ابتداءً من 0% ولمدة 12 شهر، هذا إلى جانب العديد من المزايا الفريدة المتاحة لحامليها.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك العقاري المصري العربي سيقيم جناح في فرعي ركن بغداد في كلا من مرج الحمام وأبو نصير لترويج البطاقات الائتمانية وخدمات البنك ومنتجاته.

 




 

 


 

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