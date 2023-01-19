الخميس 19-01-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات ملزمة لوقف جرائم الاحتلال

امين عمان: المواطن سيلمس نتائج ملفتة بخصوص أزمة السير في عمّان

قرار من السيسي حول زواج دبلوماسي مصري من فتاة أردنية

وزير الخزانة الأميركي الأسبق: هناك احتمالية لحدوث ركود اقتصادي في 2023

لا وفيات بسبب حوادث السير خلال 24 ساعة

أعمال صيانة لفواصل التمدد أعلى جسر خو بالزرقاء

صناع السياسة في المركزي الأمريكي يدعون لمزيد من رفع أسعار الفائدة

إصابة جنديين بانفجار عبوة ناسفة بمخيم جنين

السعودية.. تخريج 211 مجندة بمركز تدريب القدرات في السجون

وسائل إعلام: فرنسا تدرس احتمال توريد دبابات "Leclerc" إلى أوكرانيا

الخميس، 19-01-2023 11:18 ص

استعد لأفضل ما تقدمه أجهزة سامسونج Galaxy المصممة للاحتياجات الحالية والمستقبلية

WhatsApp Image 2023-01-19 at 11.15.07 AM


الوكيل الإخباري - تمثل تكنولوجيا الهاتف المحمول جوهر حياتنا اليومية ومركزاً للابتكار بشكل متزايد كل عام.
لقد بات بمقدورنا إنشاء واستهلاك محتوى يربطنا مع محيطنا، ويكون مصدر إلهام وتسلية لنا بالاعتماد على هذه الأجهزة الأساسية، كما يمكننا البقاء منغمسين في عالم الألعاب الرائعة حتى في أثناء التنقل.

اضافة اعلان

 

وفي الوقت ذاته، نحافظ على الالتزام بالمواعيد مع زملائنا عندما نكون بعيدين عن مكاتبنا.

ونستطيع إدارة مختلف جوانب حياتنا في مكان واحد، بدءاً من عاداتنا الصحية، وحتى المواعيد والعمليات المتعلقة بالمشتريات والسفر وغيرها الكثير.


وبما أن أيامنا تتمحور حول هذه التجارب، يتطلع الأشخاص إلى امتلاك أجهزة من علامات تجارية يمكنهم الوثوق بها والاعتماد عليها. وتحفزنا التحديات العالمية، مثل أزمة المناخ، على إعادة التفكير في طرق عيشنا. وتقع على عاتقنا مسؤولية الإسهام في خلق عالم أفضل الآن، والعمل من أجل مستقبل أكثر عدالة واستدامة.

ونعتقد أن تكنولوجيا الهاتف المحمول يمكن أن تكون العامل المساعد لإثراء حياة الناس، والمساعدة في تحديد معالم المستقبل الذي نتطلع إليه. وهنا يكمن السبب في كل ما نقوم به من أعمال في وحدة تجارب الأجهزة المحمولة في سامسونج.


إرساء معايير أداء جديدة
تمثل سلسلة Galaxy S أفضل مثال على تقديم سامسونج لهذه الرؤية من. وفي هذا العام تحديداً، عملت السلسلة ذاتها على توسعة تراث الابتكار من خلال مضاعفة الأسس التي ننطلق منها.


ومن ذلك على سبيل المثال، أصبح نظام الكاميرا الاحترافي يتمتع بقدر أعلى من الذكاء، حيث أصبح يوفر الآن أفضل الصور ومقاطع الفيديو بغض النظر عن ظروف الإضاءة بين هواتف Galaxyالذكية. ولم يعد الأمر يقتصر على تحسين الأجهزة والبرامج، بل إن أحدث مجموعة شرائح لدينا تم إنتاجها من منطلق فلسفة الشراكة المفتوحة من سامسونج،لتضمن تقديم أسرع وأقوى أداء لأجهزة Galaxy. وأصبح الاتصال عبر منظومتنا أسهل وأكثر سلاسة من أي وقت مضى.
ويأتي في مقدمة سلسلة Galaxy S هاتف Galaxy S Ultra،وهو جهاز يمكنك الوثوق به لأنه يمنحك الأفضل على الإطلاق في كل ما تحتاج إليه، لاسيما وأنه يقدم تعريفاً جديداً للأداء والجودة.


ومن جهة أخرى، فقد عمدنا إلى دمج أكثر تجارب Galaxy Note المفضلة للمستخدمين بالكامل في جهاز Ultra، ليصبح بحق هاتفاً ذكياً يتمتع بالقوة والأداء والقدرات الإبداعية الموجودة في ابتكارينرائدين من Galaxy في جهاز واحد.
وأصبح Galaxy S Ultraيتبوأ بالفعل قمة ابتكارات سامسونج للهواتف المحمولة، ليكون بمثابة علامة مميزة ويتفوق على أي جهاز آخر، وسنعرض قريباًالقدرات الاستثنائية لهذا الجهاز مقارنة مع المزيد من فئات الأجهزة.


ابتكار يدوم طويلاً
لا يتعلق الأداء بالمزيد من القوة فحسب،بل يرتبط أيضاً بالابتكار المستمر مع أدنى قدر من التأثير على البيئة.
ونؤكد في سامسونج التزامنا بمواجهة تغير المناخ، ونسترشد خطانا من إستراتيجيتنا البيئية الجديدة التي تسعى لجعل تقنياتنا أكثر استدامة.

ولهذا السبب نهتم بكل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج مع مراعاة الاستدامة.


ويترتب على ذلك الحرص على بناء أجهزة تدوم لفترة أطول، مع تحسين المتانة والموثوقية،ويستلزم ذلك دمج المزيد من المواد المعاد تدويرها في المزيد من المكونات. وهذا يعني التعاون مع الشركاء ممن ينطلقون من فكر مماثل لتقريب الناس، وإحداث التغيير الإيجابي المنشود، بما يعود بالخير على الناس والكوكب،والعمل باستمرار على إرساء معايير جديدة للصناعة التي نعمل بها.

 


تجربة متميزة جادة
عند انطلاق حدث Unpacked في 1 فبراير المقبل، سنبين مدى تأثير توظيف الابتكار والاستدامة معاًلضمان أفضل تجربة متميزة.
وبما أن عصرنا الراهن يشهد المزيد من المخاطر، فقد عمدنا إلى رفع المستوى من خلال الارتقاء بتجربة الهاتف المحمول، لتقديم أقوى تجارب الأجهزة المحمولة التي سنواصل التعلق بها لسنوات قادمة. وسنواصل إطلاعكم على المزيد من التحديثات في هذا المجال.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Housing Bank

بنك الإسكان يضيف خدمة حجز الرحلات مع "اوبر" وكريم" من خلال تطبيق إسكان موبايل

WhatsApp Image 2023-01-18 at 1.07.22 PM

"المركزية ياماها" تُقدّم ياماهاMT-03 لعملائها في الأردن بعرضٍ مميز بمناسبة العام الجديد

Rally Dakkar 2

ناصر العطية يُتوّج بطلًا لرالي داكار الصحراوي في فئة السيارات على متن سيارة تويوتا "هايلكس جي آر"

WhatsApp Image 2023-01-17 at 9.25.10 AM (1)

سامسونج تعلن اعتماد تلفزيوناتها Neo QLED و Lifestyle للعام 2023 كأول شاشات تتوافق مع الإيقاع اليومي للساعة البيولوجية

WhatsApp Image 2023-01-17 at 10.09.07 AM

بازار " سوق كرم " في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

شعار-الملكية-الأردنية

الملكية الأردنية ترفع عدد رحلاتها بين عمان والعقبة إلى 17 رحلة اسبوعياً

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-01-08 at 1.11.13 PM (1)

سامسونج تطلق جهاز SmartThings Hub للتحكم بسلاسة في أجهزة المنزل الذكي خلال فعاليات مؤتمر CES 2023

[Info]SmartThings Station_Infographic_Thumbnail

تتبع منزلك الذكي والأجهزة المتصلة بشكل أكثر سلاسة مع جهازSmartThings Hub

WhatsApp Image 2023-01-07 at 11.59.59 AM

سامسونج تقدّم مجموعاتها الجديدة Neo QLED و MICRO LED و Samsung OLED لعام 2023

WhatsApp Image 2023-01-05 at 9.48.56 AM (1)

سامسونج تكشف عن رؤيتها لإضفاء الهدوء على تجربة الأجهزة المتصلة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023

WhatsApp Image 2022-12-28 at 12.10.46 PM

دعوة لحضور المؤتمر الصحفي لشركة سامسونج في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023 تحت شعار "عالم متصل يسوده الهدوء"

WhatsApp Image 2022-12-25 at 11.46.24 AM

الربط بين الابتكار والاستدامة: تركيز سامسونج خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023