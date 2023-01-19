استعد لأفضل ما تقدمه أجهزة سامسونج Galaxy المصممة للاحتياجات الحالية والمستقبلية

الوكيل الإخباري - تمثل تكنولوجيا الهاتف المحمول جوهر حياتنا اليومية ومركزاً للابتكار بشكل متزايد كل عام.

لقد بات بمقدورنا إنشاء واستهلاك محتوى يربطنا مع محيطنا، ويكون مصدر إلهام وتسلية لنا بالاعتماد على هذه الأجهزة الأساسية، كما يمكننا البقاء منغمسين في عالم الألعاب الرائعة حتى في أثناء التنقل.

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وفي الوقت ذاته، نحافظ على الالتزام بالمواعيد مع زملائنا عندما نكون بعيدين عن مكاتبنا.

ونستطيع إدارة مختلف جوانب حياتنا في مكان واحد، بدءاً من عاداتنا الصحية، وحتى المواعيد والعمليات المتعلقة بالمشتريات والسفر وغيرها الكثير.



وبما أن أيامنا تتمحور حول هذه التجارب، يتطلع الأشخاص إلى امتلاك أجهزة من علامات تجارية يمكنهم الوثوق بها والاعتماد عليها. وتحفزنا التحديات العالمية، مثل أزمة المناخ، على إعادة التفكير في طرق عيشنا. وتقع على عاتقنا مسؤولية الإسهام في خلق عالم أفضل الآن، والعمل من أجل مستقبل أكثر عدالة واستدامة.

ونعتقد أن تكنولوجيا الهاتف المحمول يمكن أن تكون العامل المساعد لإثراء حياة الناس، والمساعدة في تحديد معالم المستقبل الذي نتطلع إليه. وهنا يكمن السبب في كل ما نقوم به من أعمال في وحدة تجارب الأجهزة المحمولة في سامسونج.



إرساء معايير أداء جديدة

تمثل سلسلة Galaxy S أفضل مثال على تقديم سامسونج لهذه الرؤية من. وفي هذا العام تحديداً، عملت السلسلة ذاتها على توسعة تراث الابتكار من خلال مضاعفة الأسس التي ننطلق منها.



ومن ذلك على سبيل المثال، أصبح نظام الكاميرا الاحترافي يتمتع بقدر أعلى من الذكاء، حيث أصبح يوفر الآن أفضل الصور ومقاطع الفيديو بغض النظر عن ظروف الإضاءة بين هواتف Galaxyالذكية. ولم يعد الأمر يقتصر على تحسين الأجهزة والبرامج، بل إن أحدث مجموعة شرائح لدينا تم إنتاجها من منطلق فلسفة الشراكة المفتوحة من سامسونج،لتضمن تقديم أسرع وأقوى أداء لأجهزة Galaxy. وأصبح الاتصال عبر منظومتنا أسهل وأكثر سلاسة من أي وقت مضى.

ويأتي في مقدمة سلسلة Galaxy S هاتف Galaxy S Ultra،وهو جهاز يمكنك الوثوق به لأنه يمنحك الأفضل على الإطلاق في كل ما تحتاج إليه، لاسيما وأنه يقدم تعريفاً جديداً للأداء والجودة.



ومن جهة أخرى، فقد عمدنا إلى دمج أكثر تجارب Galaxy Note المفضلة للمستخدمين بالكامل في جهاز Ultra، ليصبح بحق هاتفاً ذكياً يتمتع بالقوة والأداء والقدرات الإبداعية الموجودة في ابتكارينرائدين من Galaxy في جهاز واحد.

وأصبح Galaxy S Ultraيتبوأ بالفعل قمة ابتكارات سامسونج للهواتف المحمولة، ليكون بمثابة علامة مميزة ويتفوق على أي جهاز آخر، وسنعرض قريباًالقدرات الاستثنائية لهذا الجهاز مقارنة مع المزيد من فئات الأجهزة.



ابتكار يدوم طويلاً

لا يتعلق الأداء بالمزيد من القوة فحسب،بل يرتبط أيضاً بالابتكار المستمر مع أدنى قدر من التأثير على البيئة.

ونؤكد في سامسونج التزامنا بمواجهة تغير المناخ، ونسترشد خطانا من إستراتيجيتنا البيئية الجديدة التي تسعى لجعل تقنياتنا أكثر استدامة.

ولهذا السبب نهتم بكل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج مع مراعاة الاستدامة.



ويترتب على ذلك الحرص على بناء أجهزة تدوم لفترة أطول، مع تحسين المتانة والموثوقية،ويستلزم ذلك دمج المزيد من المواد المعاد تدويرها في المزيد من المكونات. وهذا يعني التعاون مع الشركاء ممن ينطلقون من فكر مماثل لتقريب الناس، وإحداث التغيير الإيجابي المنشود، بما يعود بالخير على الناس والكوكب،والعمل باستمرار على إرساء معايير جديدة للصناعة التي نعمل بها.



تجربة متميزة جادة

عند انطلاق حدث Unpacked في 1 فبراير المقبل، سنبين مدى تأثير توظيف الابتكار والاستدامة معاًلضمان أفضل تجربة متميزة.

وبما أن عصرنا الراهن يشهد المزيد من المخاطر، فقد عمدنا إلى رفع المستوى من خلال الارتقاء بتجربة الهاتف المحمول، لتقديم أقوى تجارب الأجهزة المحمولة التي سنواصل التعلق بها لسنوات قادمة. وسنواصل إطلاعكم على المزيد من التحديثات في هذا المجال.