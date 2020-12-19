استمتع بأفضل منتجات هواوي الصوتية وعش تجربة استثنائية

الوكيل الاخباري - إذا كنت من محبي الموسيقى، فقد تواجه هذه المشكلة؛ قد تحتاج أنواعًا مختلفة من السماعات بإعدادات مختلفة، ويصعب عندئذٍ التبديل بين الأجهزة المختلفة مثل سماعات الأذن والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. عندما تكون في مكتبك، فمن الأفضل أن تستعمل سماعات الأذن اللاسلكية (TWS)، بينما ستختار سماعات كبيرة عندما تكون على متن الطائرة.

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أما عندما تمارس الرياضة في الخارج، فستفضل استخدام سماعات بلوتوث... حسنا، هذا هو السبب الذي دفع هواوي إلى إطلاق مجموعة الصوت الخاصة بها رسميًا، وتحتوي على منتجات متنوعة أبرزها: Huawei Freebdus Pro وHuawei Freebuds 3 وHuawei Freebuds 3i.



تتشارك جميع هذه السماعاتبالسمات نفسها، حيث تتميز بتصميم رائع، وتقدم جودة صوت ممتازة، وتتيح لك حجب الضوضاء، وتسمح بمرور الصوت بطريقة ذكية، وتساعدك في البقاء على اتصال دائم، والتبديل بين الأجهزة بسهولة فائقة.



Huawei FreeBuds Pro... سماعة ذكية تلبي مختلف احتياجاتك



عندما تذهب إلى العمل بالحافلة أو عند قيادة سيارتك، يمكنك استخدام سماعات Huawei Freebuds Pro، والتي تتميز بحجب ضوضاء ديناميكي ذكي. وما سيعجبك أيضًا في هذه السماعات أنه يمكنها السماح بمرور الصوت بضغطة بسيطة إذا احتجت للتحدث لفترة وجيزة مع شخص ما، ولا يتعين عليك حتى خلعها. ويكون ذلك مفيدًا جدًا عندما تحتاج إلى إيقاف الموسيقى مؤقتًا لدفع ثمن القهوة في المقهى.



في المكتب، يمكنك توصيل سماعات Huawei Freebuds Pro بجهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أيضًا. إذا اتصل شخص ما أثناء الاستمتاع بالموسيقى من هاتفك، فستتوقف الموسيقى تلقائيًا على الجهاز اللوحي عند الإمساك به، وبعد إغلاق الخط، تستأنف الموسيقى التشغيل تلقائيًا. علاوة على ذلك، إذا كنت صانع محتوى فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، فستحب هذه السماعات الرائعة لأنها تعمل كميكروفون أيضًا.



لا تتردد باقتناء سماعات Huawei FreeBuds Pro المتوفرة حاليًا في السوق الأردني بسعر 159 دينارًا وبثلاثة ألوان رائعة هي الفضي، والأبيض السيراميكي، والأسود الكربوني، عبر متجر هواوي الإلكتروني من خلال الرابط: https://huaweieshop.jo/accessories/huawei-freebuds-pro، أو عبر زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي.



Huawei Freebuds 3... تقنية متقدمة لتجربة صوتية رائعة



تتميز سماعات Huawei Freebuds 3 بتقنية متقدمة ودقيقة لتجربة صوتية رائعة، وقدرات رائعة لإلغاء الضوضاء النشطة لإجراء مكالمات واضحة – وهي ميزات ستقدرها بالتأكيد عند التسوق في مراكز التسوق المزدحمة أو عند الانتظار في صفوف طويلة. بفضل التصميم المفتوح لسماعاتHuawei Freebuds 3، فإنها توفر راحة كبيرة مما يجعلها سهلة الارتداء لفترات طويلة.



وبالنسبة لعمر البطارية، يمكنك تشغيل هذه السماعات المبتكرة لمدة 4 ساعات كاملة قبل الحاجة لشحنها مرةً أخرى، كما يمكن تشغيلها لمدة 20 ساعة في حال استخدامها مع العلبة الخاصة بها. ويمكن إعادة الشحن بطريقة سلكية أو لاسلكية بالإضافة إلى كونها تدعم خاصية الشحن اللاسلكي العكسي، الأمر الذي يتيح إعادة شحن هذه السماعات باستخدام أحد هواتف هواوي المتوافقة معها.



تتوفر سماعات Huawei Freebuds 3 حاليًا في السوق الأردني بسعر 159 دينارًا، وبلونين كلاسيكيين هما، الأبيض السيراميكي، والأسود الكربوني، ويمكنك اقتناؤها عبر متجر هواوي الإلكتروني من خلال الرابط: https://huaweieshop.jo/ar/accessories/huawei-freebuds-3، أو عبر زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي.



Huawei Freebuds 3i... رفيقك أينما كنت



تتميز سماعات Huawei Freebuds 3iبتصميم يلائم الأذن، وتتمتع بتقنية إلغاء الضجيج النشطة التي توفر تجربة صوتية غامرة لا تصدق مهما بلغت ضوضاء البيئة المحيطة وهي ذات سعر معقول. مع هذه السماعات المدهشة، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى على أكمل وجه، وكذلك إجراء مكالمات واضحة أينما كنت!

تأتي سماعات Huawei FreeBuds 3i بثلاثة ميكروفونات، وبمجرد تنشيط تقنية إلغاء الضجيج النشطة، يعمل ميكروفونان عاليا الحساسية لنسبة الضوضاء (واحد خارجي وآخر داخلي) معًا ويلغيان كل ضجيج المحيط والتداخل البيئي حتى 32 ديسيبل، مما يمهد الطريق لتجربة صوتية غامرة لا مثيل لها من قبل.

أحد المساهمين الرئيسيين في ذلك هو في الحقيقة موقع الميكروفونات، مما يسمح لها بالتقاط الضوضاء المتبقية، مع عدم التأثير على راحة الأذن أثناء استخدامها.



تتوفر سماعات Huawei FreeBuds 3i في الأردن بسعر 84 دينارًا، وتأتي بلونين رائعين هما: الأبيض السيراميكي والأسود الكربوني، وهي متاحة في جميع المتاجر التي تقدم منتجات هواوي، كما يمكن طلبها عبر متجر هواوي الإلكتروني من خلال الرابط: https://huaweieshop.jo/ar/accessories/huawei-freebuds-3i.



أيًا كانت السماعات التي تبحث عنها، ستجدها لدى هواوي... فلا تتردد اليوم باقتناء السماعة التي تلبي احتياجاتك المتنوعة، وتمتع بتجربة صوتية لا مثيل لها.



