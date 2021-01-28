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الخميس، 28-01-2021 02:36 م

استمتع بخدمة مصرفية آمنة مع تطبيق بنك القاهرة عمّان ومنصة Huawei AppGallery

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الوكيل الاخباري - تحرص هواوي باستمرار على اختيار أفضل التطبيقات التي تلبي مختلف احتياجات مستخدميها وتجعل أسلوب حياتهم أكثر سلاسة وسهولة، بما في ذلك التطبيقات العالمية الشهيرة والتطبيقات المحلية المتنوعة.

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فمهما كان طلبك ستجده في منصة Huawei AppGallery - التي تعدّ واحدة من أفضل ثلاثة متاجر للتطبيقات على مستوى العالم مع أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهريًا من مختلف أنحاء العالم.

 

وبما أن الخدمات المصرفية الإلكترونية أصبحت جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، توفر منصة Huawei AppGallery نخبة من التطبيقات المميزة لمجموعة واسعة من البنوك في الأردن، أبرزها تطبيق بنك القاهرة عمّان (CAB Mobile Banking)، الذي يمكّنك من إدارة حساباتك المصرفية ومتابعتها في أي وقت ومن أي مكان ضمن بيئة آمنة وموثوقة.


تم تطوير التطبيق بتصميم جديد سهل الاستخدام مع مزايا حصرية فريدة، حيث يمكنك تسجيل الدخول عبر استخدام بصمة اليد أو الوجه، لتستفيد بعدها من مجموعة كبيرة من الخدمات البنكية المتاحة بكبسة زر، كخدمات (PayPal) من إضافة رصيد أو إرسال نقود، وإدارة بطاقتك الائتمانية بكل كفاءة من خلال التحكّم بسقف المشتريات عبر الإنترنت وتفعيل هذه الخدمة أو إيقافها عبر التطبيق، إلى جانب إمكانية طلب بطاقة افتراضية مدفوعة مسبقًا تمكّنك من التسوق عبر الإنترنت بكل راحة وأمان. وتستطيع كذلك الاستفسار عن فواتيرك وتسديدها في وقتها دون أي عائق عن طريق خدمة eFawateercom.


ومن المزايا الرائعة في التطبيق أيضًا سهولة تحويل الأموال من وإلى حساباتك أو حسابات عملاء آخرين في البنك، فضلًا عن إجراء حوالات (ACH) إلى البنوك الأخرى داخل الأردن، والتي تتميز بالسرعة والأمان. ولضمان المزيد من الحماية، يتم إرسال رقم سري لمرة واحدة (OTP) عند إجراء أي معاملة مصرفية، إلى جانب احتواء رسالة التأكيد للعمليات التي تقوم بها على تفاصيل إضافية تساعدك في إجرائها على أتّم وجه. وعلاوة على ما سبق، يوفر التطبيق خدمة إظهار رقم الـ IBAN الخاص بحسابك وإمكانية نسخه، ومعرفة مواقع الفروع وأجهزة الصراف الآلي الأقرب إليك، بالإضافة إلى العديد من الخدمات المميزة الأخرى.


حمّل تطبيق بنك القاهرة عمّان (CAB Mobile Banking) اليوم عبر منصة Huawei AppGallery، واستمتع بإدارة حسابك البنكي بكل سهولة ويسر على مدار الساعة!


 




 

 


 

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