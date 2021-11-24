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الأربعاء، 24-11-2021 11:03 م

استوديو زين يختتم مسابقة التصوير الإبداعي الأولى ويعلن أسماء الفائزين

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الوكيل الاخباري -  ضمن مساعيها المتواصلة لدعم المصورين، اختتمت شركة زين الأردن ومن خلال "استوديو زين" لخدمات التصوير والمونتاج، مسابقة زين للتصوير الإبداعي الأولى، التي أُطلقت عبر حساب استوديو زين @zainstudiojo  على منصة "انستغرام"، وحملت عنوان "الأمل".

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وجاء إطلاق زين للمسابقة بهدف اكتشاف مواهب المصورين الأردنين وتقديرها، وتسليط الضوء على مهارات المصورين الفوتوغرافيين سواء كانوا هواة أو محترفين، إلى جانب إبراز جماليات الأردن والأمل بعيون الأردنيين.

وشهدت المسابقة التي أقيمت بإشراف وزارة الصناعة والتجارة، مشاركات واسعة من كافة محافظات ومناطق المملكة، ووصل عدد الصور المشارِكة إلى أكثر من 500 صورة، إذ تنافس المشاركون فيما بينهم من خلال صور فوتوغرافية تُجسّد الأمل باستخدام آلات كاميرات تصوير احترافية أو هواتفهم الذكية، وضمّت لجنة التحكيم التي اختارت الصور الفائزة كل من زهراب المصوّر الشخصي لجلالة الملك الحسين بن طلال طيّب الله ثراه، والدكتور محمد موسى عضو هيئة التدريس في الجامعة الأميركية بمادبا والحاصل على درجة الدكتوراة في الفنون البصرية، بالإضافة إلى أحمد العزام وفادي سلطانة من استوديو زين.


وقدّمت زين جوائز نقدية للفائزين بقيمة 3500 دينار أردني، موزّعة على 3 فائزين، حيث سلّم الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم الجوائز للفائزين خلال حفل أقيم في منصة زين للإبداع بمجمع الملك الحسين للأعمال، وحصل الفائز بالمركز الأول "نصار نصار" على جائزة نقدية بقيمة 2000 دينار، وحصل الفائز بالمركز الثاني "سهم ربابعة" على جائزة نقدية بقيمة 1000 دينار أردني، فيما حصل الفائز بالمركز الثالث "عبد المؤمن سليخ" على جائزة نقدية وقيمتها 500 دينار أردني.
ويقدّم "استوديو زين"  الذي افتتحته شركة زين في مجمّع الملك الحسين للأعمال العام الماضي؛ خدمات تصوير الفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج باستخدام أحدث تقنيات ومعدات التصوير، للشركات الناشئة ورياديي الأعمال ممن تدعمهم شركة زين تحت مظلة منصتها للإبداع (ZINC) ومنصة DeZain  الخاصة بدعم المصممين، بالإضافة إلى الشركات المتواجدة في مجمع الملك الحسين للأعمال وإدارة المجمع، وشركاء زين وزبائنها من قطاع الأعمال، حيث تم تجهيز الاستوديو وفقاً لأعلى المواصفات المعتمدة لهذه الغاية من ناحية الأدوات والمعدات والكاميرات والعزل، ليكون ملائماً لمتطلبات التصوير المختلفة.

 

 

 





 

 





 





 

 

 




 

 


 

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