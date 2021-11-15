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الإثنين، 15-11-2021 01:50 م

اسكدنيا للبرمجيات تزوّد زين الأردن بحزمة من الأنظمة لإدارة التحصيل والمدفوعات

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة اسكدنيا للبرمجيّات-الرّائدة في مجال التكنولوجيا والحُلول البرمجيّة في الأردن- عن تعاون استراتيجي جديد مع شركة زين الأردن، حيث قامت شركة اسكدنيا بتزويد شركة زين بمجموعة من الأنظمة الغنية بالمزايا المُتعلقة بإدارة إجراءات التحصيل المُختلفة لدى شركات الاتصالات. اضافة اعلان


وتشتمل أنظمة اسكدنيا لإدارة التحصيل على مجموعة متكاملة لأتمتة وإدارة العمليات المُختلفة لتحصيل المُطالبات والديون من خلال وظائفها المُتنوعة التي تغطي مختلف مراحل إدارة التحصيل،وتتكون المجموعة من ثلاثة أنظمة رئيسية، وهي نظام اسكا لإدارة التحصيل ومتابعة المدفوعات، ونظام اسكا لإدارة الخلافات ونظام اسكا لإدارة الشؤون القانونية،وتعمل هذه الأنظمة معًا بتناغم لإدارة وتنسيق ومراقبة شتىالعمليات في النواحي المختلفة لإدارة التحصيلات.

ويأتي هذا التعاون كتأكيد من الطرفين على أهميّة التكنولوجيا وتوظيفها في جميع العمليات الإدارية وإجراءات العمل في قطاع الاتصالات لزيادة الإنتاجيّة والإيرادات وتحسين الجودة مع تقليل عبء العمل وتطوير طرق الاتصال.

وتندرجهذه الشراكة من جانبشركة زين في إطار استراتيجيتهانحو التحول الرقمي وأتمتة خدمات وعمليات الشركة المختلفة، لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإتمام العمليات، الأمر الذي سينعكس على الأداء ويسهم في إعطاء أفضل النتائج.

وقال نائل صلاح، الرئيس التنفيذي لشركة اسكدنيا: "يُسعد شركة اسكدنيا للبرمجيات أن تكون المورد المفضل لشركة زين الأردن في مجالات المطالبة والتحصيل وإدارة الموظفين القانونيين. لقد تم دمج النظام بشكل شامل مع جميع أنظمة الاتصالات الحالية اللازمة لتوفير عمليات مؤتمتة بالكامل تعمل بتناغم. سررنا بالتعاون المذهل من موظفي تكنولوجيا المعلومات ذوي الكفاءة العالية في شركة زين الأردن لتسليم المشروع في الوقت المحدد بالضبط وبمستوى عالٍ من جودة المنتج واستقراره."

تأسست شركة اسكدنيا للبرمجيات عام 2000 وحاصلة على أعلى مستوى من شهادة CMMI، المستوى الخامس. تختص الشركة بتطوير وتقديم البرامج والأنظمة المتميزة للعديد من القطاعات والمجالات منها التأمين والاتصالات والصحّة والتعليم والإنترنت وشركات المنتجات الاستهلاكية والشركات الصناعية. تعمل الشركة من مقرّها في الأردن وفروعها في كلا من السويد والإمارات ولديها نشاطات في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وزبائن في أكثر من 25 دولة حول العالم. تُركّز الشركة جهودها حول منتجات وحلول متقدّمة لتلبية احتياجات ومتطلبات السوق تمكن عملائها من استخدام التكنولوجيا والحلول التقنيّة الفعّالة لتنفيذ خططهم الاستراتيجية وتحقيق أهدافهم التجارية والتشغيلية.

 




 

 


 

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