'اسماء محمد علي خضير ' الرابح الخامس بسيارة Nissan Kicks من المناصير للزيوت والمحروقات

الوكيل الاخباري - سلمت شركة المناصير للزيوت والمحروقات خامس سيارة نوع Nissan Kicks مجمركة ومرخصة ضمن حملة 6 سيارات لـ 6 رابحين مع أبشر أول برنامج مكافآت للمحروقات بالاردن، للرابح الخامس السيدة اسماء محمد علي خضير.



وجاء ذلك بحضور نائب المدير العام الدكتور رامز خوري ومدير المبيعات والتسويق السيدة كفاح عبد الهادي ، وبتغطية مباشرة من راديو نشامى ضمن برنامج الاعلامي هيثم الوكيل "دق سلف" تم تسليم مفاتيح السيارة، من أمام محطة المناصير المطار الادارة.



عملاء أبشر الكرام نعلمكم بأنه باقي سيارة أخرى بالحملة وسيتم اجراء السحب على سيارة نوع Nissan Kicks مجمركة ومرخصة، يوم الثلاثاء بتاريخ 08/06/2021 عن حركات التعبئة لشهر نيسان وشهرآيار ولمستخدمي بطاقة أبشر الفعالة من المناصير للزيوت والمحروقات.



من الجدير بالذكر بانه تم إجراء السحب الخامس في مكاتب إدارة شركة المناصير للزيوت والمحروقات وبحضور مندوبي قسم الترويج في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، السيد /ثائر أبو لاوي والسيد/ أبراهيم أبو عساف، وممثلي عن شركة المناصير للزيوت والمحروقات ممثلة بـ الدكتور رامز خوري (نائب المديرالعام ) والسيدة/ كفاح عبد الهادي (مدير المبيعات والتسويق ) في الشركة.

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وتم إجراء السحب حسب الأصول وحسب النظام المتبع لدى الوزراة في إجراء السحوبات واختيار الرابحين للحملات الترويجية وهو من خلال إختيار رقم بطاقة أبشر المتسلسل بشكل عشوائي من قائمة ارقام البطاقات التي يحق لها الدخول بالسحب وتحقق بها شروط الاشتراك "التي تم إعلامهم من خلال استلام رسائل نصية الى رقم الهاتف المفعل على النظام قبل موعد السحب " ومن ثم جرى الاعلان عن اسم صاحب البطاقة الرابحة بحسب المعلومات المسجلة على النظام من اسم ورقم هاتف و ايميل وعنوان ، وتم الاتصال به على الهوا مباشرة وإعلامها بالخبر السار وربحها رابع سيارة ضمن الحملة.



ألف مبروك للرابحين بحملة أبشر بالسيارة.



السيدة اسماء خضير من سكان مدينة إربد وتعمل ضمن هيئة التدريس لدى جامعة اليرموك وتقوم بتعبئة وقود باستمرار وبشكل شبه يومي من محطات المناصير.



باقي سيارة ضمن الحملة ومع تمنياتنا بالتوفيق لجميع العملاء مستخدمي بطاقة #أبشر في السحب القادم على سادس سيارة نوع Nissan Kicks مجمركة ومرخصة.





#المناصير_رواد_الطاقة

#أبشر_بالسيارة